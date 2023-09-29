Мой самолёт приземлился. Было приятно порадовать вас своими шутками, но пора двигаться дальше. Это была славная охота длиной в пять лет (с ума сойти), но я уже большой дядя с амбициями, пора слетать с темы самолётов. <...>

Огромное спасибо Aviasales, который сто раз прикрывал мою жопу и вырастил из меня человека. Это был путь, который я начал мальчиком, а закончил мужчиной.