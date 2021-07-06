В «Яндексе» ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.

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Тушинский суд обязал «Яндекс» выплатить компенсацию Елене Гращенковой, которая в 2016 году попала в аварию на автомобиле, вызванном через «Яндекс.Такси».

В решении не указана сумма выплаты, но «Агентство страховых новостей» пишет, что «Яндекс» обязан выплатить 3 047 000 рублей — из них 2,247 млн рублей — возмещение материального ущерба, вызванного стойкой утратой трудоспособности в 2016-2021 годах, и 800 тысяч рублей — штраф за отказ от добровольного исполнения требования потребителя.

В 2019 году ей уже выплатили 800 тысяч рублей: из них 300 тысяч рублей заплатил «Яндекс.Такси», еще 500 тысяч рублей — страховая компания. Тогда Гращенкова не планировала судиться с компанией дальше.

Гращенкова считает, что лишилась трудоспособности, так как травма будет ухудшаться. Она требует от «Яндекс.Такси» пожизненных выплат в размере больше 40 тысяч и уверена в решении в свою пользу.

Размер выплат посчитали исходя из размера зарплаты Гращенковой в 202 тысячи рублей. Представитель Гращенковой Марат Аманлиев заявил, что будет повторное абсолютно аналогичное дело, но поставят вопрос «о бессрочности травмы».

Гращенкова также планирует подавать ещё один иск — на 6 млн рублей.

Ну, и новая креативная идея! И новая практика. «Яндекс» должен будет возместить ущерб моему бизнесу. Будет иск от ИП Гращенкова в Арбитражный суд на сумму 6 млн рублей. Основания — разорванные контракты с моими заказчиками, которые действовали на момент ДТП. Елена Гращенкова

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.