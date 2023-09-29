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Полина Лааксо

Aviasales покинул глава SMM-отдела Роман Бордунов — автор многих «вирусных» кампаний проекта Статьи редакции

Он проработал в Aviasales пять лет.

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  • Об уходе из компании Бордунов рассказал в своих соцсетях, уточнив, что расстаётся с командой «на теплейшей ноте». После небольшого отдыха рассмотрит работу в штате, продолжит оказывать личные консультации по SMM и допускает, что займётся частными проектами.

Мой самолёт приземлился. Было приятно порадовать вас своими шутками, но пора двигаться дальше. Это была славная охота длиной в пять лет (с ума сойти), но я уже большой дядя с амбициями, пора слетать с темы самолётов. <...>

Огромное спасибо Aviasales, который сто раз прикрывал мою жопу и вырастил из меня человека. Это был путь, который я начал мальчиком, а закончил мужчиной.

Роман Бордунов
Бордунов. Источник: «Афиша Daily»
  • До Aviasales Бордунов работал в «Амедиатеке», Vice, W-O-S, The Question, RTVI и других проектах.
  • В агрегаторе авиабилетов писал статьи для журнала ПСЖР и работал над промо для его запуска: придумал слоган «Собираем истории, которые заставят вас выйти из дома» и запустил «посев» голосовых сообщений с рекламой в сторонних Telegram-каналах. Издание прорекламировали даже те блогеры, кому не платили за интеграцию, пишет SRSLY.
  • Во время пандемии Covid-19 теперь уже бывший руководитель SMM-отдела сочинил слоган «Путешествуйте, но как-нибудь потом», который позже лёг в основу проморолика.
  • Тогда же вместе с коллегами запустил кампанию с воздушными посланиями от пилотов — их текст он придумал сам, например: «Мой руки» над Флоридой и «А где все?» над Новосибирском.
  • Он же писал шуточные тексты, в которых Aviasales сообщала пользователям приложения о том, что изменилось в релизе.
  • В 2022 году Бордунов придумал повторить рекламу авиакомпании Emirates. Та сняла инструктора по скайдайвингу на вершине самого высокого в мире небоскрёба «Бурдж-Халифа», а Aviasales сделала бюджетную пародию — с бортпроводницей на крыше обычного дома. Девушка показывала таблички с текстом: «Мы очень хотели снять рекламу как у Э******с, но денег хватило только на это». Ролик вышел с подводкой «Какие времена — такая и реклама».
  • В Twitter публикации Романа от имени аккаунта Aviasales «вирусились» из-за провокационных комментариев, которые часто были связаны с новостной повесткой.

#новость #aviasales

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58 комментариев
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 Илья Заводов

Он реально хорош. Лайк за все эти работы)

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Глеб Елкин

Консультации по SMS очень интересны

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Полина Лааксо
Автор

вы ничего не видели! не было такого! клевета!

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3 комментария
Shoo
Это был путь, который я начал мальчиком, а закончил мужчиной

Видимо, один раз жопу таки не прикрыли.

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Хэппи милф

Лишился лиственности на корпоративе

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Николай Борисов
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Vladislav Tsyplukhin

Рома заебись!

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Невероятный Блондин

Влад ругается матом, скриньте!

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3 комментария
Yury Grinev

Офигеть, Цыплухин жив!

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vobla
придумал повторить рекламу авиакомпании Emirates

Он реально гений. Придумать повторить это мощно..

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Дмитрий Зима

тролить тоже надо уметь

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5 комментариев
Al.S

А еще у него есть книга с до сих пор актуальным названием

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Денис Коршунов

Такой мозг надолго без дела не останется 👍
P. S. С удовольствием прочитал приложенные скриншоты.

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Zutara

Кто-нибудь, объясните: причем тут СММ?

Судя по прочитанному, чел является немножко копирайтером и немножко шутеечки умеет шутить. Ну, наверное перешел на работу в КВН или Камеди Радио.

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Vas Ya

Если делать это для бренда и использовать соцсети, получается смм. Упрощенно, конечно

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Sергей Фeдoтов

А чего случилось? Ну ушел и ушел. Кто это вообще? Где ещё эта новость освещалась, может я упустил чего в мире маркетинга и рекламы. Или это из разряда стендапа в рекламе?

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Zutara

Умер и умер. Куй с ним.

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Vas Ya

Упустили чего, получается

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Rina

Респект этому добряку
Да, все блогеры и ютуб-каналы форсили Авиасейлс
Сделали из компании интернет мем
Вот только я часто летаю и ни разу не пользовалась данным сервисом🗿

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Joe cocker

Расскажи, как ищешь билеты с вылетом из рф?

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2 комментария
Анна Борзыч

Восхищают такие люди. Понимаешь, какой путь прошёл человек, и что это возможно.

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Rina

А че тут понимать
Судя по всему ногой под зад выпнули его за такие политические шуточки
Как же это отстойно
Покупая билеты и отправляясь в путешествие люди хотят отдохнуть и отвлечься от политики
Но Роман думал это очень смешно🙂
Ему действительно стоит благодарить компанию и страну, потому что в любой другой его бы посадили за решетку

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4 комментария
Sергей Фeдoтов

Жаль что его рости никто не знает. И его классных проектов

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Asf

Спасибо команде @Авиасейлс за их твиты, которые почти всегда поднимали настроение. И теперь мы знаем , главного героя всего этого действа
Спасибо вам 🥰

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Rina

А почему ушёл?
Решил, что его работы больше походят на стендап и нужно развиваться в этом направлении?

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Вадим Д.

Татуха у Поперечного не его идея, часом? (-:

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Дмитрий Зима

вроде Поперечный говорил что сам ее придумал

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1 комментарий
Деловая колбаса

Очень интересные идеи. С сообщениями от самолёта — огонь

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Рубль Упалов

Судя по некоторым комментам он умер, а не ушел из компании

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Tony Joke

"Об уходе из компании Бордунов рассказал в своих соцсетях, уточнив, что расстаётся с командой «на теплейшей ноте»."- хорошо, когда уходят на добром слове и без конфликтов , такое не часто случается , а если сотрудник еще и хорош своими знаниями и умениями , то может быть ряд проблем , когда ценного сотрудника не хотят отпускать

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Иван Дэвидсон

Про "Я летал меня катали" разъясните плз

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Виктор Петров

Школотронский похабный мемасик 15-летней давности. Не летал там лирический герой, и его вовсе не катали.

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3 комментария
vinniy pogreb

Press F to pay respect

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ilia

С какого-то момента - когда они чуть сбавили градус скандальности и хайпа ради хайпа - Авиасейлс стал очень неплох в соц.сетях. Если это заслуга этого парня, то он крут.

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Sергей Фeдoтов

Там проскочил скринчик - везу Макаревича в Гаагу... Зачем ему туда?

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Анна Шаповалова

Спасибо за все, легенда!

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Vas Ya

Ушла эпоха(

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55 комментариев
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