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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Ozon начнёт удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, если покупатель не принял заказ или отменил его, когда курьер был в пути

Раньше продавец оплачивал «последнюю милю» — доставку до ПВЗ, постамата или в руки — только при успешной покупке или возврате.

  • Изменения вступят в силу с 5 марта 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на обновлённые правила. «Таких ситуаций немного — около 3% от всех возвращаемых товаров», — уточнили в Ozon. Если клиент отменил заказ до того, как его передали курьеру, удерживать плату не будут.
  • Рассчитывать стоимость доставки будут логистические партнёры маркетплейса. Согласно действующим правилам, она не должна превышать 500 рублей, но тарифы при доставке на территории России определяют партнёры в произвольном порядке.
  • Раньше действовал фиксированный тариф — 5,5% от стоимости, но не более 500 рублей. Так продавцы могли заранее посчитать потенциальные расходы и заложить их в цену. Теперь им проще сразу рассчитывать на максимальную ставку независимо от стоимости товара — чтобы не прогадать. При доставке в страны ЕАЭС тариф по-прежнему 5,5%.

#новости #ozon

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