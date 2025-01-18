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Таня Боброва
Маркетплейсы

Amazon приостановил коммерческую доставку дронами в США после крушения двух устройств во время тестов в дождь

До обновления ПО и получения разрешения регулятора.

Источник: Amazon
  • Amazon приостановил доставку дронами в Техасе и Аризоне после того, как два устройства MK30 разбились во время тестов в дождь на испытательном полигоне. Одно из них загорелось на земле, пишет Bloomberg.
  • Компания возобновит доставки после обновления ПО и получения разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
  • Amazon получила разрешение на коммерческую доставку товаров дронами в США в 2020 году, в 2024-м FAA одобрила доставку вне зоны прямой видимости операторов.
  • Цель Amazon — около 500 млн доставок с помощью дронов в год к 2030 году. При этом работа Prime Air до сих пор ограничена небольшими тестами в Техасе и Аризоне, отмечает Bloomberg. Испытательный полигон в Калифорнии компания закрыла в 2024 году.
  • Вместе с тем Amazon изучает возможность доставки дронами за пределами в США — в декабре 2024-го компания протестировала её в Италии и планирует тесты в Великобритании.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Доставка дронами от Amazon «рушится изнутри»: инженерами управляют руководители, которые не понимают проект

В 2016 году Amazon обещала запустить доставку дронами в течение нескольких лет. В 2019 году начала увольнять целые отделы, назначать руководителями некомпетентных менеджеров и в итоге не сдержала обещаний, пишет Wired.

Прототип дрона Amazon Prime Air Amazon

#новости #amazon

44
11
6 комментариев
Платон Щукин

Ничего не могу с собой сделать, вспомнил дрон от Почты России 😝

2
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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

зато сколько голодных почтальонов радостно выдохнули, когда он уебался об стену

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Георгий

А что делать курьерам, когда дроны их заменят?

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lakoros

Может в сельской местности и одноэтажной застройкой, дроны еще могут как-то работать. Но в городе вообще нет.

2
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Вадим Д.

Слабаки! Почту такие мелочи не останавливают.

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Sergei Timofeyev
1
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