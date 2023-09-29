Aviasales покинул глава SMM-отдела Роман Бордунов — автор многих «вирусных» кампаний проекта Статьи редакции
Он проработал в Aviasales пять лет.
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- Об уходе из компании Бордунов рассказал в своих соцсетях, уточнив, что расстаётся с командой «на теплейшей ноте». После небольшого отдыха рассмотрит работу в штате, продолжит оказывать личные консультации по SMM и допускает, что займётся частными проектами.
- До Aviasales Бордунов работал в «Амедиатеке», Vice, W-O-S, The Question, RTVI и других проектах.
- В агрегаторе авиабилетов писал статьи для журнала ПСЖР и работал над промо для его запуска: придумал слоган «Собираем истории, которые заставят вас выйти из дома» и запустил «посев» голосовых сообщений с рекламой в сторонних Telegram-каналах. Издание прорекламировали даже те блогеры, кому не платили за интеграцию, пишет SRSLY.
- Во время пандемии Covid-19 теперь уже бывший руководитель SMM-отдела сочинил слоган «Путешествуйте, но как-нибудь потом», который позже лёг в основу проморолика.
- Тогда же вместе с коллегами запустил кампанию с воздушными посланиями от пилотов — их текст он придумал сам, например: «Мой руки» над Флоридой и «А где все?» над Новосибирском.
- Он же писал шуточные тексты, в которых Aviasales сообщала пользователям приложения о том, что изменилось в релизе.
- В 2022 году Бордунов придумал повторить рекламу авиакомпании Emirates. Та сняла инструктора по скайдайвингу на вершине самого высокого в мире небоскрёба «Бурдж-Халифа», а Aviasales сделала бюджетную пародию — с бортпроводницей на крыше обычного дома. Девушка показывала таблички с текстом: «Мы очень хотели снять рекламу как у Э******с, но денег хватило только на это». Ролик вышел с подводкой «Какие времена — такая и реклама».
- В Twitter публикации Романа от имени аккаунта Aviasales «вирусились» из-за провокационных комментариев, которые часто были связаны с новостной повесткой.
Он реально хорош. Лайк за все эти работы)
Консультации по SMS очень интересны
вы ничего не видели! не было такого! клевета!
Видимо, один раз жопу таки не прикрыли.
Лишился лиственности на корпоративе
Рома заебись!
Влад ругается матом, скриньте!
Офигеть, Цыплухин жив!
Он реально гений. Придумать повторить это мощно..
тролить тоже надо уметь
А еще у него есть книга с до сих пор актуальным названием
Такой мозг надолго без дела не останется 👍
P. S. С удовольствием прочитал приложенные скриншоты.
Кто-нибудь, объясните: причем тут СММ?
Судя по прочитанному, чел является немножко копирайтером и немножко шутеечки умеет шутить. Ну, наверное перешел на работу в КВН или Камеди Радио.
Если делать это для бренда и использовать соцсети, получается смм. Упрощенно, конечно
А чего случилось? Ну ушел и ушел. Кто это вообще? Где ещё эта новость освещалась, может я упустил чего в мире маркетинга и рекламы. Или это из разряда стендапа в рекламе?
Умер и умер. Куй с ним.
Упустили чего, получается
Респект этому добряку
Да, все блогеры и ютуб-каналы форсили Авиасейлс
Сделали из компании интернет мем
Вот только я часто летаю и ни разу не пользовалась данным сервисом🗿
Расскажи, как ищешь билеты с вылетом из рф?
Восхищают такие люди. Понимаешь, какой путь прошёл человек, и что это возможно.
А че тут понимать
Судя по всему ногой под зад выпнули его за такие политические шуточки
Как же это отстойно
Покупая билеты и отправляясь в путешествие люди хотят отдохнуть и отвлечься от политики
Но Роман думал это очень смешно🙂
Ему действительно стоит благодарить компанию и страну, потому что в любой другой его бы посадили за решетку
Жаль что его рости никто не знает. И его классных проектов
Спасибо команде @Авиасейлс за их твиты, которые почти всегда поднимали настроение. И теперь мы знаем , главного героя всего этого действа
Спасибо вам 🥰
А почему ушёл?
Решил, что его работы больше походят на стендап и нужно развиваться в этом направлении?
Татуха у Поперечного не его идея, часом? (-:
вроде Поперечный говорил что сам ее придумал
Очень интересные идеи. С сообщениями от самолёта — огонь
Судя по некоторым комментам он умер, а не ушел из компании
"Об уходе из компании Бордунов рассказал в своих соцсетях, уточнив, что расстаётся с командой «на теплейшей ноте»."- хорошо, когда уходят на добром слове и без конфликтов , такое не часто случается , а если сотрудник еще и хорош своими знаниями и умениями , то может быть ряд проблем , когда ценного сотрудника не хотят отпускать
Про "Я летал меня катали" разъясните плз
Школотронский похабный мемасик 15-летней давности. Не летал там лирический герой, и его вовсе не катали.
Press F to pay respect
С какого-то момента - когда они чуть сбавили градус скандальности и хайпа ради хайпа - Авиасейлс стал очень неплох в соц.сетях. Если это заслуга этого парня, то он крут.
Там проскочил скринчик - везу Макаревича в Гаагу... Зачем ему туда?
Спасибо за все, легенда!
Ушла эпоха(