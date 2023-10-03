Правоохранителям проще прийти в какую-то точку продаж, изъять контрафактные экземпляры, провести экспертизу и доказать наличие состава преступления у конкретного продавца или владельца точки. Когда речь идёт об интернете, нужно вычислить объём скачанных копий, оценить стоимость, установить лиц, причастных к работе сайта, что значительно сложнее.