Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Маркетинг
Павел Молянов
12 716

Как мы запустили онлайн-курс и заработали 600 тысяч рублей

Год назад мы запустили наш первый в жизни онлайн-курс и продали 380 копий с минимальными затратами на маркетинг. Делимся впечатлениями и опытом.

89 комментариев
В закладки
Аудио

Привет, меня зовут Павел Молянов, вместе с партнером Алексеем Рожковым мы развиваем агентство контент-маркетинга «Сделаем». В кейсе будет много конкретики и цифр — всё как вы любите.

Изначально мы хотели сделать внутреннюю базу знаний для авторов. Чтобы к нам пришёл новый человек, мы его быстро провели по обучению и ввели в курс дела.

Собрали в кучу частые вопросы и ошибки авторов и в процессе решили, что раз пишем что-то похожее на онлайн-курс, то почему бы не сделать для всех, а не только для своих.

Во-первых, курс поможет привлекать новых авторов, которые уже знакомы с нашим подходом к работе. Кто-то прочитал все уроки, ему понравились наши мысли, он пришел в агентство — и уже имеет представление, как надо работать. Это удобно.

Во-вторых, на этом можно заработать, почему бы и нет. Каждый второй занимается инфобизом, вокруг много успешных школ — чем мы хуже.

В-третьих, это интересный эксперимент :)

В общем, в декабре 2018 года мы по вечерам планировали и обсуждали идеи, в январе начали делать курс, а в феврале запустились.

Запустили курс и получили первые продажи

Мы сделали курс в виде email-рассылки. Человек подписывается и каждую неделю получает новый урок. Главный аргумент в пользу такого формата — можно продавать сразу, а не когда всё будет готово. Будем делать по одному уроку в неделю, а продажами заниматься уже сейчас — и спрос увидим, и фидбек получим, и денежки придут раньше.

К рассылке решили добавить чат в Telegram — отвечать на вопросы подписчиков, советовать хорошие книги и статьи, давать какую-то обратную связь. Что-то вроде закрытого клуба для своих.

Мы сделали три урока, лендос курса, посеяли анонс по всем нашим каналам и получили девять продаж по 3500 рублей.

Окей, есть какой-то спрос — теперь надо делать рекламу и привлекать нормальное количество людей.

Начать решили с таргетинга во «ВКонтакте». Я сам несколько раз настраивал рекламу, но решил в таком ответственном деле довериться профессионалам и обратился в SMM-агентство.

Они начали крутить рекламу — переходы по 20–30 рублей, но ни одной продажи за неделю. Мы решили перестать сливать деньги и взяли паузу на подумать.

Проблем было две:

  • Нас мало кто знал — сыкотно отдавать деньги чувакам, которые никого никогда не учили. Да и агентство мы тогда только запустили, и никто толком о нас не слышал.
  • Непонятно, что покупаешь. Мы хоть и опубликовали на лендинге два урока в свободном доступе и обещали вернуть деньги, если первые несколько писем не понравятся, этого было мало.

Сделали бесплатный курс для ознакомления

Решили усложнить воронку и сделать бесплатный курс. На такое подписать кого-то несложно — можно недорого (а то и бесплатно) собирать аудиторию. И это уже полноценный готовый продукт — он покажет, что мы клевые чуваки, нормально объясняем, и соберет вокруг нас какое-то комьюнити.

А потом подписчиков можно будет смело бомбить рекламой платного курса.

В мае 2018 года сделали такой же по формату курс-рассылку, только небольшой — на восемь уроков. Вот его лендинг, он не менялся с запуска.

Возобновили рекламу в SMM-агентстве, теперь на новый бесплатный курс:

  • Бюджет: 20 тысяч рублей.
  • Кликов: 914.
  • Средняя цена клика: 21,88 рубля.
  • Подписок: 345.
  • Цена подписки: 57,97 рубля.

Осталось подождать, сколько из 345 человек подпишутся на платный курс. Чтобы услуги агентства окупились, нам надо было получить 13 продаж, то есть 3,7% конверсии.

Забегу в будущее. Продаж с этого трафика было всего две. Две!

Одна продажа курса через SMM-агентство нам обошлась в 10 тысяч рублей плюс оплата услуг самого агентства. Не знаю, то ли агентство привело такой трафик, то ли просто так совпало, но получилось не очень.

Начали активно собирать подписчиков на бесплатный курс

Параллельно с сагой о двух продажах по 10 тысяч мы стали продвигать бесплатный курс своими силами. Вот что мы делали:

Посеяли анонсы во всех соцсетях: на агентских и личных страницах. Периодически выпускали повторные посты о курсе — например, когда достигли первой тысячи подписчиков или получали хороший отзыв.

С этого закрепленного поста мы получили 514 подписок

Стали добавлять баннеры с рекламой курса в еженедельную рассылку агентства, которую дублируем в статьи во «ВКонтакте» и «Дзене». Вот что это даёт:

  • Еженедельная рассылка агентства — 303 подписки за полгода.
  • «Яндекс.Дзен» — 287 подписок.
  • Статьи во «ВКонтакте» — 126 подписок.

У меня во «ВКонтакте» есть паблик «Подслушано Копирайтинг», там уже два года висит закреплённый пост со списками всяких книг, блогов, статей и курсов. Пост часто репостят и открывают — суммарный охват уже почти полмиллиона. Внутри поста в самом верху тоже добавил баннер с рекламой.

Баннер в этой копилке принес 244 бесплатные подписки​

Ещё одну ссылку добавил в боковое меню сообщества — 230 подписок.

Кроме агентского блога я веду личный, и там у меня есть статья «Как стать копирайтером»: всякие советы, частые ошибки, рекомендации книг и мест, где можно искать заказы и так далее. На эту статью идет хороший SEO-трафик, и в нее я тоже впихнул рекламу бесплатного курса — еще 465 подписок.

Вообще, мы стараемся вставлять упоминания курса в весь контент, который предназначен для копирайтеров. Например, в июле писали статью на «Спарке», в ней оставили ссылку. У статьи 4500 просмотров, 210 человек подписались.

Засунули рекламу бесплатного курса в анкету для соискателей. Агентство быстро растет, и мы часто ищем новых авторов. При этом у нас довольно жесткий отбор — проходит только два-три человека из 100. Поэтому вакансии мы сеем везде, где только можно, и получаем большой суммарный охват.

Почему бы не убить двух зайцев одновременно?

К вакансиям мы прикрепляем анкету в Google-формах, где надо указать ссылку на портфолио, рассказать о себе и оставить контакты. В описание добавили призыв подписаться на курс:

Мы немного затупили, и эта ссылка у нас полгода висела без UTM-метки, поэтому статистики по ней нет. Но по результатам опросов как минимум пять человек прошли по воронке: анкета → бесплатный курс → платный курс.

Бесплатный курс оказался крутым, и я периодически вижу, как его рекомендуют в соцсетях и Telegram.

В итоге сегодня мы получаем по 500 подписчиков в месяц — бесплатно и без затрат времени. Сейчас на бесплатный курс подписано 4500 человек. Возможно, в будущем мы начнем платить за трафик, но пока что приток бесплатных подписок растет сам и полностью нас устраивает.

Начали конвертировать бесплатных подписчиков в платных

Уроки бесплатного курса приходят раз в неделю. Запустили мы его в начале мая, значит, в июле первые подписчики добрались до конца и готовы конвертироваться в платных.

Чтобы они уж точно захотели, мы устроили акцию. Агентству как раз исполнился год, и в честь этого мы запустили недельную распродажу курса с 50% скидкой.

Рассказали об акции подписчикам бесплатного курса, посеяли анонсы в соцсетях.

Этот пост принес нам восемь бесплатных продаж. Затем я пустил на него платный трафик и получил еще 14 продаж

На 4200 рублей, что валялись в рекламном кабинете, я настроил таргет во «ВКонтакте». На этот раз сам.

  • Бюджет: 4200 рублей.
  • Средняя цена клика: 20,83 рубля.
  • Продаж: 19.
  • Выручка: 33 250 рублей.
  • Цена подписчика: 221 рубль.

Больше всего продаж было с email-рассылки — 47 штук. Мы отправляли три письма подписчикам бесплатного курса — на старте акции, за день до конца и в последний день.

Итого с этой акции мы продали 126 подписок и заработали 220 500 рублей.

119 продаж через кассу и ещё семь корпоративных по счету. Одна продажа на скриншоте — тестовая, это я покупал курс за рубль, чтобы проверить, все ли работает

Доработали лендинг и провели ещё три акции

К этому моменту у нас стали появляться первые отзывы — их мы добавили на лендинг курса.

Написанных уроков тоже стало достаточно, поэтому мы отобрали три из разных разделов и опубликовали их в блоге со ссылками на курс. Посеяли как полезные статьи по профильным копирайтерским пабликам — получили еще четыре продажи по полной цене.

Без акций курс все еще покупают плохо — от одной до трёх продаж в месяц. Возможно, в этом году мы что-то с этим придумаем, но пока что модель продаж такая:

Бесплатные источники трафика → бесплатный курс → акция → баблишко.

После июльского успеха мы провели еще три акции:

  • 1 сентября — выручка 96 250 рублей, расходы на рекламу — 4160 рублей.
  • Черная пятница — выручка 157 тысяч рублей, расходы на рекламу — 9650 рублей.
  • Новый год — выручка 94 500 рублей, расходы на рекламу — 15 150 рублей.

Я думаю, что Новый год получился слабее из-за небольшого промежутка между акциями. За месяц накопилось не так много людей, которые уже прошли бесплатный курс и захотели платный.

На Черную пятницу мы попробовали размещать рекламу в Telegram-каналах:

При этом мы подумали о Telegram в последний момент, когда все уже было занято, поэтому рекламу выпустили уже после Черной пятницы — в субботу и воскресенье. Но результат все равно нормальный.

«Что почитать редактору» — @redaktoru:

  • 2850 рублей.
  • 58 посетителей.
  • 8 продаж.
  • 14 тысяч рублей выручка.
  • 391% ROI.

«Паша и его прокрастинация» — @abbsol:

  • 5000 рублей.
  • 61 посетитель.
  • 11 продаж.
  • 19 250 рублей выручка.
  • 285% ROI.

На Новый год повторили, результаты похуже, но все равно окупилось:

  • «Прокрастинация»: 75% ROI.
  • «Что почитать редактору»: 84% ROI.
  • «Норм работа»: 75% ROI.

Еще прикольная штука для рекламы — партнерство и бартер. Я общаюсь с владельцами нескольких копирайтерских сообществ, и они разрешают бесплатно публиковать у них анонсы курса в обмен на рекламу в моем паблике. Еще десяток бесплатных продаж мы получили именно так.

Мы считаем эксперимент удачным

Еще полгода назад я оценил трудозатраты на создание курса и примерно посчитал, что 600 тысяч — это минимум, который мы готовы заработать. Если меньше, можно считать эксперимент неудачным — это время можно было бы потратить на что-то более полезное.

На момент написания статьи наша прибыль уже добралась до 580 тысяч рублей. То есть в этом году мы без проблем перевыполним план.

На самом деле платежей 351. Еще 23 — это тестовые покупки по рублю

665 тысяч мы получили через кассу, еще около 30 продаж у нас корпоративные — с оплатой по счету. Общая выручка — около 720 тысяч.

Из них расходы:

  • 30 тысяч рублей — комиссия «Яндекс.Кассы» за год.
  • 30 тысяч рублей — подключение кассы и ОФД (об этом у нас тоже есть статья, почитайте, если интересно).
  • 35 тысяч рублей — реклама, которую делали мы.
  • 45 тысяч рублей — неудачное сотрудничество с SMM-агентством.
  • Итого: 140 тысяч рублей.

Еще одна статья расходов — Mailchimp, на него уходит $100 в месяц. Но в Mailchimp у нас не только курс, но и рассылка агентства, поэтому мы за него платили в любом случае, и его я отношу к расходам по контент-маркетингу, а не по курсу.

Сейчас у нас 380 подписчиков. Получается, 8,6% подписчиков бесплатного курса в итоге покупают платный. Большинство учеников — копирайтеры и редакторы, но есть и владельцы бизнеса, маркетологи и пиарщики.

За все время только три человека решили вернуть деньги после первых двух уроков. Мы получили довольно много положительных отзывов от учеников, и я замечаю, как люди сами рекомендуют курс в соцсетях.

Недавно мы наконец-то дописали курс, поэтому по просьбам подписчиков решили его ускорить — присылать уроки каждый день, а не раз в неделю.

В общем, мы рады результату, эксперимент удался. В следующем году плотнее займемся маркетингом и постараемся удвоить количество подписчиков и увеличить количество продаж без акций.

Есть мысль сделать партнерскую программу и платить комиссию за привлечение учеников. Если можете что-то посоветовать по этому вопросу или хотите с нами запартнериться — напишите мне, пожалуйста.

Что мы поняли за первый год инфобизнеса

1. Запустить прибыльный курс можно практически без вложений. Если не считать неудачный опыт с SMM-агентством, на рекламу за полгода мы потратили меньше 35 тысяч рублей.

На производство вложений не было — уроки писали мы с партнером в свободное от управления агентством время, тратили только свое время. Отправлял и настраивал я все тоже сам.

2. Если вы обратились в агентство (или к фрилансеру) и получили ноль эффекта, это еще не значит, что ваш продукт говно. Возможно, силами других подрядчиков или своими руками получится сильно лучше.

SMM-агентство привело в бесплатный курс 350 человек, из которых только двое в итоге заплатили деньги. Это 0,57%. При этом в среднем на платный курс подписывается 8,5% аудитории бесплатного — в 15 раз больше. Один только баннер в «Подслушано Копирайтинг», который я сделал за две минуты, принес нам 13 продаж.

3. Люди боятся отдать деньги за что попало, поэтому максимально показывайте им свой курс: сделайте часть уроков бесплатными, обещайте вернуть деньги, если начало курса не понравилось, рассказывайте, что будет внутри.

Получайте отзывы от учеников и постарайтесь сделать так, чтобы они не были похожи на заказные:

  • Хороший отзыв должен быть развернутый и конкретный. Пусть человек опишет, что именно ему понравилось, какую проблему он смог решить или каких результатов достиг.
  • Давайте ссылки на профили учеников в соцсетях, чтобы люди могли убедиться, что это не боты.

4. Акции — лучшее изобретение человечества. Мы понимали, что не зря маркетологи всего мира делают так много акций, но с продажей курса убедились в этом на собственном опыте. Большую часть всей выручки мы получили именно с распродаж.

5. Комьюнити — это важно. Решение создать чат в Telegram в дополнение к курсу было очень удачным. Людям важно иметь возможность задать вопрос, уточнить что-то, получить обратную связь или просто пообщаться о работе.

Некоторые подписчики сказали, что подписались в первую очередь ради чата. Мол, полезные советы есть у многих, а пообщаться с руководителями агентства — это действительно ценно.

Эти же люди в итоге рекомендуют наш курс своим коллегам. А рекомендация от знакомого в разы убедительнее, чем любая реклама.

6. Курс — это отличный контент-маркетинг. Во-первых, с него к нам приходят авторы. Во-вторых, лиды иногда говорят что-то в духе: «Почитал ваш курс, дельные вещи пишете, сделайте мне вот это». У нас не настолько крутая аналитика, чтобы я сказал точные числа, но раз 5 за полгода я это слышал.

А бесплатный курс можно вообще считать отдельным супер-успешным продуктом — благодаря ему куча людей оставляет положительные упоминания о нас в соцсетях, чатах и блогах.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
Маркетинг
Подписан
Отписаться
Жизнь — это красивый спорт с 1933 года: как Lacoste становится брендом вне времени
Внутри разбор ролика Timeless от французского бренда Lacoste: где снимали, как снимали, что хотели сказать, как повлияли на мое восприятие бренда и какой на самом деле глубинный смысл заложили маркетологи.
529
88
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Павел Молянов", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 89, "likes": 88, "favorites": 529, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 100449, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 09 Jan 2020 14:36:55 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 100449, "author_id": 80816, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/100449\/get","add":"\/comments\/100449\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/100449"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199113, "last_count_and_date": null }
89 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alex Petrov

40

  Все круто, но есть нюанс. Как вы сказали называется ваш курс, "Научим писать"? У меня сложилось,  мое, личное, возможно ошибочное мнение, что текст в этом посте, писал  человек , который сам пишет не очень, ну те я бы точно не пошел к нему "учиться писать".     Если текст хорошо идет,  то обычно я читаю его до конца, здесь я встал на перемотку и выхватывал уже только цифры и дочитал выводы про "историю успеха".  Может я и не прав, но текст и стилистика, обороты, плоские , как поверхность тундры, а я просто еду по ней и что вижу, то и пою. Хотя кто я такой чтобы давать какие то советы. Сорри. 

Ответить

Павел Молянов

Alex
19

Тут нельзя быть неправым, поэтому что это субъективно. Нельзя писать так, чтобы нравилось абсолютно всем. Кому-то моя подача нравится, кого-то раздражает — и это нормально. Главное, чтобы среди целевой аудитории первых было больше, чем вторых.

Спасибо за фидбек =)

Ответить

Улан Каражигитов

Павел
0

а я прочитал полностью. Спасибо за материал. Пошел делать свой инфо курс :))

Ответить

Павел Молянов

Улан
0

Успехов =)

Ответить

Андрей Погорелый

Alex
7

Этот, комментарий , описывает ощущения, мои, личные, от прочтения, непосредственно , этого комментария. Сорри.

Автору поста: все норм, прочитал легко, за цифры открытые респект. Единственное, что смутило это "бесплатность" производства самих курсов. Часы не считали совсем? 

Ответить

Павел Молянов

Андрей
0

Считал конечно. Вот я и посчитал, что при затраченном времени меньше 600к заработать — это провал. Больше — уже норм.

Я имел в виду, что вложения не нужны были. Часто вижу, как люди хотят запустить проект или что-то попробовать, а начального капитала почти нет. Вот на этот курс начальный капитал не потребовался — только время.

Ответить

Илья Щербаков

Alex
3

Здесь, думаю, не в стиле написания дело. Вернее - не столько в нем... просто текст на довольно скучную тему. Вот мы сделали то и это. Вот что получилось. А в массе своей это все довольно скучно подается. Исключения, разумеется, бывают. И тогда текст читается отлично. Но тут - унылая и монотонная долбежка.

PS: И если честно, то никакие курсы писать не научат. Этому можно научиться только самостоятельно, в процессе работы, на практике, под контролем "опытного тренера" конечно же. Однако на курсы "ведутся". И будут вестись пока что... Потому что хотят, как Буратино, получить все и сразу, в виде волшебного дерева на волшебном поле. А авторы курсов только рады - если курс платный, то заработаем, а если бесплатный, как тут, то лишняя реклама, что тоже хорошо.

Ответить

Павел Молянов

Илья
0

Конечно, наш курс не может научить сам по себе — в нем нет практики. Это просто сборник советов. Мы видим, где авторы часто косячат, что спрашивают у редакторов, что у них не получается — и объясняем это. Это упрощает и ускоряет обучение на практике, но не заменяет его.

Ответить

Andrei Kiladze

Alex
1

Песать же, проверочное слово - пейсатель.

Ответить

Dasha Ivanova

14

очень хорошо к вам отношусь, но вот так вот совсем нельзя денюжки считать:

На производство не потратили нисколько — уроки писали мы с партнером в свободное от управления агентством время. Отправлял и настраивал я все тоже сам.

это называется косвенные расходы, ибо время у вас как не бесплатное, так и не резиновое, к счастью или к сожалению :(

Ответить

Павел Молянов

Dasha
3

Да, согласен, плохо выразился.

Я имел в виду, что вложений никаких не потребовалось. Понятно, что мы на производство и маркетинг потратили не одну сотню часов, и это время можно было потратить на агентство и заработать много денег. Это все я считал, и из этого и вышла минимальная прибыль в 600к.

Но я хотел сделать акцент на том, что реально запустить онлайн-курс, не вкладывая в запуск много денег. Поделился опытом → потратил время → получил прибыль.

Почему я вообще затронул эту тему — потому что часто видел вопросы от людей, что такого можно запустить без начальных вложений. Вот, можно запустить курс, если есть, о чем рассказывать =)

Поправил эту формулировку в тексте, чтобы никого больше не смущать. Спасибо, что подметили.

Ответить

Dasha Ivanova

Павел
2

я в курсе, на моем счету тоже есть пара таких кейсов ;)

но меня всегда коробит, когда в экономику проекта не вкладывают затраты на производство контента и начинают планировать миллионы, а потом в минус уходят. и потом все кричат, что контент не работает и емейл умер)

Ответить

Павел Молянов

Dasha
1

Да, будет правильнее сказать, что расходы на наш с партнером труд я оценил в 600к, а все что выше — это уже чистая прибыль =)

Ответить

Артем Богданов

9

"привлекать нормальное количество людей"

НАУЧИМ ПИСАТЬ
Ребята, ну хоть русскую классику читайте, отжените от себя косноязычие, прежде чем учить писать. Ей-богу!  

Ответить

Никита Гончаров

6

Умение писать — это, в первую очередь, умение думать. Онлайн-курсы и книги вроде Ильяхова и Беззубова не учат думать, а только расширяют репертуар инструментов, которые могут пригодиться для решения каких-то частных задач.

Что касается статьи — вы видите комментарии сами. Можно всё списывать на вкусовщину и снобизм читателей, но какой от этого толк.

По коммерческой части этого проекта вопросов нет, продано хорошо.

Ответить

Павел Молянов

Никита
1

«Умение писать — это, в первую очередь, умение думать» — да, согласен. И на курсе мы стараемся до людей это донести. Что копирайтинг — это в первую очередь смыслы и понимание аудитории, а уже потом красивые слова. Самый первый урок у нас — о понимании целей текста: зачем он нужен компании, кто и зачем будет его читать.

Ответить

Степан Старченко

5

Плохой текст о том, как запускался курс о том, как писать хорошие тексты (в доме, который построил Джек).

Не, классный кейс, только тема странно заявлена. По-хорошему статья о том, что люди при правильной подаче купят любое сомнительное приключение, сулящее им проф.перспективы: принципиально это ничем не отличается от семинаров Тони Роббинса, с той лишь разницей, что здесь градус на$балова ниже, а значит, выглядит уже правдоподобно, надо брать.

И, бога ради, избавляйтесь от елейного тона "спасибо за обратную связь, вы действительно правы, но дело в том, что", в это давно никто не верит.

Ответить

Алексей Офицеров

4

Купил платный курс и полностью доволен материалом) Я не проходил бесплатную версию, так как лично знаю этих ребят и доверяю им. Отличный курс, даже опытным авторам подойдет. Рекомендую) 

p.s. Кто напишет, что я тут че-то рекламирую – да, это именно так, чертовы шерлоки)) Курс годный. 

Ответить

Павел Молянов

Алексей
1

Теперь все будут думать, что я попросил тебя прийти сюда и похвалить курс =)

Спасибо, рад, что понравилось. Бесплатный тоже глянь, он не хуже платного.

Ответить

Алексей Офицеров

Павел
0

В таком случае у меня для них песня:

 
Попроси меняяяя, на закате дняяяя! 
Попроси меня, коммент написать, попроси меня!

Ответить

Степан Старченко

Алексей
5

"Кукушка хвалит петуха

За то, что хвалит он кукушку"

Ответить

Айнур Закарин

0

Годно, но стоит подумать над своей политикой использования тире в текстах. В больше, чем половине случаев на ее месте должна стоят запятая или вообще ничего не стоять.

Ответить

Никита Гончаров

Айнур
8

 В больше, чем половине случаев...

Годно, но стоит подумать над порядком слов в текстах. В данном случае предлог «в» должен стоять перед словом, к которому он относится: «Больше, чем в половине случаев». 

 на ее месте должна стоят запятая или вообще ничего не стоять.

Пропущен мягкий знак, пропущена запятая перед словом «или» (ибо сложносочинённое предложение), после слова «не» пропущено слово «должно» (иначе стилистическая ошибка).

Если вам нравится указывать на мелкие косяки, постарайтесь сами не косячить, иначе нелепо выглядит. И это только одно ваше предложение.

Ответить

Дмитрий Беговатов

3

Вы молодцы однозначно правильно монетизируете свой опыт, даже если пока это уровень самозанятости. У вас ещё много всего впереди! Как только начнёте считать расходы на производство и обновление контента сразу начнётся бизнес.

Ответить

Павел Молянов

Дмитрий
1

Да, мы еще не очень далеко ушли от самозанятости. В этом году у меня план максимально перестать все делать руками

Ответить

Olga Golovanova

3

Огонёк, спасибо за цифры. Платный курс не брала, но рекомендации в открытом доступе очень годные — для начинающих авторов особенно.

Ответить

Павел Молянов

Olga
0

Спасибо =)

Ответить

Никита Ширяев

3

Хороший кейс, молодцы. Но. Вы часто упоминаете и в тексте и в комментариях, что сделано без вложений и с минимальной рекламой, но упоминаете личный паблик ВК на 18 к человек и статью. Получается, что у вас уже был хороший ресурс для старта проекта, которого у многих нет. Кто-то захочет сделать курс после прочтения этой статьи, но не учтет, что собрать аудиторию с 0 без рекламы невозможно. Я бы данный кейс больше позиционировал таким образом - "Как дополнительно монетизировать собственные активы".

Ответить

Dmitry Ilyin

2

любопытная штука получилась. 
Агентство контент-маркетинга задумало продвинуть себя контент-маркетингом, из которого получился образовательный продукт, продвигаемый контент-маркетингом )

Ответить

Павел Молянов

Dmitry
2

И этот образовательный продукт продвигали контент-маркетингом, ага =)

По сути, большая часть нашего продвижения бесплатного курса — это контент-маркетинг. Статьи, рассылки, соцсети, Дзен и так далее.

Ответить

Roman Nenznaskiy

2

Зачем платить $100 mailchimp при мизерной подписной базе, если можно бесплатно на getresponce или еще десятке аналогичных сервисов? 

Ответить

Андрей Викторович

Roman
2

Так они пишут, что у них там рассылка своего агентства

Ответить

Marina Popova

Roman
1

В Getresponse там целый комплекс маркетинговый с возможностью создавать посадочные страницы. Если нужна только отправка писем, можно и попроще сервисы, например Юнисендер или Еспутник, у них тарифы еще ниже. И функционал там довольно широкий, помимо рассылок обычно еще есть смс и пуш. 

Ответить

Павел Молянов

Roman
0

У нас на Мейлчимпе не только курс, но и рассылка агентства. Суммарно у нас около 7000 подписчиков и около 500-600 в месяц прирост. Разве есть сервис, который при такой аудитории будет бесплатным?

У getresponce в тарифах есть 5000 за $45 и 10000 за $65.

Почему Мейлчимп — потому что попробовал работать с разными, и с ним оказалось удобнее всего

Ответить

Roman Nenznaskiy

Павел
1

Если рассылка агентства там и уже все работает, то проблем нет... 

По своему опыту управления воронкой продаж на основе рассылки на 400.000 подписчиков, собранных через FB таргет:  использовать email как канал апсейлов, даунсейлов и дожима - отличное решение, но как основной канал продаж - не лучший вариант. 
Сейчас время принятия решения у покупатель постоянно увеличивается, а по статистике пол года читать письма люди не будут... соответственно происходит отсев сильный и вы теряете людей, которые потенциально могли бы купить ваш курс через 3-5-7 месяцев. 
Нужно переходить в соц. сети и делать их основным каналом продаж, получая геморрой с охватами, но продажи все равно будут выше..

Возможно есть специфика вашей ниши, где статистика обратная, но наш опыт показал обратный результат. 

Ответить

Павел Молянов

Roman
0

У нас с соцсетей около 55% продаж идет.

То есть люди проходят бесплатный курс за 2 месяца, а потом мы их из разных каналов цепляем: рассылкой по базе бесплатного курса, постами в соцсетях, рекламой и так далее. Вот соцсети дают чуть больше половины всех продаж. Вконтакте себя показывает лучше всего пока что

Ответить

Maxim Gubin

Roman
0

Роман, то есть воронка по вашей модели идёт через мессенджер с цепочкой в вотсап, fb messenger? В этом отличие или есть ещё что-то? По моему опыту подписчики в мессенджерах более рассеяные. Статистика показывает 97% прочтения сообщений, но по факту люди просто пролистывают оповещения, т.к. не знают как отписаться и избавляются таким образом от уведомления от непрочитанных.

Ответить

Roman Nenznaskiy

Maxim
0

Максим, я не упоминал мессенджеры, я говорил про социальные сети. 

Условный FB, Instagram, VK и т.д.

в социальных сетях намного удобнее организовывать какое-то сообщество вокруг вашего продукта или даже лучше человека-бренда, который потом продает курс и уже воронка допродажи уходит в письма, мессенджеры и т.д.

Ответить

Daria Titova

2

Спасибо за рассказ, особенно за цифры. Интересно)

Ответить

Павел Молянов

Daria
1

Спасибо, рад, что понравилось =)

Ответить

хруст

2

Попробуйте запустить ваше обучение у ребят https://center.slivup.me

Они вам сконвертят еще продаж

Тренинговый Центр Сливап
Тренинговый Центр Сливап: Обучение заработку с гарантией результата. Подробнее..
center.slivup.me
Ответить

Павел Молянов

хруст
1

Посмотрю, спасибо

Ответить

Valentin Dombrovsky

2

Я может, пропустил этот момент, но настраивать в соц. сетях ре-таргет на емэйл-базу подписчиков бесплатного курса пробовали?

 
Выглядит довольно логичным в данном случае. 

Ответить

Павел Молянов

Valentin
–1

Примерно месяц назад мне эта идея пришла в голову, и я начал собирать их в базу.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Павел
2

Ты про пиксели на сайте пишешь, а есть функционал таргеттинга по емэйлу (наверное, не совсем правильно называть это "ретаргетингом", хотя почему бы и нет)... 

https://blog.wishpond.com/post/64215441993/how-to-target-facebook-ads-based-on-email-address 

Ответить

Павел Молянов

Valentin
1

О, прикольно, не знал про такое. Попробую, спасибо!

А я начал пикселем собирать тех, кто заходил на страницу подтверждения подписки на бесплатный курс.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Павел
1
Ответить

Танюля Маркина

2

Круто! Вдохновляет) Спасибо

Ответить

Владимир Паркышев

2

Статья любопытна, но текст сырой.

И ещё. Ребята, у вас на сайте бяки. Вы же про контент-маркетинг, так нельзя.

Ответить

Ксюша Белоусова

1

Я купила ваш курс в Черную пятницу со скидкой — и за ту цену очень довольна той информацией, которую вы присылаете. Спасибо вам! 

Ответить

Leonardo DaVinci

Ксюша
3

"за ту цену - нормально", - это как: "да, гавно, но пять копеек зато"

Ответить

Павел Молянов

Ксюша
0

Спасибо за отзыв. Рад, что понравилось =)

Ответить

Александр Мовчан

1

Спасибо за опыт. а вот с вашего блога озвучили что подписки на фришный курс с SEO трафика были. А в платные можете подсказать сколько вышло ?

Ответить

Павел Молянов

Александр
1

Там мало вышло — всего 3 продажи. Ту статью читают совсем новички, а большинство начинающих копирайтеров, как я замечал, не любят учиться за деньги. Особенно если в курсе не обещают гарантированного трудоустройства.

А всего с моего личного сайта пришло 11 продаж.

Ответить

Юрий Другач

1

Спасибо за кейс

Ответить

Елизавета Маковея

1

Еще бы видео-курс запилили. Вот это была бы бомба)

Ответить

Павел Молянов

Елизавета
0

Надеюсь, и до этого дойдем

Ответить

Илья Меджидов

1

Привет, спасибо за статью) А помимо необходимости скрыть не до конца сформированные уроки курса, есть какие-то "плюсы" и удобства в хранении курса в виде рассылки? Почему не воспользоваться какой-нибудь площадкой для курсов, вроде skillspace или того же геткурса?

Ответить

Павел Молянов

Илья
0

Я думаю над тем, чтобы перенести курс на спецплощадку. Надо почитать, какие у них условия вообще. 

Ответить

Anastasiia Boiko

1

А мне текст понравился! И дочитала до конца :) Пойду-ка запишусь

Ответить

Павел Молянов

Anastasiia
0

Отлично, спасибо за фидбек =)

Ответить

Leonardo DaVinci

1

беда 95% курсов в том, что они искрометное говно. т.е. рекламы много, всякие там конверсии, лендинги блаблабла пафосные речи с умным видом, но сколько людей реально прошли курс до конца и остались довольны? сколько из них возьмут другой курс от вас? впарить первый раз дело не хитрое, а вот сколько людей потом не жалеет о покупке - вот самое важное. 

Ответить

Павел Молянов

Leonardo
0

Еще довольно мало людей добрались до конца куса, чтобы я мог у них спросить об этом. Но я провожу опросы по ходу курса — многим нравится. После многих уроков люди сами пишут в личку, что урок полезный. Плюс они рекомендуют курс в соцсетях и сами пишут хорошие отзывы — значит, им понравилось. Какой процент довольных, пока что трудно говорить, но, надеюсь, что посчитаю в ближайшие месяцы.

Ответить

Егор Рублев

Павел
–1

Я когда купил макбук тоже хвалил его, а потом начал пользоваться и плеваться.

Большинство людей не умеют смотреть правде в лицо и врут сами себе, а значит дают вам неправильный фидбек.

Ответить

Олег Волков

Егор
0

А чем не понравился? 

Ответить

Егор Рублев

Олег
0

Это уже не относится к данной теме, но если прям очень интересно, то просто не привык к комбинациям, дизайну, разрешению и не хватило некоторых функций, к которым привык на виндосе.

Ответить

Павел Молянов

Егор
1

Меня макбук бесил первый месяц, а потом я в него влюбился, когда все под себя настроил и добрал недостающие функции приложениями.

Ответить

Павел Молянов

Егор
0

Ну, если сделаем еще один курс, то посмотрим, какой процент повторных покупок — тогда будет более объективно.

Ответить

Егор Рублев

Павел
–1

Айфон я тоже купил, но через полгода, как и макбук бросил на полочку. Поэтому 2ой курс тоже не показатель. Я думаю, что проблема в хорошем маркетинге, мне хорошо продали яблочную технику, но по факту она мне не нужна.

Ответить

Александр Зиновьев

1

Вы молодцы!

Что касается таргета, то просто вы не сумели найти того, кто, действительно, хорошо вам настроит.

Ответить

Павел Молянов

Александр
0

Ага, мы с одним подрядчиком облажались и подзабили искать. Но надо будет найти в любом случае, не всю жизнь же самому его настраивать.

Ответить

Altynay Zhumagaliyeva

1

Очень крутой курс! Порекомендовала знакомым и коллегам, два человека сразу же купили :)

Ответить

Павел Молянов

Altynay
0

Спасибо, что рекомендуете!

Ответить

Leonardo DaVinci

Altynay
0

Ну прекратите создавать акки спецом под отзывы ) это видно сразу, и выглядит смешно 

Ответить

Marat Yangaliev

1

Спасибо большое за то, что поделились опытом! Было занимательно посмотреть на результаты, а также Ваш ROI :)

Ответить

Илья Киселевский

1

А почему выбор пал на формат именно email-рассылки, а закрытого раздела сайта, например?

Ответить

Павел Молянов

Илья
0

Потому что емейл-рассылку я умею делать, а закрытый раздел сайта нет =)

Хотели сделать что-то с минимальными трудозатратами

Ответить

Денис Пугачев

0

Интересно, на какую аудиторию и с какими баннерами настраивали таргет?

Ответить

Павел Молянов

Денис
1

В основном — на подписчиков своего паблика и «Подслушано Копирайтинг». Это давало лучшие результаты.

Плюс парсил через Таргетхантер людей, у которых в личной информации указана профессия копирайтер или редактор — там тоже хорошая цена клика была.

А объявления — ну вот, например: https://vk.com/wall-123495637_445747

Ответить

Kirill Babyshkin

0

Что за прога в скринах по доходам и расходам ? Экселькой своей больше не пользуетесь ?

Ответить

Павел Молянов

Kirill
0

Это Яндекс.Касса, через нее оплаты идут, и там есть такая статистика с графиками.

Табличкой пользуемся до сих пор =)

Ответить

Kirill Babyshkin

Павел
1

Спасибо ^^

Ответить

хруст

0

Через какой сервис оплаты принимали?

Ответить

Павел Молянов

хруст
0

Через Яндекс.Кассу

Ответить

Alexandr Svetlov

0

"Недавно мы наконец-то дописали курс, поэтому по просьбам подписчиков решили его ускорить — присылать уроки каждый день, а не раз в неделю." 

Нужно было сразу запускать три урока в неделю, а не один. Чтобы чему-то учиться (набирать) - нужно как минимум одно занятие в три дня. Чтобы поддерживать уровень - одно занятие в неделю. 
Это касается не только вас, а вообще любого обучения.

Ответить

Александр Зиновьев

Alexandr
0

Это касается не только вас, а вообще любого обучения

прямо уж любого?))
Откуда такие знания у вас? )

Ответить

Starolat Alexander

0

Кейс интересный по цифрам. Но упаковка и тема — это чистая ильяховщина. Сначала я думал, что это жирный стеб, но все оказалось серьезно 🤦‍♂️

Причем взято абсолютно все:
- обводки (другого цвета)
- формат иллюстраций
- бесплатный и платный курс
- присылание по почте раз в неделю
- и многое другое...

Не сказать, что это плохо. Но камон!! Вы еще школу редакторов откройте и книгу выпустите «Пиши. Продавай»...

Ответить

Alexander Andreevich

0

Как Курс то купить? Подписаться можно. Купить непонятно как.

Ответить

Павел Молянов

Alexander
0

Вот страница курса: https://sdelaem.agency/letters-how-to-write/

На ней нужно указать емейл и нажать на кнопку — откроется Яндекс.Касса, где можно заплатить деньги.

Ответить
Написать комментарий...

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
20 эффективных действий для 2020
Материал подготовлен на основе исследования глобальной сети FleishmanHillard The Future of Asset Management in China.
0
Одноклассники
Подписан
Отписаться
Одноклассники побили рекорды по вовлеченности в новогодние праздники
Одноклассники подвели итоги активности пользователей в соцсети во время новогодних праздников. Встреча Нового 2020 года…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
23 млн руб кэшбэка: как прошли акции Тинькофф Sale
Весь 2019 год Тинькофф проводил совместные распродажи с крупнейшими торговыми центрами в разных городах России. За это …
17

Показать еще

Лучшие комментарии
Филипп Концаренко
за день
Не дорого получилось
О важности переносов на сайтах
Василий
за неделю
Он расскажет куда потратил деньги, но поймут ли его...
Регулятор США потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Amul Franchise

Казнь стартапа: Zaimoteka

Oleg Dergilev

Схема вашего интернет-маркетинга

Oleg Dergilev

Схема вашего интернет-маркетинга

Oleg Dergilev

Исправление репутации персоны в…

Vasilii Panteleev

О важности переносов на сайтах

Семён Белоусов

Суд продлил арест трём…

Alexandr Blokhin

Сколько стоит открыть швейный…

Vl Al

От SEO к деньгам: продвижение…

Rainbow Spike

Как мужики платьев через…

Vitaliy Nechaev

Какой язык программирования…

Vitaliy Nechaev

Какой язык программирования…

Sergio Milano

Twitter позволит ограничивать…

Vitaliy Nechaev

Какой язык программирования…

insane

Какой язык программирования…

Vitaliy Nechaev

Какой язык программирования…

Готовимся к рыбалке

Как скачать защищенное видео с…

Vl Al

Почему российские программисты…

Vl Al

Почему российские программисты…

Leonardo DaVinci

Как мы запустили онлайн-курс и…

symbix

Uber в Калифорнии из-за новых…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }