Китайские швейные фабрики вынуждены искать новых покупателей и места для производства из-за пошлин США — NYT

Теперь шить одежду для Temu и Shein стало невыгодно.Маркетплейсы вроде Amazon, Temu и Shein позволили «тысячам» небольших фабрик в китайском Гуанчжоу найти покупателей в США, пишет The New York Times. А поскольку раньше посылки стоимостью до $800 освобождались от любых сборов, фабрики и сами площадки могли устанавливать «очень низкие цены».Теперь же многие предприятия в Гуанчжоу, на которых рабочим платят около $60 в день за пошив одежды для Shein и Amazon, сталкиваются со сложностями. Лю Мяо последние пять лет продавал одежду оптом на Amazon и получал $1 с каждого товара, а теперь — лишь 50 центов.Девять владельцев и менеджеров фабрик, с которыми поговорила газета, рассматривали «переезд» своих производств: или в другие провинции, где можно было бы меньше платить рабочим, или в другие страны вроде Вьетнама, чтобы избежать высоких пошлин, установленных США для Китая.Многие из собеседников NYT говорят об уменьшении заказов, другие — о приостановке части линий. Одна из фабрик шьёт платья и топы. Shein обычно покупал у неё около 100 тысяч изделий в месяц, но в апреле 2025 года заказал лишь половину этого объёма. Владелец решил, что не может позволить себе аренду в Гуанчжоу, и начал переносить производство в соседнюю провинцию.Shein не ответил на запрос о комментарии. Temu в начале мая 2025 года заявил, что прекратит поставки товаров напрямую из Китая в США.Источник: Qilai Shen for The New York TimesПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары в том числе из Китая в начале февраля 2025 года. Для страны они составили 10% вдобавок к введённым ранее. После Белый дом ещё несколько раз повышал пошлины, в итоге в начале апреля они суммарно составили 145%. Китай в ответ также увеличил пошлины на импорт из США — суммарно до 125%.#новости #temu #shein