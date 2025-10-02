«Требуют пересмотра»: ФАС заявила о жалобах продавцов на некоторые практики Wildberries и Ozon

Маркетплейсы обещали учесть замечания.Источник: ФАС ФАС рассказала, что стала получать «многочисленные жалобы» от малого и среднего бизнеса в августе 2025 года из-за изменения порядка работы с Wildberries.Одно из них — введение индекса остатка товаров. Предприниматели с низким индексом либо должны оплачивать хранение товаров по более высокой цене, либо на их товары устанавливаются скидки без надлежащего согласования, либо они вынуждены вывезти товар со складов, говорят в службе.Маркетплейс также ввёл инструмент «Привлекательная цена»: с помощью внутренних алгоритмов рассчитывал цену товара за определённый период и предлагал продавцам. В случае согласия предприниматели получали скидку. Если «незначительно поднимали цены» — площадка прекращала действие такой скидки.ФАС также получает «значительное количество обращений» предпринимателей о работе с Ozon. Например, с 1 октября 2025 года маркетплейс изменит правила обработки возвратов по модели FBS. Компания будет отправлять заказы, которые покупатели вернут или отменят без претензий к качеству, на собственные склады для повторных продаж.У продавцов возникают сложности и в вывозе своего товара со складов Ozon, заявили в службе. Часто партнёры не могут забронировать время для его самостоятельного вывоза. В результате они оплачивают услуги хранения на инфраструктуре маркетплейса неопределённое время.Экспертный совет при ФАС считает, что практики Wildberries и Ozon «содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей», а также «признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы», которые требуют пересмотра.Что ответили маркетплейсыВ объединённой компании Wildberries & Russ заявили, что маркетплейс «всегда следует рекомендациям ФАС России» и «примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов». Площадка уже отказалась от инструмента «Привлекательная цена».В Ozon сообщили, что изучают обращение регулятора и «продолжат диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий». После обращений партнёров компания уже прорабатывает упрощение процесса вывоза возвратов со складов.#новости #ozon #wildberries