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vc.ru
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Артур Томилко
Маркетплейсы

Издание команды «Магнита» Shopper's со ссылкой на источники рассказало о начале работы в России китайского маркетплейса Poizon

Официальных подтверждений пока нет. Владельцем русскоязычного сайта и приложения указана гонконгская Pro new world — она же владеет магазином на Ozon, который тот называет «официальным продавцом Poizon».

Редакция vc.ru направила запросы в пресс-службу Poizon и редакцию Shopper's. В Poizon пока не ответили на вопросы. Комментарий Shopper's приводим полностью ниже.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Компания запустила русскоязычный сайт и мобильное приложение, обратило внимание Shopper's. О выходе на российский рынок также сообщил «региональный директор Poizon Global» Дмитрий Селихов.
  • Poizon начал прямые поставки в Россию, подтвердили два собеседника издания на рынке электронной коммерции.
  • При этом сайт Poizon в России, а также приложения для iOS и Android зарегистрированы на гонконгскую компанию Pro new world, не связанную с китайским владельцем сервиса, отмечает издание. Это сделано, «чтобы застраховаться от санкций», пояснил один из источников.
  • Заказы доставляют с помощью партнёров в пункты выдачи, говорится на сайте. Сроки составляют 15-22 дня для покупателей из Центрального и Северо-Западного федеральных округов и 17—26 дней для Дальневосточного и других федеральных округов.
  • В Ozon не стали комментировать запуск, но отметили, что продолжат сотрудничать с китайским сервисом. «Официальным продавцом Poizon» российский маркетплейс называет магазин «Дэву», владельцем которого выступает та же гонконгская компания Pro new world, следует из информации Ozon.
  • Представитель CDEK.Shopping заявил, что появление китайского сервиса на российском рынке не повлияет на работу компании.

Дополнено в 12:19 мск.

Мы проверяли наши источники и в них уверены. Это не абстрактные «люди с рынка», а в том числе официальные партнёры с информацией напрямую.

По конкретным пунктам: У Дмитрия Селихова большой опыт в трансграничной торговле. Он работал директором по развитию AliExpress Россия, сейчас – региональный директор Poizon. Селихов уже некоторое время выступает официальным спикером в новой должности на отраслевых мероприятиях, например тут и тут. По этой ссылке вы можете посмотреть интервью с ним.

Да, сайт Poizon может работать нестабильно, такое бывает. И он действительно не связан с оригинальным сайтом. В нашей статье мы разъяснили почему. Если коротко, то для того, чтобы перестраховаться от санкций.

Что же касается ассортимента, то это вопросы к планам и политике компании. Потому что сам маркетплейс не объявлял официально о выходе в Россию. Но мы про это узнали и написали первыми.

комментарий Shopper's
Таня Боброва
Маркетплейсы
Управляющая китайским маркетплейсом Poizon компания подала в суд на фирму с таким же названием в России

Она обвиняет российскую компанию, которая продаёт в онлайне похожий ассортимент, в недобросовестной конкуренции.

Источник: Poizon Global / LinkedIn

#новости #poizon

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