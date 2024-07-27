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Маркетплейсы

«Происходящее с Wildberries удивительно и беспрецедентно»: совладелец DNS порассуждал о риске потери маркетплейса из-за сделки с Russ

Дмитрий Алексеев считает, что если «допроизойдёт то, что осталось», Татьяна Бакальчук «не просто подарит 35%» бизнеса, но может «вовсе потерять контроль» над компанией.

  • Сооснователь и совладелец ритейлера техники DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал «удивительную» и «беспрецедентную» ситуацию с Wildberries — объединение маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, о котором объявили в июне 2024 года.
  • Алексеев отметил, что «не инсайдер», но «немного разбирается в корпоративном управлении и рынке», поэтому решил высказаться. Предприниматель считает, что после сделки основательница Wildberries Татьяна Бакальчук не просто «подарит» 35% бизнеса, но и «может вовсе потерять контроль» над компанией.
  • В начале июля стороны создали совместную компанию «РВБ»: 35% в ней у ООО «Стинн» (ему на 99% принадлежит ООО «Русс Аутдор», основное юрлицо Russ), 65% у ООО «Вайлдбериз» (в нём Татьяна Бакальчук владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава). При этом гендиректор структуры — глава Russ Роберт Мирзоян. В «РВБ» уже передали юрлица-«дочек» «Вайлдбериз».
Что это за 27 организаций? Это юрлица, на которых записана логистика WB <…> и некоторые структурные подразделения типа ООО «Вайлдберриз СК» — это программисты и разработчики. Ну, то есть это, собственно, и есть основа бизнеса WB.
Дмитрий Алексеев
  • Алексеев отметил, что «фактически, если перезаключить договоры с контрагентами WB», весь бизнес «будет переведен на ООО “РВБ”». У «Вайлдберриз» же останутся только права на торговые знаки и сайт, но «это тоже можно быстро переоформить, и мы не знаем, запущен ли этот процесс», добавил он.
<…> А теперь самое интересное. Если всё это произойдёт, точнее допроизойдёт то, что осталось, то Татьяна Бакальчук не просто подарит 35% от 10-миллиардного (в $!) бизнеса за 7 млн рублей (уставный капитал «РВБ» составляет 20 млн рублей, «Стинн» внесла 7 млн — vc.ru), но и может вовсе потерять контроль над WB. Дело в том, что директор ООО «РВБ» сейчас Роберт Мирзоян из Russ и зарегистрировано оно по юрадресу группы Russ (документация хранится там). А вы обратили внимание, что доля Russ в ООО «РВБ» именно 35%, и это на 1,7% больше 1/3. Это сильные позиции в корпоративных войнах и сместить Роберта Мирзояна будет трудно...
Дмитрий Алексеев
  • Предприниматель добавил, что «очень хочется ошибиться», но «как-то тревожно и точно непонятно».
  • Wildberries объявил об объединении с Russ в июне 2024 года. В совместном заявлении говорилось, что его цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».
  • В июле глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с Владиславом Бакальчуком. Тот рассказал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения выводит бизнес и отжимает активы». Татьяна Бакальчук в ответ сообщила, что это «не рейдерский захват, а развод».
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
«Захват» Wildberries: что известно о семейном конфликте Бакальчуков

Владислав Бакальчук называет объединение Wildberries с Russ «рейдерским захватом», Татьяна Бакальчук — «бракоразводным процессом».

Фото из Telegram-канала Татьяны Бакальчук

#wilberries #russ #захватwildberries

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7 комментариев
Вадим Д.

ВБ уже принадлежит совсем другому человеку.
Бакальчук об...сь. Вопрос в другом: станет эта шарага лучше или продолжит спуск?

5
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Denis Bystruev

Мы не знаем, какие были условия под старой крышей, но под ней оборот, по крайней мере, рос.

Под новой всё просто — отдаёшь всё, можешь остаться, пока бизнес не загнётся.

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Цифровые комплексы

А wb когда то принадлежал Бакальчук? Кто-то в это верит?

4
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Denis Bystruev

Это зависит от того, как определяется «принадлежало».
Юридически, по когда-то существовавшим законам РФ – вроде да.

Фактически, по понятиям — бизнес принадлежит тем, кто его защищает, а номинальный владелец им просто управляет.

Всё было сказано по центральному телевидению прямым текстом ещё в позапрошлом десятилетии.

24 декабря 2001 года в прямом эфире ОРТ и РТР, отвечая на вопросы, Президент России Владимир Путин высказался о существовании проблемы «крышевания». В феврале 2006 года министр экономики Герман Греф, выступая в эфире телеканала НТВ, сказал, что «сегодня нормальный средний или даже относительно крупный бизнес — я уже не говорю о малых предпринимателях — не может существовать без крыши».

1
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Ну в целом не верю в реальность, что оно принадлежало ей. Слишком много у нас историй где еще при меньшем успехе руководителю делали предложение от которого не отказаться.

При всем моем негативном отношении к ВБ, сейчас происходящее таким быть не должно.

2
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Rafa Ramazanoff

Зашёл чисто ради экспертных мнений профессионалов своего дела, комментаторов виси, они могут разобрать любой бизнес, прогнозировать крах битка пирамиды, притом являясь верными работниками заводов ну или максимум эсэмэмщиком мухосранского кальяного, уважуха им за это

1
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