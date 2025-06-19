Издание команды «Магнита» Shopper's со ссылкой на источники рассказало о начале работы в России китайского маркетплейса Poizon

Мы проверяли наши источники и в них уверены. Это не абстрактные «люди с рынка», а в том числе официальные партнёры с информацией напрямую.

По конкретным пунктам: У Дмитрия Селихова большой опыт в трансграничной торговле. Он работал директором по развитию AliExpress Россия, сейчас – региональный директор Poizon. Селихов уже некоторое время выступает официальным спикером в новой должности на отраслевых мероприятиях, например тут и тут. По этой ссылке вы можете посмотреть интервью с ним.

Да, сайт Poizon может работать нестабильно, такое бывает. И он действительно не связан с оригинальным сайтом. В нашей статье мы разъяснили почему. Если коротко, то для того, чтобы перестраховаться от санкций.

Что же касается ассортимента, то это вопросы к планам и политике компании. Потому что сам маркетплейс не объявлял официально о выходе в Россию. Но мы про это узнали и написали первыми.