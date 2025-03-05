ФАС продлила на месяц предписание для Ozon и Wildberries о необходимости сделать добровольным для продавцов участие в скидочных акциях

До конца марта 2025 года.Об этом пишет Forbes со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).Как сообщает служба, «доминирующие» маркетплейсы (в январе 2024 года ФАС установила коллективное доминирующее положение Ozon и Wildberries — на рынке маркетплейсов они занимают 80%) в установленный срок подтвердили, что приняли меры по выполнению предупреждения.Но при этом они попросили продлить срок для «полной технической реализации требований». Ведомство проанализировало информацию и признало просьбу обоснованной.В начале февраля 2025 года ФАС выдала Wildberries и Ozon предупреждения из-за скидок, не согласованных с продавцами. «Исправиться» маркетплейсы должны были до 28 февраля — иначе им грозило возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Теперь срок — до 31 марта.#новости #ozon #wildberries #фас