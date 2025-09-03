Суд разрешил Google не продавать Chrome и сохранить Android

Но обязал делиться поисковыми данными с конкурентами. Федеральный суд США постановил: Google не обязана продавать браузер Chrome и может сохранить свою операционную систему Android, пишут Bloomberg, CNBC, TechCrunch и The Verge.Компании также разрешили и дальше платить производителям смартфонов за предустановку поисковика на их устройствах, но запретили заключать эксклюзивные соглашения. В том числе Google сможет сохранить сделку с Apple об использовании её поисковой системы в браузере Safari.Кроме того, её обязали на протяжении шести лет предоставить доступ к своим данным конкурентам — включая Microsoft, DuckDuckGo, OpenAI и Perplexity.Но решение пока предварительное — окончательное вынесут 10 сентября 2025 года.Источник: iStockСуд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков в августе 2024 года — при президентстве Джо Байдена. СМИ допускали, что окончательные требования могут смягчить, если президентом станет Трамп.В декабре Минюст США через суд потребовал от Google продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным — чтобы решить проблему монополии.После этого компания предложила «смягчить» свою монополию, сделать поисковые соглашения с Apple и другими производителями неэксклюзивными.#новости #google