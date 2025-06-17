Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству

Слушания проходили в закрытом режиме.Арбитражный суд Московской области в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов ООО «ДМЕ Холдинг», которое управляет московским аэропортом Домодедово. Об этом пишут «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на неназванного участника процесса.В картотеке арбитражных дел появилась запись «Иск удовлетворить полностью».Генпрокуратура подала иск к структурам Домодедово и его владельцам в январе 2025 года. По версии истца, писали СМИ, группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. После суд арестовал имущество группы «Домодедово» и запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ.В феврале 2025 года Арбитражный суд Московской области обеспечил Росавиации доступ к управлению аэропортом.Домодедово — один из крупнейших аэропортов России, который обслуживает авиакомпании S7, Red Wings, Emirates и другие. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток аэропорта составил 15,6 млн человек (на 21,9% меньше год к году).Источник: городской округ Домодедово #новости #домодедово