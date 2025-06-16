Wildberries запланировал начать продажу недвижимости

Маркетплейс ведёт переговоры с «двумя крупными проектами».Об этом в интервью ТАСС рассказала глава компании Татьяна Ким. Их названия и другие детали обсуждений она не привела.Она отметила, что Wildberries регулярно добавляет новые категории товаров и среди прочего планирует «попробовать продавать квартиры».В апреле 2024 года Wildberries запустил продажи новых автомобилей. В феврале 2025-го добавил подержанные машины.В конце мая маркетплейс начал тестировать продажи каркасных дачных домов и готовых бань. Пользователи могут заказать «под ключ» собранные комплексы для установки на участке.#новости #wildberries