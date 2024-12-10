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Таня Боброва
Маркетплейсы

Объединённая компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB

Бренды Wildberries и Russ сохранят.

  • Бренд RWB станет материнским. Его будут использовать для будущих продуктов объединённой компании в сфере «ИТ-индустрии, инноваций, обучения».

  • Бренды Wildberries и Russ останутся «как по-настоящему народные» для маркетплейса и для оператора наружной рекламы соответственно. Деталей о разработке нового логотипа компания не привела.

Источник: Telegram-канал «WB на связи!»
Источник: Telegram-канал «WB на связи!»
  • Маркетплейс Wildberries объявил об объединении с одним из крупнейших операторов наружной рекламы в России Russ летом 2024 года. Стороны создали совместную компанию «РВБ»: 35% в ней у ООО «Стинн», 65% у ООО «Вайлдберриз» (в нём Татьяна Ким владеет 99%, ещё 1% у её мужа Владислава Бакальчука). Гендиректор — глава Russ Роберт Мирзоян.
  • Реструктуризацию завершили к октябрю. Она сопровождается конфликтом между Ким и Бакальчуком. Последний считает, что это «захват» бизнеса — «активы выводятся практически за бесценок». Ким опровергает эту информацию. В сентябре 2024-го Владислав Бакальчук подал заявку на товарный знак RWB.
Артур Томилко
Маркетплейсы
«Я верю в справедливость законодательной системы России»: Татьяна Ким о конфликте вокруг Wildberries и будущем маркетплейса

Выбрали главное из интервью предпринимательницы «Ведомостям».

Татьяна Бакальчук, фото «Ведомости» 

#новости #wildberries #russ

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73 комментария
Albert Torkhov

Говно же

27
1
Ответить
Макгаффин

так это дизайн говна

16
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Levichev Andrey
1
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Rafa Ramazanoff

Как всегда, что-то новое сперва гавно, а потом и так сойдёт

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G.L.

пока рано говорить... на чём вы сделали такой вывод ?!

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МС ВАЛЕРА БОРОВ ЗДЕСЬ

логотип нечитаемая хуета

16
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Лыба

Привет, меня зовут Артемий!
Я хочу пригласить вас к себе на работу в крупный московскую дизайнерскую компанию

13
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