«Происходящее с Wildberries удивительно и беспрецедентно»: совладелец DNS порассуждал о риске потери маркетплейса из-за сделки с Russ

<…> А теперь самое интересное. Если всё это произойдёт, точнее допроизойдёт то, что осталось, то Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн рублей (уставный капитал «РВБ» составляет 20 млн рублей, «Стинн» внесла 7 млн — vc.ru
), но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО «РВБ» сейчас Роберт Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу группы Russ (документация хранится там). А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО «РВБ» именно 35%, и это на 1,7% больше 1/3. Это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно...
ВБ уже принадлежит совсем другому человеку.
Бакальчук об...сь. Вопрос в другом: станет эта шарага лучше или продолжит спуск?
Мы не знаем, какие были условия под старой крышей, но под ней оборот, по крайней мере, рос.
Под новой всё просто — отдаёшь всё, можешь остаться, пока бизнес не загнётся.
А wb когда то принадлежал Бакальчук? Кто-то в это верит?
Это зависит от того, как определяется «принадлежало».
Юридически, по когда-то существовавшим законам РФ – вроде да.
Фактически, по понятиям — бизнес принадлежит тем, кто его защищает, а номинальный владелец им просто управляет.
Всё было сказано по центральному телевидению прямым текстом ещё в позапрошлом десятилетии.
24 декабря 2001 года в прямом эфире ОРТ и РТР, отвечая на вопросы, Президент России Владимир Путин высказался о существовании проблемы «крышевания». В феврале 2006 года министр экономики Герман Греф, выступая в эфире телеканала НТВ, сказал, что «сегодня нормальный средний или даже относительно крупный бизнес — я уже не говорю о малых предпринимателях — не может существовать без крыши».
Ну в целом не верю в реальность, что оно принадлежало ей. Слишком много у нас историй где еще при меньшем успехе руководителю делали предложение от которого не отказаться.
При всем моем негативном отношении к ВБ, сейчас происходящее таким быть не должно.
Зашёл чисто ради экспертных мнений профессионалов своего дела, комментаторов виси, они могут разобрать любой бизнес, прогнозировать крах битка пирамиды, притом являясь верными работниками заводов ну или максимум эсэмэмщиком мухосранского кальяного, уважуха им за это