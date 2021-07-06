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Право
Евгения Евсеева

Пассажирка отсудила у «Яндекс.Такси» компенсацию в 3 млн рублей за травму в аварии Статьи редакции

В «Яндексе» ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.

53 53 комментария
2960 просмотров

Тушинский суд обязал «Яндекс» выплатить компенсацию Елене Гращенковой, которая в 2016 году попала в аварию на автомобиле, вызванном через «Яндекс.Такси».

В решении не указана сумма выплаты, но «Агентство страховых новостей» пишет, что «Яндекс» обязан выплатить 3 047 000 рублей — из них 2,247 млн рублей — возмещение материального ущерба, вызванного стойкой утратой трудоспособности в 2016-2021 годах, и 800 тысяч рублей — штраф за отказ от добровольного исполнения требования потребителя.

В 2019 году ей уже выплатили 800 тысяч рублей: из них 300 тысяч рублей заплатил «Яндекс.Такси», еще 500 тысяч рублей — страховая компания. Тогда Гращенкова не планировала судиться с компанией дальше.

Гращенкова считает, что лишилась трудоспособности, так как травма будет ухудшаться. Она требует от «Яндекс.Такси» пожизненных выплат в размере больше 40 тысяч и уверена в решении в свою пользу.

Размер выплат посчитали исходя из размера зарплаты Гращенковой в 202 тысячи рублей. Представитель Гращенковой Марат Аманлиев заявил, что будет повторное абсолютно аналогичное дело, но поставят вопрос «о бессрочности травмы».

Гращенкова также планирует подавать ещё один иск — на 6 млн рублей.

Ну, и новая креативная идея!

И новая практика.

«Яндекс» должен будет возместить ущерб моему бизнесу. Будет иск от ИП Гращенкова в Арбитражный суд на сумму 6 млн рублей. Основания — разорванные контракты с моими заказчиками, которые действовали на момент ДТП.

Елена Гращенкова

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.

  • Гращенкова попала в ДТП, получила перелом плеча и перенесла операцию летом 2016 года, виновным в аварии был признан водитель автомобиля, вызванного через «Яндекс.Такси», писало РАПСИ.
  • После аварии с участием Гращенковой, «Яндекс.Такси» с октября 2017 года начала страховать каждого пассажира на сумму до 2 млн рублей.

#новость #яндекс

53 53 комментария
21
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53 комментария
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MEGAtraXXXer666

23

Все правильно. Так и должно все работать. Особенно за причинённый вред здоровью, а то сейчас какие-то смешные копейки по страховке.

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Божий коктейль

MEGAtraXXXer666
0

а я чет давно поленился
попал в аварию с таксистом гетт, но мне то ничего не было, но было неприятно, мне там деньги накинули за поездку.
а ведь по-хорошему можно было бы получить компенсацию, но ебаться с судами это то еще приключение :(

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Канищев Максим

Божий
1

Добавлю к коменту маши: и денег. Суды компенсируют судебные издержки по своим расчетам. Можете еще остаться должным юристу.

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Многолетний

Канищев
1

Ну можно без юриста судиться. А то что судебные расходы не в полном объёме могут возместить правда, есть такое...

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MEGAtraXXXer666

Многоле…
0

Можно, конечно, и без юриста, но тогда есть шанс, что все равно будешь за него платить, вот только не за своего, а за юриста другой стороны.

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Многолетний

MEGAtra…
0

Ну тут уже человек сам пусть решает, сам будет или нет. Тем более если требования удовлетворят частично, то за юриста другой стороны тоже придется заплатить немного, потому что при частичном удовлетворении требований судебные издержки платятся пропоционально удовлетворённым требованиям. Я то сам юрист мне нанимать не надо, но а человек сам пусть решает есть ли смысл нанимать или хватит сил самому. Бывает лёгкие дела где глупо нанимать юриста.

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Маша

Божий
1

Если не пострадали, то дали бы вам 5 тыс морального вреда, больше бы сил на суды потратили.

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Божий коктейль

Маша
0

ну вот, знал, что проще забить)
но неприятно было
и водители тупо неподготовленны к этому
аптечки нет, ничего нет, голову в трусы..

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Папа Римский

15

Присудили исходя из ее зарплаты в 200 тысяч. Интересно, а сколько бы присудили представителю среднего класса с доходом в 17 тыров?

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Многолетний украинец

Папа
4

Исходя из размеров вашей зарплаты. Он на то и материальный ущерб называется. А с чего вам должны выплатить материальный ущерб больше чем он нанесён? Вы путаете материальный и моральный ущерб.  

Ответить

Папа Римский

Многолетний
0

Лекарства мне тоже дешевле продадут? И почему вы отказываете мне в потенциале материального роста, может быть у меня планы стать миллионером? А если бы эта женщина была безработная, тогда ей полагается хер с маслом, а не компенсация?

Ответить

Многолетний

Папа
0

Так я про лечение ничего не говорю, это тоже материальный ущерб. Лечение + потеря заработка. А если лишились трудоспособности, то ещё и упущенный. Если бы у неё не было высокого дохода то и ей бы отказали в больших выплатах.

Ответить

Алексей Лисовицкий

Папа
3

Виски за лучший вопрос этому джентельмену 

Ответить

Дмитрий

11

В Америке это даже не было бы новостью

Ответить

Юрий Другач

Дмитрий
8

Там могло и до суда не дойти

Ответить

Дмитрий Чугреев

Дмитрий
2

В Америке это было бы новостью, как раз, потому что это эпические копейки по меркам Америки

Ответить

Многолетний украинец

Дмитрий
0

А с другой стороны если посмотреть. Тут ладно, с Яндекса взыскали у него деньги есть. Вот нанёс вам ущерб человек, ну присудил 5 миллионов долларов в США. Только вы их не получите, человек со среднестатичной зарплатой 30 тысяч будет выплачивать 50% вам до конца жизни и всё. И там даже миллиона рублей не наберётся. Ну даже если заберут машинку тысяч за 300-400. Одно дело присудить, а другое взыскать. С обычного человека и небольшой организации вы не получите даже половину присуженно больших сумм.

Ответить

Roman Rmnk

7

И даже – МАЛО. Сумма возмещения должна быть намного большей! По-набирают «…-джонов» из «…-станов», с купленными правами, а потом руками разводят.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

5

Вот в этой аварии на днях погибли две девушки. Буквально на днях

Месяцем раньше, подруга моей знакомой не выходя из комы после аварии с водителем Яндекса - умерла.

Сколько ещё должно умереть людей?

На дваче форсят случай, когда таджик предложил девушке вместо 350 рублей «сделать ему приятно», за что Яндекса «Отстранил его от заказов»… видимо убийства ждут или насилия

Ответить

Анон Плиз

Sergey
1

 в этой аварии на днях погибли две девушки

Не самое сильное, вроде, столкновение... Не пристегнулись, а то и на переднее сиденье полезли, что ли?

Ответить

Божий коктейль

Анон
1

в смысле не самое сильное?
левый ряд, мкад, там не 60 едут
и как бы машина такси из говна и палок сделана, уверен, что уже раз 10 чинилась и вся кривая и ни о какой безопасности там не может быть и речи
даже если бы были пристегнутые и спереди шансов выжить маловато

Ответить

Анон Плиз

Божий
1

Какая разница, кто там сколько едет, если авария в одной полосе произошла? На видео есть авто с помятым капотом, а не в брикет сложенная

Ответить

Божий коктейль

Анон
0

не знаю, где ты увидел помятый капот, я вижу тачку, у которой в целом нет передней части, почти полностью
двигатель должен в салоне находиться
рио/солярис - это не про безопасность

Ответить

Анон Плиз

Божий
1

Ну а я вижу тачку, у которой передняя часть есть. И потом, никто не мешает пристегнуться на заднем сиденье и вызвать Бизнес, где приедет авто "про безопасность"

Ответить

Божий коктейль

Анон
1

можешь открыть глаза тогда пошире)
разводить спор и срач нет смысла
водитель такси на любом авто должен быть аккуратным
а то, что в экономе, половина долбаебов и срали на ПДД, то это, конечно, очень печально

Ответить

Анон Плиз

Божий
0

в районе 40-го километра магистрали таксист врезался в попутный автомобиль дорожный службы, проводивший уборку в крайней левой полосе.

 В момент удара такси двигалось со скоростью около 100 километров в час, дорожники ехали не более 10 км/ч.

 В результате столкновения на месте ДТП погибли три человека: таксист и его пассажиры – женщина и ребенок тринадцати лет. Последний находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

Ч.т.д. Баба полезла вперед (тут ремень уже не играет роли), её дочь сзади не пристегнулась. Итог предсказуем. Впрочем, если разница скоростей действительно была 90 км/ч - там и в бизнесовой тачке в гроб сыграть можно влёгкую.

Ну и открытый вопрос: как дорожники обозначали свою "стоянку" в крайней левой полосе

Ответить

Божий коктейль

Sergey
1

видимо убийства ждут или насилия

они снова будут не при делах) они же информационный сервис

Ответить

Многолетний украинец

Божий
0

Ну учитывая, что ВС РФ ещё в 18 году сказал, что Яндекс Такси отвечает, а спустя 3 года они сами продолжают утверждать, что не при делах, что вы хотите)

Ответить

Божий коктейль

Многоле…
0

я хочу, чтобы @Яндекс Go и остальной яндекс не наебывал клиентов с подключенным плюсом))

Ответить

Стас Будда

Sergey
0

У моей девушки был случай. Ей очень был не приятен таксист( думала, что он маньячелло). Она его заблочила, но в итоге он после этого приехал два раза на заказы в течении месяца. Третий раз вообще на другой машине. Написали в яндекс, они ответили, что навсегда водилу нельзя заблокировать и через какое-то время он все равно может приехать на заказ.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Sergey
0

Пора запрещать автомобили? С самокатами почти получилось.

Ответить

Херня Всё

4

Потыкался по ссылкам. 

Яндекс, если по ссылкам правда - вы чмошники. 

1) такси ушаталось
2) пассажиру раздробило плечо, рука полностью не восстанавливается
3) страховая выплатила 75к
4) Яндекс по мнению Яндекса не при делах
5) только через суд оказалось, что Яндекс и страховая при делах на 800к (а суд это то ещё развлечение) 

Неужели у вас нет пиарщика нормального? Неужели вы не понимаете, эти 800к или даже пару миллионов на фоне того, что вы делаете миллиардный бизнес в такси - вероятно не то, на чем нужно экономить и репутация как бы дороже? 

Ответить

colorless

Херня
2

репутация как бы дороже

Института репутации в РФ нет, кто еще помнит про Лукойл и Баркова? То то же.

Ответить

Привычный колос

Херня
0

Да гниды они, которые за рубль будут биться с инвалидом. Ехал по Дмитровке месяц назад и при мне яндекс такси чуть не ушаталось в стоящий на аварийке автобус, ушел буквально в метре от столкновения таксист. Реальность такова, что больше половины водителей такси( и не только) - не знают пдд и в целом водят невнимательно.

Ответить

Многолетний украинец

Привычный
2

В Москве такси эконом класса называю Джихад Мобиль))

Ответить

Привычный колос

Многоле…
1

В точку! Если взять всех таксистов и обязать их повторно сдать  практический экзамен в гаи - сдадут единицы. Таксист - не призвание, а профессия, должны быть ежегодные проверки, без возможности купить экзамен. На дороге 90% аварий это встреча таксиста с каршерингом. 

Ответить

Многолетний

Привычн…
1

Да какой практический экзамен в гаи, им бы сначала пройти на базовое знание русского языка...

Ответить

Максим Митин

Привычн…
0

Откуда цифра? Источник?

Ответить

Многолетний украинец

Херня
0

5. Это ещё с 2018 года известно, что Яндекс Такси отвечает также материально.

Ответить

Алексей Штейн

1

Все правильно , нужна американская практика компенсаций

Ответить

Анон Плиз

Алексей
1

Зачем? Чтобы и так на ладан дышаший бизнес еще и троллили в судах оскорбленные? 🤦🏻‍♂️

Ответить

Алексей Штейн

Анон
0

Ну если мне банк позвонит или магазин нарушить сроки оплаты , пусть моралку платят миллионов 20

Ответить

Маша

Анон
0

Переломанные кости с потерей работоспособности это всего лишь оскорбление?

Ответить

Анон Плиз

Маша
0

"американская практика компенсаций" - это не про инвалидность, а про кошек в микроволновке

Ответить

Павел Егоров

1

А что, как там методичка на тему "Ряяяяя, яндекс всех купил и вообще это друзья Путина" поживает? =)

Ответить

Антоха Казанцев

0

Не хило так отсудила

Ответить

Юрий Другач

0

Не понял, если у нее ИП, откуда зарплата? Все поступающие деньги итак ее

Ответить

Ar AbduRashid

Юрий
0

Доход - расход = зарплата ИП 😀

Ответить

Владимир Кролико

Юрий
0

Они эти деньги зарплатой и называют. А вот эти новые 6 миллионов - упущенная выгода, как я понял.

Ответить

Многолетний украинец

Владимир
0

Надо мотивировки дождаться чтобы уже точно понять где что есть что.

Ответить

--------

Юрий
0

Может быть и зарплата в ООО и отдельно доход ИП. Друг другу не мешают.

Ответить

Yan Purvenes

0

Основная проблема в суде. Какому то приложену легко большие суммы дают, а тут копейки за явный вред здоровью.

Ответить

Sonavan Khatun

0

https://www.connecterrassa.cat/sites/default/files/webform/proposa_continguts2/video-es-video-italy-vs-spain-es-panda01.html

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