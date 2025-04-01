Ozon протестирует доставку личных посылок между ПВЗ

В марте 2025 года сервис отправки посылок из одного ПВЗ в другой запустил Wildberries.В ранних тестах участвуют только 20 человек и девять пунктов выдачи заказов, рассказал маркетплейс. С 15 апреля 2025 года к сервису начнут подключать некоторые другие пункты, а в случае успешных тестов — постепенно подключат все.Сервис будет работать как для доставок внутри одного региона, так и для межрегиональных отправлений. На начальном этапе пилота компания проведёт тестовые отправки между несколькими регионами России. Другие детали пока не раскрывают.В марте 2025 года сервис отправки посылок из одного ПВЗ в другой запустил Wildberries. На первом этапе услуга под названием WB Track доступна в 100 ПВЗ Москвы. Сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления.#новости #ozon