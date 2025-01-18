Amazon приостановил коммерческую доставку дронами в США после крушения двух устройств во время тестов в дождь

До обновления ПО и получения разрешения регулятора.Источник: AmazonAmazon приостановил доставку дронами в Техасе и Аризоне после того, как два устройства MK30 разбились во время тестов в дождь на испытательном полигоне. Одно из них загорелось на земле, пишет Bloomberg.Компания возобновит доставки после обновления ПО и получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).Amazon получила разрешение на коммерческую доставку товаров дронами в США в 2020 году, в 2024-м FAA одобрила доставку вне зоны прямой видимости операторов.Цель Amazon — около 500 млн доставок с помощью дронов в год к 2030 году. При этом работа Prime Air до сих пор ограничена небольшими тестами в Техасе и Аризоне, отмечает Bloomberg. Испытательный полигон в Калифорнии компания закрыла в 2024 году.Вместе с тем Amazon изучает возможность доставки дронами за пределами в США — в декабре 2024-го компания протестировала её в Италии и планирует тесты в Великобритании.Полина ЛааксоМаркетплейсы06.08.2021Доставка дронами от Amazon «рушится изнутри»: инженерами управляют руководители, которые не понимают проект В 2016 году Amazon обещала запустить доставку дронами в течение нескольких лет. В 2019 году начала увольнять целые отделы, назначать руководителями некомпетентных менеджеров и в итоге не сдержала обещаний, пишет Wired.#новости #amazon
Ничего не могу с собой сделать, вспомнил дрон от Почты России 😝
зато сколько голодных почтальонов радостно выдохнули, когда он уебался об стену
А что делать курьерам, когда дроны их заменят?
Может в сельской местности и одноэтажной застройкой, дроны еще могут как-то работать. Но в городе вообще нет.
Слабаки! Почту такие мелочи не останавливают.