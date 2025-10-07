ФАС обязала Wildberries и Ozon до 30 октября 2025 года изменить правила работы с продавцами

После этого служба проведёт дополнительную оценку ситуации.Фото ТАССОб этом говорится в протоколе заседания экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий, с которым ознакомились «Ведомости» и ТАСС.В частности, Wildberries должен пересмотреть правила применения индекса остатка товаров и создать более гибкую систему получения и отказа от дополнительных услуг для продавцов.Ozon должен предоставить партнёрам конкретные сроки для самостоятельного вывоза товаров со склада, а также проработать вопрос ошибочных блокировок учётных записей пользователей. Продавцы пожаловались в ФАС на правила Wildberries и Ozon в начале октября 2025 года. Среди претензий — введение индекса остатка товаров и условия обработки возвратов для партнёров на модели FBS. Маркетплейсы обещали учесть замечания.#новости #фас #ozon #wildberries