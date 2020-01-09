Как мы запустили онлайн-курс и заработали 600 тысяч рублей

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Год назад мы запустили наш первый в жизни онлайн-курс и продали 380 копий с минимальными затратами на маркетинг. Делимся впечатлениями и опытом.
Привет, меня зовут Павел Молянов, вместе с партнером Алексеем Рожковым мы развиваем агентство контент-маркетинга «Сделаем». В кейсе будет много конкретики и цифр — всё как вы любите.
Изначально мы хотели сделать внутреннюю базу знаний для авторов. Чтобы к нам пришёл новый человек, мы его быстро провели по обучению и ввели в курс дела.
Собрали в кучу частые вопросы и ошибки авторов и в процессе решили, что раз пишем что-то похожее на онлайн-курс, то почему бы не сделать для всех, а не только для своих.
Во-первых, курс поможет привлекать новых авторов, которые уже знакомы с нашим подходом к работе. Кто-то прочитал все уроки, ему понравились наши мысли, он пришел в агентство — и уже имеет представление, как надо работать. Это удобно.
Во-вторых, на этом можно заработать, почему бы и нет. Каждый второй занимается инфобизом, вокруг много успешных школ — чем мы хуже.
В-третьих, это интересный эксперимент :)
В общем, в декабре 2018 года мы по вечерам планировали и обсуждали идеи, в январе начали делать курс, а в феврале запустились.
Мы сделали курс в виде email-рассылки. Человек подписывается и каждую неделю получает новый урок. Главный аргумент в пользу такого формата — можно продавать сразу, а не когда всё будет готово. Будем делать по одному уроку в неделю, а продажами заниматься уже сейчас — и спрос увидим, и фидбек получим, и денежки придут раньше.
К рассылке решили добавить чат в Telegram — отвечать на вопросы подписчиков, советовать хорошие книги и статьи, давать какую-то обратную связь. Что-то вроде закрытого клуба для своих.
Мы сделали три урока, лендос курса, посеяли анонс по всем нашим каналам и получили девять продаж по 3500 рублей.
Окей, есть какой-то спрос — теперь надо делать рекламу и привлекать нормальное количество людей.
Начать решили с таргетинга во «ВКонтакте». Я сам несколько раз настраивал рекламу, но решил в таком ответственном деле довериться профессионалам и обратился в SMM-агентство.
Они начали крутить рекламу — переходы по 20–30 рублей, но ни одной продажи за неделю. Мы решили перестать сливать деньги и взяли паузу на подумать.
Проблем было две:
Решили усложнить воронку и сделать бесплатный курс. На такое подписать кого-то несложно — можно недорого (а то и бесплатно) собирать аудиторию. И это уже полноценный готовый продукт — он покажет, что мы клевые чуваки, нормально объясняем, и соберет вокруг нас какое-то комьюнити.
А потом подписчиков можно будет смело бомбить рекламой платного курса.
В мае 2018 года сделали такой же по формату курс-рассылку, только небольшой — на восемь уроков. Вот его лендинг, он не менялся с запуска.
Возобновили рекламу в SMM-агентстве, теперь на новый бесплатный курс:
Осталось подождать, сколько из 345 человек подпишутся на платный курс. Чтобы услуги агентства окупились, нам надо было получить 13 продаж, то есть 3,7% конверсии.
Параллельно с сагой о двух продажах по 10 тысяч мы стали продвигать бесплатный курс своими силами. Вот что мы делали:
Посеяли анонсы во всех соцсетях: на агентских и личных страницах. Периодически выпускали повторные посты о курсе — например, когда достигли первой тысячи подписчиков или получали хороший отзыв.
Стали добавлять баннеры с рекламой курса в еженедельную рассылку агентства, которую дублируем в статьи во «ВКонтакте» и «Дзене». Вот что это даёт:
У меня во «ВКонтакте» есть паблик «Подслушано Копирайтинг», там уже два года висит закреплённый пост со списками всяких книг, блогов, статей и курсов. Пост часто репостят и открывают — суммарный охват уже почти полмиллиона. Внутри поста в самом верху тоже добавил баннер с рекламой.
Ещё одну ссылку добавил в боковое меню сообщества — 230 подписок.
Кроме агентского блога я веду личный, и там у меня есть статья «Как стать копирайтером»: всякие советы, частые ошибки, рекомендации книг и мест, где можно искать заказы и так далее. На эту статью идет хороший SEO-трафик, и в нее я тоже впихнул рекламу бесплатного курса — еще 465 подписок.
Вообще, мы стараемся вставлять упоминания курса в весь контент, который предназначен для копирайтеров. Например, в июле писали статью на «Спарке», в ней оставили ссылку. У статьи 4500 просмотров, 210 человек подписались.
Засунули рекламу бесплатного курса в анкету для соискателей. Агентство быстро растет, и мы часто ищем новых авторов. При этом у нас довольно жесткий отбор — проходит только два-три человека из 100. Поэтому вакансии мы сеем везде, где только можно, и получаем большой суммарный охват.
Почему бы не убить двух зайцев одновременно?
К вакансиям мы прикрепляем анкету в Google-формах, где надо указать ссылку на портфолио, рассказать о себе и оставить контакты. В описание добавили призыв подписаться на курс:
Мы немного затупили, и эта ссылка у нас полгода висела без UTM-метки, поэтому статистики по ней нет. Но по результатам опросов как минимум пять человек прошли по воронке: анкета → бесплатный курс → платный курс.
Бесплатный курс оказался крутым, и я периодически вижу, как его рекомендуют в соцсетях и Telegram.
В итоге сегодня мы получаем по 500 подписчиков в месяц — бесплатно и без затрат времени. Сейчас на бесплатный курс подписано 4500 человек. Возможно, в будущем мы начнем платить за трафик, но пока что приток бесплатных подписок растет сам и полностью нас устраивает.
Уроки бесплатного курса приходят раз в неделю. Запустили мы его в начале мая, значит, в июле первые подписчики добрались до конца и готовы конвертироваться в платных.
Чтобы они уж точно захотели, мы устроили акцию. Агентству как раз исполнился год, и в честь этого мы запустили недельную распродажу курса с 50% скидкой.
Рассказали об акции подписчикам бесплатного курса, посеяли анонсы в соцсетях.
На 4200 рублей, что валялись в рекламном кабинете, я настроил таргет во «ВКонтакте». На этот раз сам.
Больше всего продаж было с email-рассылки — 47 штук. Мы отправляли три письма подписчикам бесплатного курса — на старте акции, за день до конца и в последний день.
Итого с этой акции мы продали 126 подписок и заработали 220 500 рублей.
К этому моменту у нас стали появляться первые отзывы — их мы добавили на лендинг курса.
Написанных уроков тоже стало достаточно, поэтому мы отобрали три из разных разделов и опубликовали их в блоге со ссылками на курс. Посеяли как полезные статьи по профильным копирайтерским пабликам — получили еще четыре продажи по полной цене.
Без акций курс все еще покупают плохо — от одной до трёх продаж в месяц. Возможно, в этом году мы что-то с этим придумаем, но пока что модель продаж такая:
После июльского успеха мы провели еще три акции:
Я думаю, что Новый год получился слабее из-за небольшого промежутка между акциями. За месяц накопилось не так много людей, которые уже прошли бесплатный курс и захотели платный.
На Черную пятницу мы попробовали размещать рекламу в Telegram-каналах:
При этом мы подумали о Telegram в последний момент, когда все уже было занято, поэтому рекламу выпустили уже после Черной пятницы — в субботу и воскресенье. Но результат все равно нормальный.
«Что почитать редактору» — @redaktoru:
«Паша и его прокрастинация» — @abbsol:
На Новый год повторили, результаты похуже, но все равно окупилось:
Еще прикольная штука для рекламы — партнерство и бартер. Я общаюсь с владельцами нескольких копирайтерских сообществ, и они разрешают бесплатно публиковать у них анонсы курса в обмен на рекламу в моем паблике. Еще десяток бесплатных продаж мы получили именно так.
Еще полгода назад я оценил трудозатраты на создание курса и примерно посчитал, что 600 тысяч — это минимум, который мы готовы заработать. Если меньше, можно считать эксперимент неудачным — это время можно было бы потратить на что-то более полезное.
На момент написания статьи наша прибыль уже добралась до 580 тысяч рублей. То есть в этом году мы без проблем перевыполним план.
665 тысяч мы получили через кассу, еще около 30 продаж у нас корпоративные — с оплатой по счету. Общая выручка — около 720 тысяч.
Из них расходы:
Еще одна статья расходов — Mailchimp, на него уходит $100 в месяц. Но в Mailchimp у нас не только курс, но и рассылка агентства, поэтому мы за него платили в любом случае, и его я отношу к расходам по контент-маркетингу, а не по курсу.
Сейчас у нас 380 подписчиков. Получается, 8,6% подписчиков бесплатного курса в итоге покупают платный. Большинство учеников — копирайтеры и редакторы, но есть и владельцы бизнеса, маркетологи и пиарщики.
За все время только три человека решили вернуть деньги после первых двух уроков. Мы получили довольно много положительных отзывов от учеников, и я замечаю, как люди сами рекомендуют курс в соцсетях.
Недавно мы наконец-то дописали курс, поэтому по просьбам подписчиков решили его ускорить — присылать уроки каждый день, а не раз в неделю.
В общем, мы рады результату, эксперимент удался. В следующем году плотнее займемся маркетингом и постараемся удвоить количество подписчиков и увеличить количество продаж без акций.
Есть мысль сделать партнерскую программу и платить комиссию за привлечение учеников. Если можете что-то посоветовать по этому вопросу или хотите с нами запартнериться — напишите мне, пожалуйста.
1. Запустить прибыльный курс можно практически без вложений. Если не считать неудачный опыт с SMM-агентством, на рекламу за полгода мы потратили меньше 35 тысяч рублей.
На производство вложений не было — уроки писали мы с партнером в свободное от управления агентством время, тратили только свое время. Отправлял и настраивал я все тоже сам.
2. Если вы обратились в агентство (или к фрилансеру) и получили ноль эффекта, это еще не значит, что ваш продукт говно. Возможно, силами других подрядчиков или своими руками получится сильно лучше.
SMM-агентство привело в бесплатный курс 350 человек, из которых только двое в итоге заплатили деньги. Это 0,57%. При этом в среднем на платный курс подписывается 8,5% аудитории бесплатного — в 15 раз больше. Один только баннер в «Подслушано Копирайтинг», который я сделал за две минуты, принес нам 13 продаж.
3. Люди боятся отдать деньги за что попало, поэтому максимально показывайте им свой курс: сделайте часть уроков бесплатными, обещайте вернуть деньги, если начало курса не понравилось, рассказывайте, что будет внутри.
Получайте отзывы от учеников и постарайтесь сделать так, чтобы они не были похожи на заказные:
4. Акции — лучшее изобретение человечества. Мы понимали, что не зря маркетологи всего мира делают так много акций, но с продажей курса убедились в этом на собственном опыте. Большую часть всей выручки мы получили именно с распродаж.
5. Комьюнити — это важно. Решение создать чат в Telegram в дополнение к курсу было очень удачным. Людям важно иметь возможность задать вопрос, уточнить что-то, получить обратную связь или просто пообщаться о работе.
Некоторые подписчики сказали, что подписались в первую очередь ради чата. Мол, полезные советы есть у многих, а пообщаться с руководителями агентства — это действительно ценно.
Эти же люди в итоге рекомендуют наш курс своим коллегам. А рекомендация от знакомого в разы убедительнее, чем любая реклама.
6. Курс — это отличный контент-маркетинг. Во-первых, с него к нам приходят авторы. Во-вторых, лиды иногда говорят что-то в духе: «Почитал ваш курс, дельные вещи пишете, сделайте мне вот это». У нас не настолько крутая аналитика, чтобы я сказал точные числа, но раз 5 за полгода я это слышал.
А бесплатный курс можно вообще считать отдельным супер-успешным продуктом — благодаря ему куча людей оставляет положительные упоминания о нас в соцсетях, чатах и блогах.
Материал опубликован пользователем.
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Все круто, но есть нюанс. Как вы сказали называется ваш курс, "Научим писать"? У меня сложилось, мое, личное, возможно ошибочное мнение, что текст в этом посте, писал человек , который сам пишет не очень, ну те я бы точно не пошел к нему "учиться писать". Если текст хорошо идет, то обычно я читаю его до конца, здесь я встал на перемотку и выхватывал уже только цифры и дочитал выводы про "историю успеха". Может я и не прав, но текст и стилистика, обороты, плоские , как поверхность тундры, а я просто еду по ней и что вижу, то и пою. Хотя кто я такой чтобы давать какие то советы. Сорри.
а я прочитал полностью. Спасибо за материал. Пошел делать свой инфо курс :))
Этот, комментарий , описывает ощущения, мои, личные, от прочтения, непосредственно , этого комментария. Сорри.
Автору поста: все норм, прочитал легко, за цифры открытые респект. Единственное, что смутило это "бесплатность" производства самих курсов. Часы не считали совсем?
Здесь, думаю, не в стиле написания дело. Вернее - не столько в нем... просто текст на довольно скучную тему. Вот мы сделали то и это. Вот что получилось. А в массе своей это все довольно скучно подается. Исключения, разумеется, бывают. И тогда текст читается отлично. Но тут - унылая и монотонная долбежка.
PS: И если честно, то никакие курсы писать не научат. Этому можно научиться только самостоятельно, в процессе работы, на практике, под контролем "опытного тренера" конечно же. Однако на курсы "ведутся". И будут вестись пока что... Потому что хотят, как Буратино, получить все и сразу, в виде волшебного дерева на волшебном поле. А авторы курсов только рады - если курс платный, то заработаем, а если бесплатный, как тут, то лишняя реклама, что тоже хорошо.
очень хорошо к вам отношусь, но вот так вот совсем нельзя денюжки считать:
На производство не потратили нисколько — уроки писали мы с партнером в свободное от управления агентством время. Отправлял и настраивал я все тоже сам.
это называется косвенные расходы, ибо время у вас как не бесплатное, так и не резиновое, к счастью или к сожалению :(
я в курсе, на моем счету тоже есть пара таких кейсов ;)
но меня всегда коробит, когда в экономику проекта не вкладывают затраты на производство контента и начинают планировать миллионы, а потом в минус уходят. и потом все кричат, что контент не работает и емейл умер)
"привлекать нормальное количество людей"
НАУЧИМ ПИСАТЬ
Ребята, ну хоть русскую классику читайте, отжените от себя косноязычие, прежде чем учить писать. Ей-богу!
Умение писать — это, в первую очередь, умение думать. Онлайн-курсы и книги вроде Ильяхова и Беззубова не учат думать, а только расширяют репертуар инструментов, которые могут пригодиться для решения каких-то частных задач.
Что касается статьи — вы видите комментарии сами. Можно всё списывать на вкусовщину и снобизм читателей, но какой от этого толк.
По коммерческой части этого проекта вопросов нет, продано хорошо.
Плохой текст о том, как запускался курс о том, как писать хорошие тексты (в доме, который построил Джек).
Не, классный кейс, только тема странно заявлена. По-хорошему статья о том, что люди при правильной подаче купят любое сомнительное приключение, сулящее им проф.перспективы: принципиально это ничем не отличается от семинаров Тони Роббинса, с той лишь разницей, что здесь градус на$балова ниже, а значит, выглядит уже правдоподобно, надо брать.
И, бога ради, избавляйтесь от елейного тона "спасибо за обратную связь, вы действительно правы, но дело в том, что", в это давно никто не верит.
Купил платный курс и полностью доволен материалом) Я не проходил бесплатную версию, так как лично знаю этих ребят и доверяю им. Отличный курс, даже опытным авторам подойдет. Рекомендую)
p.s. Кто напишет, что я тут че-то рекламирую – да, это именно так, чертовы шерлоки)) Курс годный.
В таком случае у меня для них песня:
Попроси меняяяя, на закате дняяяя!
Попроси меня, коммент написать, попроси меня!
Годно, но стоит подумать над своей политикой использования тире в текстах. В больше, чем половине случаев на ее месте должна стоят запятая или вообще ничего не стоять.
В больше, чем половине случаев...
Годно, но стоит подумать над порядком слов в текстах. В данном случае предлог «в» должен стоять перед словом, к которому он относится: «Больше, чем в половине случаев».
на ее месте должна стоят запятая или вообще ничего не стоять.
Пропущен мягкий знак, пропущена запятая перед словом «или» (ибо сложносочинённое предложение), после слова «не» пропущено слово «должно» (иначе стилистическая ошибка).
Если вам нравится указывать на мелкие косяки, постарайтесь сами не косячить, иначе нелепо выглядит. И это только одно ваше предложение.
Вы молодцы однозначно правильно монетизируете свой опыт, даже если пока это уровень самозанятости. У вас ещё много всего впереди! Как только начнёте считать расходы на производство и обновление контента сразу начнётся бизнес.
Огонёк, спасибо за цифры. Платный курс не брала, но рекомендации в открытом доступе очень годные — для начинающих авторов особенно.
Хороший кейс, молодцы. Но. Вы часто упоминаете и в тексте и в комментариях, что сделано без вложений и с минимальной рекламой, но упоминаете личный паблик ВК на 18 к человек и статью. Получается, что у вас уже был хороший ресурс для старта проекта, которого у многих нет. Кто-то захочет сделать курс после прочтения этой статьи, но не учтет, что собрать аудиторию с 0 без рекламы невозможно. Я бы данный кейс больше позиционировал таким образом - "Как дополнительно монетизировать собственные активы".
любопытная штука получилась.
Агентство контент-маркетинга задумало продвинуть себя контент-маркетингом, из которого получился образовательный продукт, продвигаемый контент-маркетингом )
Зачем платить $100 mailchimp при мизерной подписной базе, если можно бесплатно на getresponce или еще десятке аналогичных сервисов?
В Getresponse там целый комплекс маркетинговый с возможностью создавать посадочные страницы. Если нужна только отправка писем, можно и попроще сервисы, например Юнисендер или Еспутник, у них тарифы еще ниже. И функционал там довольно широкий, помимо рассылок обычно еще есть смс и пуш.
Если рассылка агентства там и уже все работает, то проблем нет...
По своему опыту управления воронкой продаж на основе рассылки на 400.000 подписчиков, собранных через FB таргет: использовать email как канал апсейлов, даунсейлов и дожима - отличное решение, но как основной канал продаж - не лучший вариант.
Сейчас время принятия решения у покупатель постоянно увеличивается, а по статистике пол года читать письма люди не будут... соответственно происходит отсев сильный и вы теряете людей, которые потенциально могли бы купить ваш курс через 3-5-7 месяцев.
Нужно переходить в соц. сети и делать их основным каналом продаж, получая геморрой с охватами, но продажи все равно будут выше..
Возможно есть специфика вашей ниши, где статистика обратная, но наш опыт показал обратный результат.
Роман, то есть воронка по вашей модели идёт через мессенджер с цепочкой в вотсап, fb messenger? В этом отличие или есть ещё что-то? По моему опыту подписчики в мессенджерах более рассеяные. Статистика показывает 97% прочтения сообщений, но по факту люди просто пролистывают оповещения, т.к. не знают как отписаться и избавляются таким образом от уведомления от непрочитанных.
Максим, я не упоминал мессенджеры, я говорил про социальные сети.
Условный FB, Instagram, VK и т.д.
в социальных сетях намного удобнее организовывать какое-то сообщество вокруг вашего продукта или даже лучше человека-бренда, который потом продает курс и уже воронка допродажи уходит в письма, мессенджеры и т.д.
Попробуйте запустить ваше обучение у ребят https://center.slivup.me
Они вам сконвертят еще продаж
Я может, пропустил этот момент, но настраивать в соц. сетях ре-таргет на емэйл-базу подписчиков бесплатного курса пробовали?
Выглядит довольно логичным в данном случае.
Ты про пиксели на сайте пишешь, а есть функционал таргеттинга по емэйлу (наверное, не совсем правильно называть это "ретаргетингом", хотя почему бы и нет)...
https://blog.wishpond.com/post/64215441993/how-to-target-facebook-ads-based-on-email-address
Статья любопытна, но текст сырой.
И ещё. Ребята, у вас на сайте бяки. Вы же про контент-маркетинг, так нельзя.
Я купила ваш курс в Черную пятницу со скидкой — и за ту цену очень довольна той информацией, которую вы присылаете. Спасибо вам!
"за ту цену - нормально", - это как: "да, гавно, но пять копеек зато"
Спасибо за опыт. а вот с вашего блога озвучили что подписки на фришный курс с SEO трафика были. А в платные можете подсказать сколько вышло ?
Привет, спасибо за статью) А помимо необходимости скрыть не до конца сформированные уроки курса, есть какие-то "плюсы" и удобства в хранении курса в виде рассылки? Почему не воспользоваться какой-нибудь площадкой для курсов, вроде skillspace или того же геткурса?
беда 95% курсов в том, что они искрометное говно. т.е. рекламы много, всякие там конверсии, лендинги блаблабла пафосные речи с умным видом, но сколько людей реально прошли курс до конца и остались довольны? сколько из них возьмут другой курс от вас? впарить первый раз дело не хитрое, а вот сколько людей потом не жалеет о покупке - вот самое важное.
Я когда купил макбук тоже хвалил его, а потом начал пользоваться и плеваться.
Большинство людей не умеют смотреть правде в лицо и врут сами себе, а значит дают вам неправильный фидбек.
А чем не понравился?
Это уже не относится к данной теме, но если прям очень интересно, то просто не привык к комбинациям, дизайну, разрешению и не хватило некоторых функций, к которым привык на виндосе.
Айфон я тоже купил, но через полгода, как и макбук бросил на полочку. Поэтому 2ой курс тоже не показатель. Я думаю, что проблема в хорошем маркетинге, мне хорошо продали яблочную технику, но по факту она мне не нужна.
Вы молодцы!
Что касается таргета, то просто вы не сумели найти того, кто, действительно, хорошо вам настроит.
Очень крутой курс! Порекомендовала знакомым и коллегам, два человека сразу же купили :)
Ну прекратите создавать акки спецом под отзывы ) это видно сразу, и выглядит смешно
Спасибо большое за то, что поделились опытом! Было занимательно посмотреть на результаты, а также Ваш ROI :)
А почему выбор пал на формат именно email-рассылки, а закрытого раздела сайта, например?
Что за прога в скринах по доходам и расходам ? Экселькой своей больше не пользуетесь ?
"Недавно мы наконец-то дописали курс, поэтому по просьбам подписчиков решили его ускорить — присылать уроки каждый день, а не раз в неделю."
Нужно было сразу запускать три урока в неделю, а не один. Чтобы чему-то учиться (набирать) - нужно как минимум одно занятие в три дня. Чтобы поддерживать уровень - одно занятие в неделю.
Это касается не только вас, а вообще любого обучения.
Это касается не только вас, а вообще любого обучения
прямо уж любого?))
Откуда такие знания у вас? )
Кейс интересный по цифрам. Но упаковка и тема — это чистая ильяховщина. Сначала я думал, что это жирный стеб, но все оказалось серьезно 🤦♂️
Причем взято абсолютно все:
- обводки (другого цвета)
- формат иллюстраций
- бесплатный и платный курс
- присылание по почте раз в неделю
- и многое другое...
Не сказать, что это плохо. Но камон!! Вы еще школу редакторов откройте и книгу выпустите «Пиши. Продавай»...
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