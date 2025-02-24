Samsung «нарастила» маркетинговую активность в России несмотря на приостановку прямых поставок — «Ъ»

В самой компании не ответили на вопросы о рекламе.По данным аналитиков TelecomDaily, которые приводит «Ъ», в январе-феврале 2025 года объём рекламы южнокорейского производителя на территории России увеличился на 10% по сравнению с ноябрём-декабрём 2024 года и на 30% против аналогичного периода в 2024 году.Основную «активность» Samsung «ведёт» через МТС, а её новинки появляются в России «на несколько дней раньше», чем в Европе и США, утверждают в TelecomDaily.Источник «Ъ» на рынке поставок также сообщил, что компания «начала активнее вводить в России скидки для покупателей и увеличила распространение программы трейд-ин» — только не напрямую, а через партнёров в СНГ.В Samsung сказали «Ъ» только о том, что официальные прямые поставки приостановлены и решения возобновить их не было. В МТС отказались от комментариев.Источник фото: iXBTВ 2022 году Samsung заморозила поставки продукции в Россию, в том числе для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге.В 2024 году, как говорили источники «Ъ», калужскую площадку передали в аренду дистрибьютору электроники VVP Group. Тот, снова по данным собеседников «Ъ», собирается запустить там производство смартфонов под собственным брендом.#новости #samsung