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Таня Боброва
Право

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству

Слушания проходили в закрытом режиме.

  • Арбитражный суд Московской области в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов ООО «ДМЕ Холдинг», которое управляет московским аэропортом Домодедово. Об этом пишут «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на неназванного участника процесса.
  • В картотеке арбитражных дел появилась запись «Иск удовлетворить полностью».
  • Генпрокуратура подала иск к структурам Домодедово и его владельцам в январе 2025 года. По версии истца, писали СМИ, группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. После суд арестовал имущество группы «Домодедово» и запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ.
  • В феврале 2025 года Арбитражный суд Московской области обеспечил Росавиации доступ к управлению аэропортом.
  • Домодедово — один из крупнейших аэропортов России, который обслуживает авиакомпании S7, Red Wings, Emirates и другие. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток аэропорта составил 15,6 млн человек (на 21,9% меньше год к году).
Источник: городской округ Домодедово 
Источник: городской округ Домодедово 

#новости #домодедово

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