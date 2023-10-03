Правообладатели призвали Минюст ужесточить ответственность за цифровое пиратство — его зачастую игнорируют Статьи редакции
Юристы объясняют последнее тем, что с «физическим» пиратством проще разобраться.
- В сентябре 2023 года Минюст опубликовал проект поправок в статью уголовного кодекса о нарушении авторских прав. В нём министерство предложило изменить порог, при котором преступления считаются совершёнными в крупном и особо крупном размере: со 100 тысяч рублей до 500 тысяч и с 1 млн рублей до 2 млн соответственно.
- Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ, объединяла Warner Music, Universal Music и Sony, но сейчас не раскрывает участников) призвала, наоборот, ужесточить ответственность. С отзывом ассоциации ознакомился «Ъ».
- Она предложила ввести отдельный состав преступления для цифровых пиратов и увеличить максимальные тюремные сроки: с двух до трёх лет при крупном размере ущерба и с трёх до восьми при особо крупном. Ещё одна идея — рассчитывать ущерб, который понёс правообладатель, «по сумме дохода от аналогичного использования объектов авторского права за полгода».
- В НФМИ поясняют: в текущем виде статья «недоступна правообладателям для борьбы с интернет-пиратством». С конца 2000-х большинство дел по ней касались контрафакта и продукции на физических носителях. Лишь два разбирательства были о нелегальных копиях фильмов и ещё два — о видеоиграх. За музыку никого не привлекали.
- Опрошенные «Ъ» юристы признают, что статью «фактически не применяют к цифровому пиратству». Но проблема не в положениях документа, а в «наличии сил и средств у правоохранительных органов», говорят в «Тимофеев, Гусев и партнёры».
- Партнёр юридической DRC Саркис Дарбинян вдобавок предупреждает, что «при широком толковании интернет-пиратством можно будет счесть даже факт посещения сайта с пиратским контентом или использование торрента в личных целях».
- Против поправок Минюста выступили также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, «АРПП "Отечественный софт"» и Некоммерческое партнёрство поставщиков программных продуктов. По их словам, после резкого повышения порогов под защитой останется только «3-5% дорогостоящего ПО». Организации предложили поднять порог наступления ответственности до 200 тысяч рублей и увеличить административные штрафы.
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Ужесточить! Расстрелять! Оштрафовать! Можно в таком порядке.
Ну, родимый, выходи, заждались.
Нет более абсурдной вещи в 21 веке, чем попытка приравнять интеллектуальную продукцию к частной собственности.
После 24 февраля можно было разорвать все международные договора и стандарты и легализовать распространение информации в России, но увы. Лоббирование собственных интересов здесь всегда было важнее, чем амбиции и идеи
Все хорошо в ваших словах, но... В нашем, все еще капиталистическом обществе, это затормозит развитие внутренних продуктов. Нет стимулов что то создавать, а новое сейчас нам очень нужно.
Это вы про какое конкретно общество рассказываете, просто любопытно.
«при широком толковании интернет-пиратством можно будет счесть даже факт посещения сайта с пиратским контентом»
Ну да, а в следующем "законе" признать посещение "нежелательного" сайта или использование VPN - экстремизмом.
После проката перелицованной "Барби" и публикации "трофейного" Стивена Кинга предлагается ужесточение наказания за "пиратство".
Сюр какой-то.
Это тот момент когда динозавры начали обижаться!
Вместо ужесточений, лучше б давали молодым зарабатывать именно они создавая пиратки облегчают жизнь миллионов людей живущих в самой санкционной стране!
Лично я платил нетфликсу 1000₽ в месяц за подписку, иви, амедиатека и тд были годовые подписки. А так же музыка.
А что сейчас?
Платить за половину то чего нет?
Нееее, пошли к ху*ям такие чебурашки!
"...его зачастую игнорируют" Минюст?))
С одной стороны, да, они правы, нужно дать возможность ребятам защитить свои права. С другой стороны, это усложняет нашу жизнь..
Это что такое совершить то нужно?
До этого и так за крупные людей сажали. Зачем что-то менять? Хуже же не стало...
Понятно, что обидно, когда твои данные разглашают. Но займитесь тогда лучше укреплением и защитой, чем разработкой наказания
То что нужно всех пересадить на самое лучшее и не дорогое российское ПО и электронику понятно.
А с кинотеатрами что? Узаконенные пираты будут?
Я пират не потому что денег жалко, а потому что нет нормальных сервисов. Туже музыку взять, у меня на компе 1300+ песен, процентов 40-50 на площадках нет или заблокированы в стране.