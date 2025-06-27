Wildberries после предостережения ФАС передумал обязывать новых продавцов открывать счета в «Вайлдберриз Банке»

Требование должно было вступить в силу с 30 июня 2025 года.Если бы новый партнёр маркетплейса не открыл расчётный счёт в банке, компания бы ограничила ему доступ к личному кабинету — до открытия или «иного решения» Wildberries.После анонса изменений площадка получила предостережение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там допустили, что политика может «содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции». Это и отзывы от продавцов и послужили причиной «скорректировать новый процесс проверки».В Wildberries при этом напомнили, что взимать плату за открытие счетов новыми партнёрами не собирались — как и обязывать их использовать эти счета после регистрации в сервисе. Компания хотела усилить контроль в том числе в вопросе противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.Источник фото: РБКВ 2021 году основательница Wildberries Татьяна Ким стала владельцем банка «Стандарт-кредит», который в итоге переименовали в «Вайлдберриз Банк».В июне 2025 года предпринимательница говорила, что банк начал тестировать выпуск банковских карт — пока для сотрудников и исполнителей, но «скоро» их смогут заказать и покупатели.#новости #wildberries