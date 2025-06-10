ФАС признала HeadHunter доминирующей на рынке сервисов для поиска работы — с долей 57%

Это ещё не значит, что компания нарушает законы.Но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «изучит ситуацию», так как получила «многочисленные» жалобы на дискриминацию по отношению к другим участникам рынка, рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.Источник фото: ТАССHeadHunter работает с 2000 года. По данным компании, на июнь 2025 года в её базе числятся 83 млн резюме и 1,26 млн вакансий. Помимо основного сервиса для поиска работы, у HeadHunter есть социальная сеть для нетворкинга «Сетка».В мае 2025 года компания выкупила 100% разработчика системы для обучения и оценки сотрудников Edstein, чтобы интегрировать его в HR-стартап Skillaz. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили сделку в 200-350 млн рублей.Полина ЛааксоИстории07.01.2024«Все каждый день приходили с надеждой, что вчера был самый плохой день»: как HeadHunter переживала кризис 2008 года Отрывок из книги «HeadHunter: успех неизбежен» бывшего гендиректора компании, а позже её президента Михаила Жукова, выпущенной издательством «Альпина Pro».#новости #headhunter