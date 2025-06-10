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Полина Лааксо
Право

ФАС признала HeadHunter доминирующей на рынке сервисов для поиска работы — с долей 57%

Это ещё не значит, что компания нарушает законы.

  • Но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «изучит ситуацию», так как получила «многочисленные» жалобы на дискриминацию по отношению к другим участникам рынка, рассказал глава ФАС Максим Шаскольский.
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • HeadHunter работает с 2000 года. По данным компании, на июнь 2025 года в её базе числятся 83 млн резюме и 1,26 млн вакансий. Помимо основного сервиса для поиска работы, у HeadHunter есть социальная сеть для нетворкинга «Сетка».
  • В мае 2025 года компания выкупила 100% разработчика системы для обучения и оценки сотрудников Edstein, чтобы интегрировать его в HR-стартап Skillaz. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили сделку в 200-350 млн рублей.
Полина Лааксо
Истории
«Все каждый день приходили с надеждой, что вчера был самый плохой день»: как HeadHunter переживала кризис 2008 года

Отрывок из книги «HeadHunter: успех неизбежен» бывшего гендиректора компании, а позже её президента Михаила Жукова, выпущенной издательством «Альпина Pro».

Михаил Жуков. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ftelegra.ph%2FKak-servis-HeadHunter-vyros-iz-kadrovogo-agentstva-v-IT-kompaniyu-stoimostyu-bolee-1-mlrd-07-29&postId=977290" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">telegra.ph</a>

#новости #headhunter

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