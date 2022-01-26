Ёлки, столы и другие опыты: как ищет точки роста цех, который строил стенды для выставок, а потом — столы для удалёнки Статьи редакции
Монолог предпринимателя о выходах из ситуации, когда спрос на твои основные продукты резко падает уже во второй раз за два года, а материалы не дешевеют.
В 2020 году московский производитель стендов для выставок «Стенд-До» потерял заказы из-за пандемии. Чтобы не простаивал цех, компания начала делать дески — столы-трансформеры для работы на удалёнке под брендом Stayhomedesk.
Но на следующий год люди стали возвращаться в офисы и продажи упали. Вдобавок выросли цены на фанеру и лак: из-за этого столы подорожали вдвое, а клиенты стали обдумывать покупку больше месяца.
Основатель «Стенд-До» Артём Боровой рассказал, как компания вышла из положения благодаря архитекторам и искусственным ёлкам.
Оглавление
Кризис продолжается: выставки отменяют и падают продажи столов
В 2021 году мы сделали стенды для шести мероприятий, выручили 28 млн рублей, но рынок до сих пор не восстановился. Из-за пандемии в 2022 году отменили Российский инвестиционный форум, для которого мы планировали делать выставочную застройку.
Два года назад мы компенсировали потери рабочими местами для удалёнки. Но в 2021 году многие уже вышли в офисы, и у нас упали продажи. Кроме того, за год себестоимость десков выросла в два раза, потому что подорожала фанера — материал, из которого делаем столы.
Зимой 2021 года она стоила 1400 рублей за лист, а в 2022-м — 2800 рублей. Мы не работаем напрямую с заводами: они продают крупные партии, а нам надо около 100 листов в месяц. Поэтому берём фанеру у оптовых закупщиков с наценкой.
Приходится всё время искать новых поставщиков: у одного товар может закончиться, а другой поднимет цены. Последние пару месяцев мы не меняли поставщика и брали материал по фиксированной цене, но всё снова может измениться.
Лак и краска тоже подорожали, поэтому себестоимость покраски самого бюджетного стола выросла с 2500 до 2800 рублей. Кроме того, в 2021 году мы стали наносить краску более плотным слоем, поэтому её уходит больше.
За год общие расходы на производство десков выросли с 9,56 млн до 12 млн рублей без учёта налогов — их пока не посчитали. Только в декабре 2021 года мы потратили больше 1,6 млн рублей:
- Фонд оплаты труда — 900 тысяч рублей.
- Сырьё и расходники — 360 тысяч рублей.
- Аренда цеха —135 тысяч рублей.
- Реклама — 110 000 тысяч рублей.
- Логистика — 100 тысяч рублей.
- Коммунальные услуги — 40 тысяч.
Повышение цен на дески привело к тому, что клиенты стали дольше принимать решение о покупке. В результате за год продажи упали с 300 до 100 десков в месяц. По нашим ощущениям платёжеспособность клиентов в 2021 году снизилась по сравнению с 2020-м.
Чтобы избавить клиентов от мук выбора аксессуаров для стола, собрали несколько готовых комплектаций, и продажи пошли лучше. Но оставили возможность заказать деск по индивидуальному проекту.
Расходы на продвижение столов мы увеличили с 65 тысяч рублей в месяц до 100 тысяч. Используем и бесплатные способы: пишем статьи и снимаем ролики для канала в «Яндекс.Дзене». Например, видеоинструкция по сборке стола набрала более 220 тысяч просмотров.
Также сотрудничаем с блогерами по бартеру: отправляем им на обзор наши столы и каждому автору присваиваем промокод. От одного блогера максимально мы получали семь продаж. Сарафанное радио тоже работает — покупатели часто говорят, что узнали о нас от друзей.
Производство десков почти не требует дополнительных издержек: они изготавливаются в том же цехе, на том же оборудовании и теми же людьми, что и стенды. Поэтому мы не отказываемся от этого направления и запускаем новые, которые нам подсказывают наши клиенты и подписчики.
Производство мебели на заказ
В 2021 году покупательница нашего деска предложила нам сделать мебель для шоурума TheCultt в универмаге «Цветной» по её дизайн-проекту. Она по профессии архитектор и потом привлекла нас к созданию интерьера частного гостевого дома. Мы сделали две кровати, кухонные шкафы, столовую группу, перегородку с лестницей и подоконник.
Потом с такой же просьбой к нам обратился другой клиент: он открыл в Москве коворкинг и предложил нам придумать для него мебель. Мы сделали столы-трансформеры с полками, которые можно складывать и перемещать по помещению благодаря колёсикам на ножках.
Суммарно на обоих проектах мы заработали около 300 тысяч рублей — в этом направлении у нас пока невысокий ценник. Нам интересно создавать мебель для гибких пространств, и сейчас мы устанавливаем контакт с разными архитектурными бюро.
Новая ниша — корпоративные подарки
Ещё одно направление нашего бизнеса также родилось благодаря клиентке: она подала нам идею делать эко-ёлки из фанеры. Мы нашли в Pinterest референсы, по которым наша конструктор сделала чертежи и задала программу для станка с числовым программным управлением.
К созданию прототипов приступили в начале ноября и собирали их из обрезков фанеры, которые остались от десков. Получилась ёлка-конструктор наподобие детской пирамидки: на основание по очереди надеваются деревяшки разной длины, которые поворачиваются в разные стороны.
Мы решили выпускать их в трёх размерах: настольные высотой 30 и 40 см и напольные — 1,5 м. В конце ноября мы сделали первую партию — суммарно около 25 средних и малых ёлок. Фото и ролики с производства выложили на нашей странице в Instagram — там у нас больше 19 тысяч подписчиков.
Первую неделю тестировали спрос и запустили предзаказ на ёлки 30 см за 4200 рублей и 40 см за 5300 рублей со сроком доставки в течение полутора недель.
Затем мы решили придумать для них игрушки и обратились к нашей знакомой дизайнеру-декоратору. Обсудили с ней, что хотим получить на выходе, и договорились заплатить за эскизы 8% от продаж.
По ним мы изготовили на своём производстве наборы деревянных игрушек для детей и взрослых и продавали их вместе с акриловыми красками за 1900 и 2000 рублей. Мы подумали, что раскрашивать игрушки — это классное новогоднее занятие.
Ещё три комплекта украшений дизайнер нам подсказала сделать из оргстекла, и мы заказали их у подрядчиков. Набор в скандинавском стиле и с геометрическими фигурами продавали за 2000 рублей, а с единорогами — за 3200.
Также декоратор придумала ёлку Simple. Она состоит из четырёх плоских деталей, которые вставляются друг в друга. Мы запустили их в продажу 10 декабря в размерах 90 см и 145 см за 5200 рублей и 6400.
Потом мы покрасили несколько ёлок в зелёный, белый и чёрный цвета, нарядили их игрушками и устроили фотосессию. После продажи первой партии деревьев мы начали делать их под заказ по 10-15 штук в неделю и по запросу красили.
Ёлки и деревянные игрушки делали наши штатные сотрудники в своё рабочее время параллельно со столами, а услуги дизайнера мы закладывали в стоимость изделий.
Всего мы потратили на запуск новогодней коллекции 310 тысяч рублей:
- Себестоимость ёлок — 240 тысяч рублей.
- Деревянные и стеклянные игрушки — 40 тысяч рублей.
- Фотосессия и аренда студии — 30 тысяч рублей.
За декабрь мы продали 56 ёлок: примерно 90% из них — это ёлки-трансформеры и около 10% — ёлки Simple. Ещё у нас купили 34 комплекта игрушек: 10 брендированных наборов для компаний и девять с золотыми единорогами. Пару комплектов заказали без ёлок — они подходят для любого дерева.
Общая выручка с продаж новогодней коллекции составила 460 тысяч рублей, а чистая прибыль — 150 тысяч. Мы распродали почти всё, что сделали — остались только образцы с фотосессии. Несколько деревьев мы подарили своим партнёрам и клиентке, которая подала нам идею ёлок из фанеры.
Мы не делали больших ставок на ёлки, нам хотелось просто попробовать. И мы очень торопились, чтобы запустить продажи хотя бы за месяц до Нового года. В итоге больше половины деревьев раскупили корпоративные клиенты.
Розничным покупателям мы продали 22 ёлки, а компании заказали у нас 34: из них четыре — высотой 1,5 м для украшения офисов, а остальные — корпоративные подарки.
Мы брендировали ящики для ёлок и игрушек гравировкой с логотипом заказчика и делали брендированные игрушки из оргстекла. Но большинство компаний закупают новогодние подарки клиентам и партнёрам ещё в августе-сентябре.
Ещё один промах получился с TikTok. Наше видео с ёлкой-трансформером собрало больше 6 млн просмотров. Но мы выложили его в личный, а не бизнес-аккаунт, поэтому не смогли таргетировать рекламную кампанию на тех, кто смотрел этот ролик.
Но мы узнали, что с этого канала можем получать большой бесплатный трафик и будем развивать его в 2022 году. В целом опыт с ёлками был успешным, поэтому мы продолжим делать корпоративные подарки и не только к Новому году.
У нас уже заказывали брендированные накроватные столики, а сейчас мы получили заказ на подарки к 23 февраля и 8 марта. Пока рассматриваем варианты бытовых или офисных аксессуаров и подставки для украшений.
Сколько заработали в 2021 году
Основной доход нам сейчас приносят крупные выставочные проекты и продажа десков, а мебель и подарки для корпоративных клиентов — это ещё зачаточные направления, которые нужно развивать.
По результатам 2021 года:
- Выручка от продаж десков, ёлок и других товаров выросла с 12,1 млн до 14,7 млн рублей.
- Прибыль — с 2,26 млн до 2,7 млн рублей.
- Маржинальность продаж сократилась с 20% до 19%.
В 2022 году мы планируем окончательно окупить 10 млн рублей, которые вложили в запуск производства в 2019 году.
Большое достижение для нас, что «Яндекс» перестал исправлять написание нашего бренда: раньше он разделял его на три слова — "stay home desk". Этот результат напрямую зависит от частоты поисковых запросов.
В 2022 году мы выпустим новую модель стола-трансформера, подберём цветовую палитру и заменим упаковку. Мы уже пробовали коробки и стрейч-плёнку. Коробки дороже и одна из них иногда теряется во время доставки, а на упаковку плёнкой наши сотрудники могут потратить полдня.
Скорее всего, мы вернёмся к картону, чтобы освободить время работников. Доработаем конструкцию деска, чтобы он помещался в одну коробку, и будем прочнее её закреплять.
Комментарий удален
Не думаю что платежеспособность клиентов снизилась, просто изменились приоритеты. Это отмечают все, от маркетологов самоучек, до международных маркетинговых агентств.
В новой digital-кампании Авито, направленной на обучение цифровой безопасности, Леонид Агутин рассказывает, как заботиться о близких в онлайн-среде, и о главных правилах поведения в сети. Ролик с участием Леонида Агутина появился на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.
А теперь по порядку.
30-40% принятых офферов — это рекомендации, которых мы получаем по 200-300 ежемесячно. Рассказываем, как пришли к такому результату.
По данным Yota за 2021 год, самые часто встречающиеся мужские имена среди пользователей мобильного оператора – Александр, Сергей, Алексей. Женские – Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен.
Технологии совершенствования аккумуляторов и системы управления стали самыми патентуемыми разработками, связанными с электромобилями. Такие данные представил в своем исследовании крупнейший агрегатор американских и общемировых патентных данных IFI Claims.
Программа отправляла информацию о клиентах, платежах и потенциальных договорах на чужую почту.
Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.
Большую часть принесли облачные сервисы.
Монолог предпринимателя о выходах из ситуации, когда спрос на твои основные продукты резко падает уже во второй раз за два года, а материалы не дешевеют.
Условия начнут действовать с 31 января 2022 года.
Ко Дню студента мы выяснили, как в 2021 году изменился спрос на онлайн-образование по сравнению с 2020 годом. Рассказываем, что изменилось за год, и какие направления онлайн-образования пользуются наибольшей популярностью.