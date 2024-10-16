Минэк предложил дополнительно определить, когда маркетплейсы не должны отвечать за незаконное использование интеллектуальной собственности продавцами

И не только маркетплейсы, а все операторы цифровых платформ. Такой пункт включили в одну из последних версий законопроекта «О платформенной экономике», рассказали «Ведомости». Минэк разрабатывает его вместе с Минпромторгом, Минцифры, а также «Центром стратегических разработок».Ведомство предлагает освободить оператора от ответственности, если есть одно из условий ч.3 ст.1253.1 ГК: он не знал, что третье лицо неправомерно использует результат интеллектуальной собственности, или своевременно принял меры, чтобы прекратить нарушение.Нормы упомянутой статьи применяют и сейчас, но маркетплейсы «всё равно регулярно привлекаются». Поэтому Минэк и хочет ещё раз прописать эти положения, полагают юристы IQ Technology.Другие подчёркивают: это всё равно не освободит маркетплейсы от ответственности в случаях, когда они знают о нарушениях, но бездействуют. Например, в 2021 году владелец прав на игровую франшизу Angry Birds подал в суд на Wildberries за продукцию с изображением птиц из игры, потому что тот не смог оперативно ограничить к ней доступ. Мосгорсуд встал на сторону заявителя.Признать товар поддельным в силах только правообладатели, отмечают в Торгово-промышленной палате. Операторы могут направлять им запросы сами, но это долго. К тому же ситуацию осложняет то, что многие бренды ушли из России и не могут «контактировать» с российскими маркетплейсами.Источник фото: «РИА Новости»#новости #маркетплейсы
Предлагаем поспать. Погода располагает.
"он не знал, что третье лицо неправомерно использует результат интеллектуальной собственности"
Если размещено на площадке маркетплейса - это означает, что маркетплейс допустил это, следовательно, "знал". Вот пусть и платит. А то тут мы знаем, а тут не знаем.
ну так валдбериз теперь не а бы чей, как же его штрафовать
Если WB и другие маркетплейсы начнет тщательно проверять каждый sku из миллионов, то цены серьезно увеличатся, ассортимент сократится.
Ну а для кого придумана кнопачка "Оригинальный товар"?
Че то скромные они какие то - сразу бы приняли закон - маркетплейсы ни за че не отвечают
Щас разберутся кто дон, а кто гандон, и сразу порешают)