Объединённая компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

Бренды Wildberries и Russ сохранят.Бренд RWB станет материнским. Его будут использовать для будущих продуктов объединённой компании в сфере «ИТ-индустрии, инноваций, обучения».Бренды Wildberries и Russ останутся «как по-настоящему народные» для маркетплейса и для оператора наружной рекламы соответственно. Деталей о разработке нового логотипа компания не привела.Источник: Telegram-канал «WB на связи!»Маркетплейс Wildberries объявил об объединении с одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России Russ летом 2024 года. Стороны создали совместную компанию «РВБ»: 35% в ней у ООО «Стинн», 65% у ООО «Вайлдберриз» (в нём Татьяна Ким владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава Бакальчука). Гендиректор — глава Russ Роберт Мирзоян.Реструктуризацию завершили к октябрю. Она сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса — «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию. В сентябре 2024-го Владислав Бакальчук подал заявку на товарный знак RWB.Артур ТомилкоМаркетплейсы25 окт«Я верю в справедливость законодательной системы России»: Татьяна Ким о конфликте вокруг Wildberries и будущем маркетплейса Выбрали главное из интервью предпринимательницы «Ведомостям». #новости #wildberries #russ
Говно же
так это дизайн говна
Как всегда, что-то новое сперва гавно, а потом и так сойдёт
пока рано говорить... на чём вы сделали такой вывод ?!
логотип нечитаемая хуета
Привет, меня зовут Артемий!
Я хочу пригласить вас к себе на работу в крупный московскую дизайнерскую компанию