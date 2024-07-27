«Происходящее с Wildberries удивительно и беспрецедентно»: совладелец DNS порассуждал о риске потери маркетплейса из-за сделки с Russ

<…> А теперь самое интересное. Если всё это произойдёт, точнее допроизойдёт то, что осталось, то Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн рублей (), но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО «РВБ» сейчас Роберт Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу группы Russ (документация хранится там). А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО «РВБ» именно 35%, и это на 1,7% больше 1/3. Это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно...