Wildberries начал тестировать роборуки для сортировки товаров на складах

С 2024 года маркетплейс тестирует промышленных роботов для транспортировки тяжёлых грузов.Источник: WildberriesС помощью шестиосевых шарнирных роботов компания хочет автоматизировать перемещение, упаковку и сортировку товаров, чтобы повысить эффективность работы складов. Об этом рассказали в Wildberries & Russ.Решение освободит сотрудников для «более сложных и креативных задач», каких — компания не уточнила.ПО для роботов разработали специалисты Wildberries & Russ. Технология позволяет распознавать и определять границы каждого товара, ранжировать их по вероятности «лучшего» захвата, выбирать наиболее эффективную траекторию движения манипулятора и другое.Сколько роботов тестируют и как долго продлятся тесты, в компании не рассказали.Источник: WildberriesОсновательница Wildberries Татьяна Ким рассказала в своём Telegram-канале, что WB Automation также начал разработку автономного мобильного робота, который сможет перемещать грузы на логистических объектах к человеку.В мае 2024 года Wildberries начал тестировать прототипы промышленных роботов на складе «Коледино», которые предназначены для транспортировки грузов весом до 350 кг. Их разрабатывали совместно с поставщиком роботизированных решений AstaBot.Роботов на складах используют и другие российские маркетплейсы. Например, «Яндекс Маркет» в марте 2024-го представил «Роборуку» — складского робота со встроенной нейросетью. Также у компании есть другие роботы: Spectro, сканирующий палеты с товарами для инвентаризации, Motus для перемещения тяжёлых грузов и Dilectus для перемещения коробок.#новости #wildberries #роботы