Евгения Евсеева
Право

Суд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android

Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами.

  • Федеральный суд США постановил: Google не обязана продавать браузер Chrome и может сохранить свою операционную систему Android, пишут Bloomberg, CNBC, TechCrunch и The Verge.
  • Компании также разрешили и дальше платить производителям смартфонов за предустановку поисковика на их устройствах, но запретили заключать эксклюзивные соглашения. В том числе Google сможет сохранить сделку с Apple об использовании её поисковой системы в браузере Safari.
  • Кроме того, её обязали на протяжении шести лет предоставить доступ к своим данным конкурентам — включая Microsoft, DuckDuckGo, OpenAI и Perplexity.
  • Но решение пока предварительное — окончательное вынесут 10 сентября 2025 года.
Источник: iStock
  • Суд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков в августе 2024 года — при президентстве Джо Байдена. СМИ допускали, что окончательные требования могут смягчить, если президентом станет Трамп.
  • В декабре Минюст США через суд потребовал от Google продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным — чтобы решить проблему монополии.
  • После этого компания предложила «смягчить» свою монополию, сделать поисковые соглашения с Apple и другими производителями неэксклюзивными.

