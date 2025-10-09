Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании из сферы интернет-торговли

В будущем планирует разрешить инвестировать в бизнес продавцов на маркетплейсе.Источник фото: ТАССМинимальная сумма, с которой можно начать инвестировать, — 100 рублей. Доходность будет привязана к уровню ключевой ставки, сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ. Уровень доходности обещают «высокий».Оператором сервиса выступит «ВБ Инвест» — компания входит в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ. Сроки запуска не называют.Ozon тоже собирается развивать инвестиционный бизнес. На первом этапе физлица смогут вкладываться в паевые фонды и цифровые финансовые активы через управляющую компанию.В 2021 году основательница Wildberries Татьяна Ким получила 100% банка «Стандарт-кредит». Позже его переименовали в «Вайлдберриз банк».В июне 2025 года Wildberries начал в тестовом режиме выпускать банковские карты для «сотрудников и исполнителей». В июле запустил тесты денежных переводов в несколько стран.#новости #wildberries