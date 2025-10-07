Популярное
Артур Томилко
Маркетплейсы

ФАС обязала Wildberries и Ozon до 30 октября 2025 года изменить правила работы с продавцами

После этого служба проведёт дополнительную оценку ситуации.

Фото ТАСС
  • Об этом говорится в протоколе заседания экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий, с которым ознакомились «Ведомости» и ТАСС.
  • В частности, Wildberries должен пересмотреть правила применения индекса остатка товаров и создать более гибкую систему получения и отказа от дополнительных услуг для продавцов.
  • Ozon должен предоставить партнёрам конкретные сроки для самостоятельного вывоза товаров со склада, а также проработать вопрос ошибочных блокировок учётных записей пользователей.
  • Продавцы пожаловались в ФАС на правила Wildberries и Ozon в начале октября 2025 года. Среди претензий — введение индекса остатка товаров и условия обработки возвратов для партнёров на модели FBS. Маркетплейсы обещали учесть замечания.

#новости #фас #ozon #wildberries

37 комментариев