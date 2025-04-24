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Полина Лааксо
Право

Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee

«Забрать себе имя» заявитель не пытается.

  • Первым о жалобе рассказал в запрещённом в России Instagram основатель школы на Шри-Ланке Surf's Up Олег Уваров, а также написали «Осторожно, новости» со ссылкой на него и документы. Предприниматель настаивал, что дело в слове surf в названии, и говорил, что Surf Coffee «старается присвоить себе» именно его, хотя Surf's Up «не продаёт кофе».
  • В юрфирме Claims, которая представляет интересы Surf Coffee в споре, уточнили редакции vc.ru: это не «иск», как пишет Surf's Up, а возражение в Палату по патентным спорам против регистрации товарного знака, который оформлен в том числе для заведений общепита: кофеен, ресторанов и баров.

Поводом для подачи возражения стала не попытка «забрать себе имя», как утверждает господин Уваров, а открытие им кофейни Surf's Up, которая копирует визуальный стиль заведений Surf Coffee, — сначала в Москве, а затем в Калининграде.

представитель Claims в беседе с vc.ru
  • Изначально заведение называлось Surf's Up Media Cafe — оно фигурирует на старых фотографиях входной группы в Москве, которые выложены в «Яндекс Картах» и Telegram-канале кафе. Теперь это просто Media Cafe.
  • Слова Surf's Up о том, что она «не продаёт кофе», противоречат информации на её собственном сайте. Там сказано, что она предлагает «полный спектр для кофеманов: от классики до спешлти, включая авторские кофейные коктейли, где вместо алкоголя — крепкий эспрессо».
  • На 24 апреля 2025 года заведение Surf's Up в Москве «временно не работает». Уваров рассказывал о закрытии из-за убытков и о большом кассовом разрыве. Открытие в Калининграде Surf's Up, судя по соцсетям, не афишировала, но в комментариях говорит, что «на днях» поделится новостями о новой локации.
  • По словам Claims, основателю предлагали мировое соглашение: он откажется от части товаров и услуг, для которых оформлен его товарный знак, и проведёт ребрендинг или же закроет «кофейню» и продолжит работу «в том сегменте рынка, где он не размывает бренд Surf Coffee — это, в частности, отели и сёрф-кемпы на Шри-Ланке». Но ответа, по словам Claims, не поступило.
  • Говоря о размывании бренда, Claims также указывает на отзывы в картах, где посетители Media Cafe вспоминают Surf Coffee как место, похожее по «атмосфере» и «стилю».

Компании Surf Coffee принадлежит не «слово», а товарный знак. Эт�� инструмент, который защищает предпринимателей и компании от того, что их бренд (название, другие отличительные элементы: визуальные, звуковые и любые иные) будет использоваться кем-либо на рынке. При этом товарный знак охраняется для определённого сегмента рынка. Внутри [него] закон запрещает всем конкурентам использовать тождественные или сходные слова в названиях, на чеках, на документах, в слоганах и так далее. <...> В силу нормы п.6 ст.1483 ГК Роспатент в принципе не был вправе такой знак на имя господина Уварова регистрировать.

представитель Claims в беседе с vc.ru
Surf's Up Media Cafe. Источник фото: «Яндекс Карты» — здесь и далее
Surf's Up Media Cafe. Источник фото: «Яндекс Карты» — здесь и далее
Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee
Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee
Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee
Surf Coffee на Солянке, Москва
Surf Coffee на Солянке, Москва
Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee
Surf Coffee уточнила претензии к Surf's Up — школа сёрферов открыла кофейни Surf's Up Media Cafe, «которые копируют визуальный стиль» Surf Coffee

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