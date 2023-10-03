Право
Полина Лааксо

Правообладатели призвали Минюст ужесточить ответственность за цифровое пиратство — его зачастую игнорируют Статьи редакции

Юристы объясняют последнее тем, что с «физическим» пиратством проще разобраться.

  • В сентябре 2023 года Минюст опубликовал проект поправок в статью уголовного кодекса о нарушении авторских прав. В нём министерство предложило изменить порог, при котором преступления считаются совершёнными в крупном и особо крупном размере: со 100 тысяч рублей до 500 тысяч и с 1 млн рублей до 2 млн соответственно.
  • Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, объединяла Warner Music, Universal Music и Sony, но сейчас не раскрывает участников) призвала, наоборот, ужесточить ответственность. С отзывом ассоциации ознакомился «Ъ».
  • Она предложила ввести отдельный состав преступления для цифровых пиратов и увеличить максимальные тюремные сроки: с двух до трёх лет при крупном размере ущерба и с трёх до восьми при особо крупном. Ещё одна идея — рассчитывать ущерб, который понёс правообладатель, «по сумме дохода от аналогичного использования объектов авторского права за полгода».
  • В НФМИ поясняют: в текущем виде статья «недоступна правообладателям для борьбы с интернет-пиратством». С конца 2000-х большинство дел по ней касались контрафакта и продукции на физических носителях. Лишь два разбирательства были о нелегальных копиях фильмов и ещё два — о видеоиграх. За музыку никого не привлекали.
  • Опрошенные «Ъ» юристы признают, что статью «фактически не применяют к цифровому пиратству». Но проблема не в положениях документа, а в «наличии сил и средств у правоохранительных органов», говорят в «Тимофеев, Гусев и партнёры».
  • Партнёр юридической DRC Саркис Дарбинян вдобавок предупреждает, что «при широком толковании интернет-пиратством можно будет счесть даже факт посещения сайта с пиратским контентом или использование торрента в личных целях».

Правоохранителям проще прийти в какую-то точку продаж, изъять контрафактные экземпляры, провести экспертизу и доказать наличие состава преступления у конкретного продавца или владельца точки. Когда речь идёт об интернете, нужно вычислить объём скачанных копий, оценить стоимость, установить лиц, причастных к работе сайта, что значительно сложнее.

Антон Гусев, партнёр «Тимофеев, Гусев и партнёры»
  • Против поправок Минюста выступили также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, «АРПП "Отечественный софт"» и Некоммерческое партнёрство поставщиков программных продуктов. По их словам, после резкого повышения порогов под защитой останется только «3-5% дорогостоящего ПО». Организации предложили поднять порог наступления ответственности до 200 тысяч рублей и увеличить административные штрафы.

#правообладатели #новость

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 Вадим Д.

Ужесточить! Расстрелять! Оштрафовать! Можно в таком порядке.
Ну, родимый, выходи, заждались.

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Игорь Рейтер

Нет более абсурдной вещи в 21 веке, чем попытка приравнять интеллектуальную продукцию к частной собственности.

После 24 февраля можно было разорвать все международные договора и стандарты и легализовать распространение информации в России, но увы. Лоббирование собственных интересов здесь всегда было важнее, чем амбиции и идеи

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Дмитрий

Все хорошо в ваших словах, но... В нашем, все еще капиталистическом обществе, это затормозит развитие внутренних продуктов. Нет стимулов что то создавать, а новое сейчас нам очень нужно.

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дед Мазай и капибары

Это вы про какое конкретно общество рассказываете, просто любопытно.

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Вадимов Вадим

«при широком толковании интернет-пиратством можно будет счесть даже факт посещения сайта с пиратским контентом»
Ну да, а в следующем "законе" признать посещение "нежелательного" сайта или использование VPN - экстремизмом.

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Aina Timo / wdroid.net

После проката перелицованной "Барби" и публикации "трофейного" Стивена Кинга предлагается ужесточение наказания за "пиратство".
Сюр какой-то.

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Igor Zegers

Это тот момент когда динозавры начали обижаться!
Вместо ужесточений, лучше б давали молодым зарабатывать именно они создавая пиратки облегчают жизнь миллионов людей живущих в самой санкционной стране!
Лично я платил нетфликсу 1000₽ в месяц за подписку, иви, амедиатека и тд были годовые подписки. А так же музыка.
А что сейчас?
Платить за половину то чего нет?

Нееее, пошли к ху*ям такие чебурашки!

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Alex Shevchenko

"...его зачастую игнорируют" Минюст?))

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Костя Маслов

С одной стороны, да, они правы, нужно дать возможность ребятам защитить свои права. С другой стороны, это усложняет нашу жизнь..

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Гора Жора
тюремные сроки

Это что такое совершить то нужно?

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Саша Панина
увеличить максимальные тюремные сроки: с двух до трёх лет

До этого и так за крупные людей сажали. Зачем что-то менять? Хуже же не стало...

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Maxim Demin

Понятно, что обидно, когда твои данные разглашают. Но займитесь тогда лучше укреплением и защитой, чем разработкой наказания

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تقي

То что нужно всех пересадить на самое лучшее и не дорогое российское ПО и электронику понятно.
А с кинотеатрами что? Узаконенные пираты будут?

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чувак

Я пират не потому что денег жалко, а потому что нет нормальных сервисов. Туже музыку взять, у меня на компе 1300+ песен, процентов 40-50 на площадках нет или заблокированы в стране.

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