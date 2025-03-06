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Евгения Евсеева
Еда

Генпрокуратура подала иск к отстранённому владельцу производителя консервов «Главпродукт»

Пока его не приняли в производство.

  • Иск подан к компании Universal Beverage Company, а также её владельцу Леониду Смирнову и Universal Company 2000 Inc, пишет «Интерфакс».
  • В качестве третьих лиц указаны Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», ООО «Промсельхозинвест» (основное юрлицо «Главрпродукта»), «Главпродукт-инвест» и другие компании.
  • В октябре 2024 года Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимущества «Главпродукт» и ещё несколько российских юрлиц.
  • После этого Universal Beverage Company заявила о «незаконности смены владельцев» у её бизнеса в России. По словам компании, Росимущество получило акции нескольких её предприятий, хотя «временное управление не предполагает смены собственника». Также она подала три иска в московский Арбитражный суд.
  • В феврале 2025 года Universal Beverage Company также оспорила в Арбитражном суде Москвы передачу «Промсельхозинвеста» Росимуществу и подала заявление об обеспечительных мерах. Заявление суд отклонил.
Генпрокуратура подала иск к отстранённому владельцу производителя консервов «Главпродукт»
  • «Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.

#новости #главпродукт

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