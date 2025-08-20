Популярное
Таня Боброва
Маркетплейсы

Бывший руководитель Gett возглавит подразделение по развитию такси в Wildberries

Маркетплейс тестирует сервис такси в Беларуси с июля 2025 года.

  • Объединённая компания Wildberries & Russ назначила Анатолия Сморгонского руководителем подразделения такси, сообщили в РВБ.
  • Основательница маркетплейса Татьяна Ким отметила, что экспертиза Сморгонского «поможет создать по-настоящему полезный и востребованный продукт, которым будут пользоваться миллионы людей ежедневно».
  • До этого Сморгонский в том числе возглавлял такси-сервис Bibi и руководил Gett в России. Последний предупредил об уходе с российского рынка в мае 2022 года.
  • Wildberries начал тестировать сервис такси WB Taxi в Минске в июле 2025 года. Для участия нужно оставить заявку. Тесты продлятся несколько месяцев, когда завершатся — неизвестно. В компании отметили, что в её планах запустить сервис в нескольких других странах.
Источник: объединённая компания Wildberries &amp; Russ
#новости #wildberries

