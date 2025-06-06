HR-стартап Rippling обвинил конкурента Deel в корпоративном шпионаже и назвал «преступным синдикатом»

В обновлённой жалобе Rippling утверждает, что Deel следил не только за ним, но и ещё за четырьмя компаниями.Из них прямо стартап называет только одну — криптоплатформу для расчётов с сотрудниками и налогового комплаенса Toku. Она уже подала отдельный иск к своему конкуренту LiquiFi, также обвиняя Deel в причастности к корпоративному шпионажу, пишет TechCrunch.Иск подан по федеральному закону о рэкете (RICO) и закону о защите коммерческой тайны и законодательству Калифорнии. В числе ответчиков — сооснователь Deel Алекс Буазиз, его отец Филипп Буазиз (финансовый директор и председатель совета), а также главный операционный директор компании Дэниел Уэстгарт.В Deel обвинения отрицают. Представитель компании назвал жалобу Rippling «переработкой старых претензий» и заявил, что о каких-либо расследованиях в отношении компании им неизвестно. Между тем источники издания утверждают, что федеральные прокуроры проявляют интерес к делу.Конфликт развивается на фоне встречного иска от Deel, где уже Rippling обвиняется в попытках получить доступ к внутренним данным конкурента под видом клиента.В марте 2025 года Rippling подал в суд на Deel, обвинив в мошенничестве и нечестной конкуренции. Истец заявлял, что Deel «обработала» сотрудника, устроившегося в Rippling ещё в 2023 году, чтобы тот передавал ей потенциально полезные сведения. Теперь уже бывший сотрудник, Кит О'Брайен, письменно во всём сознался.По данным CNBC, оба стартапа — одни из самых дорогих в мире. Последняя оценка Rippling — $13,5 млрд. Deel — $12 млрд.#новости #deel #rippling