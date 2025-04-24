Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee

Компании Surf Coffee принадлежит не «слово», а товарный знак. Эт�� инструмент, который защищает предпринимателей и компании от того, что их бренд (название, другие отличительные элементы: визуальные, звуковые и любые иные) будет использоваться кем-либо на рынке. При этом товарный знак охраняется для определённого сегмента рынка. Внутри [него] закон запрещает всем конкурентам использовать тождественные или сходные слова в названиях, на чеках, на документах, в слоганах и так далее. <...> В силу нормы п.6 ст.1483 ГК Роспатент в принципе не был вправе такой знак на имя господина Уварова регистрировать.