Wildberries зарегистрировал фиолетовый цвет и градиент как товарные знаки

Оба — оттенки Pantone.Роспатент зарегистрировал два цветовых товарных знака Wildberries, рассказали в маркетплейсе. По словам Татьяны Бакальчук, компания стала «одной из немногих», кому удалось получить правовую защиту для цвета.Товарные знаки зарегистрированы для фиолетового моноцвета (Pantone 675C) и градиента цветов: фуксия (Pantone 2395С), фиолетовый (Pantone 254C), тёмно-фиолетовый (Pantone 2617С)Права на эти цвета закреплены за Wildberries в классе 35 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В эту категорию входят услуги по управлению бизнесом, эксплуатации и администрированию коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламе, маркетингу и продвижению.Истории15.09.2021Красный принадлежит Coca-Cola, а голубой — Tiffany: как устроено единоличное «владение» цветом Пересказ статьи The Hustle — о том, как компании регистрировали цвета как торговую марку и разбирались из-за этого друг с другом. Например, материнская компания T-Mobile больше 12 лет не даёт другим фирмам использовать пурп…#новости #wildberries
Wildberries зарегистрировал фиолетовый цвет и градиент как товарные знакиХуясе! А чего так мелко? Зарегистрировали бы вообще цвет в принципе
Ну цвет это нормально. Тут вопрос в мелочах. Если цвет только для маркетплейсов то ок. Но я думаю там расширенный список для чего
Права на эти цвета закреплены за WildberriesЭм...
По словам Татьяны Бакальчук, компания стала «одной из немногих», кому удалось получить правовую защиту для цветаУхи объелась гражданка?
Ну да и фиолетово. Кстати, слово-то чего не патентует хитромудрая мадам?
Интересно, когда их привлекут за нарушение прав работников, за рабские условия ?
Там же все через прокладки, не? А у вб руки чистые
Бакальчук не перестаёт хуеть.
Ссылки в статье на реестр ФИПС нерабочие. Интересно посмотреть, какие классы МКТУ у знаков.