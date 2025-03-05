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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

ФАС продлила на месяц предписание для Ozon и Wildberries о необходимости сделать добровольным для продавцов участие в скидочных акциях

До конца марта 2025 года.

  • Об этом пишет Forbes со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
  • Как сообщает служба, «доминирующие» маркетплейсы (в январе 2024 года ФАС установила коллективное доминирующее положение Ozon и Wildberries — на рынке маркетплейсов они занимают 80%) в установленный срок подтвердили, что приняли меры по выполнению предупреждения.
  • Но при этом они попросили продлить срок для «полной технической реализации требований». Ведомство проанализировало информацию и признало просьбу обоснованной.
  • В начале февраля 2025 года ФАС выдала Wildberries и Ozon предупреждения из-за скидок, не согласованных с продавцами. «Исправиться» маркетплейсы должны были до 28 февраля — иначе им грозило возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Теперь срок — до 31 марта.

#новости #ozon #wildberries #фас

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