Российский маркетплейс «IDIкея» с товарами для дома перенёс запуск на 25 января 2026 года

Хотя изначально планировал заработать 25 сентября 2025 года.Скриншот vc.ruНовая дата запуска указана на сайте. Почему его перенесли на четыре месяца — неизвестно. Внимание на изменение обратили «Бизнес-секреты».«IDIкея» позиционирует себя как «цифровая полка российских производителей товаров для дома». В разработку сайта и приложений вложили более чем 100 млн рублей. Суммарные инвестиции не раскрывали.Маркетплейс планирует продавать вещи напрямую от фабрик и брендов по агентскому договору. Ожидаемый размер единой для всех товаров комиссии — 10%.Стоимость товаров будет устанавливать «IDIкея» — с учётом цен, которые укажут сами производители, а ещё комиссии, доставки и эквайринга. Организация заверяла, что «партнёр будет знать все наценки», а конечная цена будет «честной».«IDIкея» управляет юрлицо производителя товаров для дома Idiland, ООО «Профит Хаус». На конец 2024 года его выручка составила 1,4 млрд рублей, чистый убыток — 52,7 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».Среди партнёров маркетплейс указал «Альфа-банк», СДЭК и 5Post (через них хотят доставлять заказы), союз «Московская торгово-промышленная палата», программу «Сделано в России», а также союз производителей товаров для дома «Прометей».#новости