Полина Лааксо
Личный опыт

Основатель «Додо Пиццы»: «Построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, "твой круг". Идёшь по заложенному вектору, хотя кажется, что "свободен"»

Фёдор Овчинников предупредил: теперь если и будет писать о бизнесе, то «крайне редко».

  • В январе 2023 года он объявил, что останется акционером Dodo Brands, но оставит должность гендиректора, а в марте вышел из наблюдательного совета X5 Group «по личным причинам».
  • Летом 2025 года у предпринимателя вышла книга об истории «Додо Пиццы». Теперь он рассказал, чем жил последние пять месяцев.

Мы живём в социальной игре. Мы так погружены в эту игру, что её условности кажутся чем-то абсолютным. Кажется, по-другому просто быть не может: статус, счастье, карьера, планы до 70 лет. Я хотел посмотреть на жизнь совсем из другой реальности.

А ещё это был мой личный «бунт» против предопределённости. В какой-то момент накопленное прошлое, решения, успех или неудача начинают определять твоё дальнейшее будущее. Ну, вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, «твой круг», в целом идёшь по заложенному вектору, хотя и кажется, что ты «свободен». Жизнь прекрасна тем, что её можно открывать до самого последнего момента.

В марте я отправился в Арктику. Меня на пять месяцев приняла замечательная семья ненцев-оленеводов. С 21 марта по 10 августа мы прошли 730 км на оленях от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана, на самый край земли.

Я чувствовал себя ребёнком. Я как будто учился ходить. Я спал спина спиной вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле. Я понял, что отсутствие личного пространства и душа — вообще не проблема, а добрый смех и поддержка людей вокруг спасают в пургу, дождь и холод. Я открывал жизнь заново.

Фёдор Овчинников
«147 дней в тундре. Другая жизнь», — подписал своё селфи Овчинников 
«147 дней в тундре. Другая жизнь», — подписал своё селфи Овчинников 
  • Овчинников открыл первое заведение «Додо Пицца» в 2011 году. На август 2025 года помимо пиццерий в группу Dodo Brands также входят кофейни «Дринкит». У неё 1460 точек в 26 странах.
  • В январе 2023 года заведений было 896, а стран 16. Тогда группа учитывала закусочные «Донер 42», которые в конце того же года перезапустила под брендом «Кебстер!», а в июне 2024-го свернула, чтобы сосредоточиться на «стратегических» направлениях.

