Ozon начнёт удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, если покупатель не принял заказ или отменил его, когда курьер был в пути

Раньше продавец оплачивал «последнюю милю» — доставку до ПВЗ, постамата или в руки — только при успешной покупке или возврате.Изменения вступят в силу с 5 марта 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на обновлённые правила. «Таких ситуаций немного — около 3% от всех возвращаемых товаров», — уточнили в Ozon. Если клиент отменил заказ до того, как его передали курьеру, удерживать плату не будут.Рассчитывать стоимость доставки будут логистические партнёры маркетплейса. Согласно действующим правилам, она не должна превышать 500 рублей, но тарифы при доставке на территории России определяют партнёры в произвольном порядке.Раньше действовал фиксированный тариф — 5,5% от стоимости, но не более 500 рублей. Так продавцы могли заранее посчитать потенциальные расходы и заложить их в цену. Теперь им проще сразу рассчитывать на максимальную ставку независимо от стоимости товара — чтобы не прогадать. При доставке в страны ЕАЭС тариф по-прежнему 5,5%.#новости #ozon