Netflix будет отключать рекламу на одну серию, если владелец самого недорогого тарифа посмотрел три эпизода подряд Статьи редакции
Изменения вступят в силу в первом квартале 2024 года.
- Они коснутся зрителей, которые оплачивают тариф с рекламой за $6,99 в месяц. Его запустили в ноябре 2022 года: с ним пользователи видят в час от четырёх до пяти промороликов продолжительностью до минуты каждый.
- С 2024 года Netflix начнёт поощрять просмотр сериалов «запоем»: если зритель посмотрел три серии одного проекта за один присест, четвёртую ему покажут без рекламы. Такой подход к потреблению контента сервис стимулирует в том числе выпуском сезонов целиком.
- Это, по словам компании, позволяет ей увеличить «вовлечённость» — особенно когда речь идёт о выходе новых проектов. The Verge полагает, что бонус в виде эпизода без рекламы поможет Netflix снизить желание пользователя бросить один сериал и перейти к другому.
- В начале 2024 года сервис также планирует разрешить рекламодателям размещать в своих промороликах QR-коды.
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И за это зритель еще и платит 6.99 в месяц.
Китайцы пошли ещё дальше и стали делать рекламые вставки частью фильма. И нет, это не просто демонстрация логотипа.
Например, главный герой с нихуя достает мороженное, а второй зачитывает рекламный текст. Ну и в углу появляется значок бренда. Крч оформлено это так, будто бы на тв рекламный перерыв сделали.
«От четырех до пяти» роликов — это «четыре или пять».
Новость была бы крутой, если бы могли смотреть Нетфликс)
надо себя заставить
(Mayakovski style on)
Не плати ни копейки
Буржуям из Нетфликса
Рекламу их тоже смотреть не вздумай
Плати лучше мне
За совет всамделишный
Всего из семи русских букв состоящий:
Т о р р е н т
(Mayakovski style off)
(Lenin style on)
Спасибо создателям рутрекера за то, что они есть🤝
И кинопабу
В каждой четвертой серии подряд, будут отключать рекламу. Это успешный успех)
"Четвертый эпизод без рекламы поможет Netflix снизить желание пользователя бросить сериал" Это прям огонь вообще)
За три серии не бросил, думает вот говно какое надо закончить смотреть, а ему такие: "слышь... эти 20 минут мы тебе не покажем рекламу!" И пользователь сразу бежит смотрет еще одну серию.
"если зритель посмотрел три серии одного проекта за один присест, четвёртую ему покажут без рекламы"
Спасибо за нововведения, спасибо за рабочий Netflix
Неужели на это кто-то ведётся? Если сериал никакой, то я лично бросаю его смотреть на середине первой серии!
«запоем», «вовлечённость»
А если юзер впадёт в 24-х часовой психонавтический трип, то следующая доза - бесплатно.