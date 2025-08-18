Цель — поддержать российских производителей.Название «IDIкея» — это «симбиоз торговой марки основателя проекта Idiland и IKEA», передаёт Shopper's со ссылкой на главу проекта Ольгу Бурлуцкую. По словам последней, шведская IKEA «выражала недовольство» по поводу названия, но в какой форме — не уточнила.На маркетплейсе планируют продавать российские товары только напрямую от самих производителей. Работать будут по агентскому договору — без привычного для крупных маркетплейсов договора оферты. Размер единой для всех товаров комиссии — 10%.Стоимость товара будет устанавливать сама «IDIкея» — с учётом цен, которые укажут в своих договорах производители, а также комиссии, стоимости доставки и эквайринга. Компания заверяет, что «партнёр будет знать все наценки».Про собственные склады не говорят. Производитель будет сам отгружать товары после получения заказа — в СДЭК или 5Post. Покупатели же смогут забрать товары из пунктов выдачи этих сервисов.Общие инвестиции в проект не раскрыли. В разговоре с Shopper's Бурлуцкая уточнила, что это «собственные средства». В частности разработка сайта и приложений обошлась больше чем в 100 млн рублей.Источник фото: РБКУправляет «IDIкея» юрлицо производителя товаров для дома Idiland, ООО «Профит Хаус». На конец 2024 года его выручка составила 1,4 млрд рублей, а чистый убыток — 52,7 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».На сайте технопарка «Нагатино» сказано, что поддержку проекту оказывает Минпромторг. То же подтвердила Бурлуцкая. О нём также сообщала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома — ещё в апреле 2025 года.#новости