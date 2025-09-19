Популярное
Таня Боброва
Маркетплейсы

ФАС проверит правила обработки возвратов Ozon, которые маркетплейс введёт с 1 октября 2025 года

Некоторые продавцы считают, что из-за принудительной отправки возвратов на склады маркетплейса не узнают о повреждениях и будут получать плохие отзывы.

Источник: Ozon
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку изменений, которые Ozon планирует ввести с 1 октября 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора.
  • Проверка нужна для «защиты интересов продавцов и покупателей на цифровых товарных рынках». При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство «готово принять соответствующие меры реагирования».
  • С 1 октября маркетплейс хочет поменять правила обработки возвратов по модели FBS. Заказы, которые покупатели вернут или отменят по не связанным с повреждениями причинам, Ozon будет отправлять на собственные склады для повторных продаж. Исключения — ювелирные изделия, продукция на заказ и товары, которые маркетплейсу нельзя хранить на складах.
  • FBS — модель, по которой продавец хранит товары у себя. Пока в случае возвратов без претензий к качеству он может выбрать: забрать заказы или отправить их на склад Ozon. Продавцы переживают, что товары будут перепродавать повреждёнными, а это увеличит число негативных отзывов и отмен.

