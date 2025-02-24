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Полина Лааксо
Маркетинг

Samsung «нарастила» маркетинговую активность в России несмотря на приостановку прямых поставок — «Ъ»

В самой компании не ответили на вопросы о рекламе.

  • По данным аналитиков TelecomDaily, которые приводит «Ъ», в январе-феврале 2025 года объём рекламы южнокорейского производителя на территории России увеличился на 10% по сравнению с ноябрём-декабрём 2024 года и на 30% против аналогичного периода в 2024 году.
  • Основную «активность» Samsung «ведёт» через МТС, а её новинки появляются в России «на несколько дней раньше», чем в Европе и США, утверждают в TelecomDaily.
  • Источник «Ъ» на рынке поставок также сообщил, что компания «начала активнее вводить в России скидки для покупателей и увеличила распространение программы трейд-ин» — только не напрямую, а через партнёров в СНГ.
  • В Samsung сказали «Ъ» только о том, что официальные прямые поставки приостановлены и решения возобновить их не было. В МТС отказались от комментариев.
Источник фото: iXBT
Источник фото: iXBT
  • В 2022 году Samsung заморозила поставки продукции в Россию, в том числе для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге.
  • В 2024 году, как говорили источники «Ъ», калужскую площадку передали в аренду дистрибьютору электроники VVP Group. Тот, снова по данным собеседников «Ъ», собирается запустить там производство смартфонов под собственным брендом.

#новости #samsung

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