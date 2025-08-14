Основатель «Додо Пиццы»: «Построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, "твой круг". Идёшь по заложенному вектору, хотя кажется, что "свободен"»

Мы живём в социальной игре. Мы так погружены в эту игру, что её условности кажутся чем-то абсолютным. Кажется, по-другому просто быть не может: статус, счастье, карьера, планы до 70 лет. Я хотел посмотреть на жизнь совсем из другой реальности.

А ещё это был мой личный «бунт» против предопределённости. В какой-то момент накопленное прошлое, решения, успех или неудача начинают определять твоё дальнейшее будущее. Ну, вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, «твой круг», в целом идёшь по заложенному вектору, хотя и кажется, что ты «свободен». Жизнь прекрасна тем, что её можно открывать до самого последнего момента.

В марте я отправился в Арктику. Меня на пять месяцев приняла замечательная семья ненцев-оленеводов. С 21 марта по 10 августа мы прошли 730 км на оленях от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана, на самый край земли.

Я чувствовал себя ребёнком. Я как будто учился ходить. Я спал спина спиной вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле. Я понял, что отсутствие личного пространства и душа — вообще не проблема, а добрый смех и поддержка людей вокруг спасают в пургу, дождь и холод. Я открывал жизнь заново.