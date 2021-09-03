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Право
Таня Боброва

«Яндекс» опубликовал статистику обращений госорганов за полгода: получил 19,6 тысяч запросов, отклонил 21% из них Статьи редакции

И рассказал о заявках на удаление данных: в июне получил 54 885 запросов, но пользователи могли присылать их по несколько раз.

14 14 комментариев
1315 просмотров

Общее количество запросов госорганов о пользовательских данных в первой половине 2021 года выросло до 19,65 тысячи, во второй половине 2020-го их было 16,87 тысяч.

Количество отказов «Яндекса» в выдаче информации о своих пользователях почти не изменилось: с июля по декабрь 2020 года «Яндекс» отказал в 3705 случаях (22%), с января по июнь 2021-го в 4153 случаях (21%).

«Яндекс»

«Яндекс» рассматривает только запросы, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям: не соответствующие требованиям закона компания отклоняет. Запросы по электронной почте или телефону игнорируются и не учитываются в статистике.

Компания также опубликовала статистику запросов по закону «О праве на забвение», который обязывает поисковики удалять из результатов выдачи ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе.

  • За январь-июнь 2021 года «Яндекс» получил 4405 ссылок по запросам на неактуальность информации и отклонил 58% из них. В июле-декабре 2020- года было 4526 ссылок и 53% отказов.
  • По запросам на недостоверность компания получила 3069 ссылки и дала 77% отказов, во второй половине 2020 года — 2599 ссылок и 74% отказов.
  • По запросам о нарушении закона — 3113 ссылок и 81% отказов. во второй половине 2020 года — 1902 ссылок и 77% отказов.
«Яндекс»

С 1 июня 2021 года «Яндекс» позволяет пользователям скачать архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы компании, и удалить некоторые свои данные из отдельных сервисов.

За месяц компания получила 54 885 запросов на удаление данных и 22 443 запроса на их скачивание. При этом один пользователь мог прислать несколько запросов.

  • «Яндекс» впервые опубликовал статистику по запросам в октябре 2020 года. Компания обещала отчитываться каждые полгода.
  • Transparency Report регулярно публикуют в том числе Apple, Google, Twitter, Facebook и Microsoft.

#новость #яндекс

14 14 комментариев
2
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14 комментариев
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Михаил Анюков

5

А я верно понимаю, что в итоге у нас кроме яндекса никто такие отчёты больше и не показывает? 

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Сергей

Михаил
1

А вы гос долг США видели ?

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Станислав Назаров

Сергей
0

А еще эпл следит за контентом на устройствах пользователей

Ответить

Владимир Лунев

Михаил
1

Помню хабр такие отчёты публиковал, но масштаб компании другой конечно

Ответить

Михаил Анюков

Владимир
0

Хабр тоже помню, ага, они молодечики, вообще стали одними из первых, а еще Пикабу, если память не изменяет.
А вот из корпорация так никто и не стал подобным заниматься, вроде

Ответить

Spiker Spunreal

Михаил
0

Многие показывают. Даже пикабу показывает. Просто никто об этом не пишет, т.к. ничего такого особенного в ней нет. Если требования к запросу соблюдаются, то отказать сервис не может.

Ответить

Уоррен Баффет

0

Ну, эта статистика показывает лишь то, что пятая часть инициаторов запросов не может правильно его составить с первого раза.

Ответить

Сергей

Уоррен
0

Ждём российские ЭВМ и ПО, и можно ждать снижения количества обращений. 

Ответить

Платон Останин

0

Прошло полгода?

Ответить

Денис Вячеславович

0

А есть статистика посадок по отработанным обращениям?

Ответить

Сергей Исаков

Денис
0

Нет

Ответить

hakhagmon

Денис
0

на овб-инфо ищи 

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

И о чём эта статистика должна как бы говорить?

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Против Спама

0

Приведите статистику по Яндекс ОФД, ведь налоговые часто отправляют запросы в ОФД во время проверок по ФЗ-54. 

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