Ozon запустит раздел по продаже вещей ушедших из России люксовых брендов

Срок доставки составит около трёх недель.Он называется Ozon Fashion Lux и будет работать на сайте и в приложении, пишет «Коммерсантъ».Ассортимент будет строиться на продукции примерно 350 зарубежных брендов, в том числе ушедших из России. Это Balenciaga, Bottega Veneta, Maison Margiela, ALAIA и другие. В выдаче товары будут помечать специальной плашкой.Продавцами, по словам собеседника «Ъ», близкого к компании, выступят в том числе зарубежные мультибрендовые поставщики, обладающие правами на их дистрибуцию. Доставка будет занимать около трёх недель.В июле 2023 года раздел с брендовыми товарами — с подтверждённой оригинальностью — запустил «Авито». У «Яндекс Маркета» есть направление Ultima — с избранными товарами и премиальным сервисом.#новости #ozon