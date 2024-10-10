Ozon предложил владельцам ПВЗ помечать, что в пункт можно зайти с питомцем

Инициатива добровольная.С 10 октября 2024 года владельцы ПВЗ могут разместить на двери в пункт выдачи стикер «Вместе с питомцем» — он будет означать, что внутрь можно зайти вместе с домашним животным, а не оставлять его на улице, сообщила компания.Источник: скриншот из видео OzonСделать это можно добровольно. Если пункт находится в Москве и Московской области, маркетплейс отправит готовый стикер. Если в другом регионе, изображение можно скачать и распечатать самостоятельно.Также маркетплейс предлагает разместить в пункте миску для воды, лежанку или плед для отдыха и салфетки для чистки лап. С компанией размещение таких предметов согласовывать не нужно.#новости #ozon
Квадробер питомец или нет? Поясните, чтобы знать наперед.
Они в шаге от признания их экстремистами...
В российском парламенте объявили о намерении внести законопроект, который направлен на запрет имитации животных на траве.
Представители Госдумы обещали рассмотреть меры по ограничению новых «вредных занятий», которыми увлекаются подростки, до конца текущего года. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике подтвердил, что в ближайшее время будут приняты строгие ограничения, в том числе на квадроберов. Все подобные действия будут классифицированы как экстремизм и будут наказываться строгими штрафами.
Очень важная инициатива, как мы раньше без этого жили...