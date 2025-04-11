Продавцы на маркетплейсах предложили переложить оплату возврата товаров надлежащего качества на покупателей

Пока расходы несут сами предприниматели.Они озвучили предложение на заседании совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике, пишет Forbes. Поправку могут учесть в законопроекте о платформенной экономике, который ещё не внесли в Госдуму.Согласно закону о защите прав потребителей, при возврате продукции надлежащего качества продавец должен вернуть покупателю «все деньги, за исключением расходов на доставку товара от покупателя». При этом крупнейшие маркетплейсы «полностью перекладывают» оплату обратной логистики на продавцов.В «Опоре России» говорят, что нужен «баланс интересов». С одной стороны, покупатели, возможно, будут делать более обдуманные покупки, если за обратную доставку придётся платить. С другой, может сократиться общее число заказов.На последнее указали и в экспертном совете по развитию цифровой экономики при Госдуме. Особенно это касается категорий недорогих товаров, одежды и обуви, где вещи возвращают по причинам «не понравилось», «не подошло».Источник фото: «РИА Новости»#новости