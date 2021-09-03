И рассказал о заявках на удаление данных: в июне получил 54 885 запросов, но пользователи могли присылать их по несколько раз.

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Общее количество запросов госорганов о пользовательских данных в первой половине 2021 года выросло до 19,65 тысячи, во второй половине 2020-го их было 16,87 тысяч.

Количество отказов «Яндекса» в выдаче информации о своих пользователях почти не изменилось: с июля по декабрь 2020 года «Яндекс» отказал в 3705 случаях (22%), с января по июнь 2021-го в 4153 случаях (21%).

«Яндекс»

«Яндекс» рассматривает только запросы, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям: не соответствующие требованиям закона компания отклоняет. Запросы по электронной почте или телефону игнорируются и не учитываются в статистике.

Компания также опубликовала статистику запросов по закону «О праве на забвение», который обязывает поисковики удалять из результатов выдачи ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе.

За январь-июнь 2021 года «Яндекс» получил 4405 ссылок по запросам на неактуальность информации и отклонил 58% из них. В июле-декабре 2020- года было 4526 ссылок и 53% отказов.

По запросам на недостоверность компания получила 3069 ссылки и дала 77% отказов, во второй половине 2020 года — 2599 ссылок и 74% отказов.

По запросам о нарушении закона — 3113 ссылок и 81% отказов. во второй половине 2020 года — 1902 ссылок и 77% отказов.

«Яндекс»

С 1 июня 2021 года «Яндекс» позволяет пользователям скачать архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы компании, и удалить некоторые свои данные из отдельных сервисов.

За месяц компания получила 54 885 запросов на удаление данных и 22 443 запроса на их скачивание. При этом один пользователь мог прислать несколько запросов.