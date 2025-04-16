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Евгения Евсеева
Право

WSJ: глава Meta* Марк Цукерберг пытался урегулировать иск FTC до суда — предлагал сначала $450 млн, а затем $1 млрд

Регулятор не согласился — судебное разбирательство началось 14 апреля 2025 года.

  • Предложение в $450 млн Цукерберг озвучил председателю Федеральной торговой комиссии (FTC) Эндрю Фергюсону в конце марта 2025 года, пишет WSJ со ссылкой на источники.
  • За эту сумму он хотел урегулировать иск комиссии к Meta*, в рамках которого FTC требует либо реструктуризации компании, либо продажи Instagram* и WhatsApp*.
  • Но сумма оказалась гораздо ниже той, что хотел получить регулятор, — тот просил от Meta* заплатить штраф в $30 млрд, пишет издание.
  • По мере приближения суда Цукерберг увеличил предложение — $1 млрд в обмен на мировое соглашение. Фергюсон ответил, что FTC не согласится на сумму меньше $18 млрд.
  • Как утверждают источники, Цукерберг был уверен, что в споре с FTC его поддержит президент США Дональд Трамп — тот «казался открытым» к сделке между компанией и регулятором и даже интересовался деталями предполагаемого мирного соглашения. Но Трамп ничего не сделал.
Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • FTC начала антимонопольное расследование против Meta* в 2019 году, а в 2020-м подала на неё в суд, обвинив в скупке перспективных конкурентов. Тот иск суд отклонил, но FTC подала ещё один в 2021 году. Meta* просила закрыть и второй иск, но суд делать этого не стал — 14 апреля 2025 года он начал его рассмотрение.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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