Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Маркетплейсы

Ozon повысит комиссию за продажу с 10 ноября 2025 года — для большинства категорий на 5%

Но вырастут и скидки от маркетплейса для покупателей.

Источник: Ozon
Источник: Ozon
  • Маркетплейс сообщил партнёрам, что с 10 ноября 2025 года поднимет плату за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями на 27 октября.
  • Изменения касаются продавцов, работающих по моделям FBO (продажи со склада маркетплейса), FBS (отгрузка товара со склада продавца и доставка силами Ozon) и realFBS (продажи со склада продавца с доставкой сторонним перевозчиком, Ozon — только торговая площадка).
  • Они не затронут товары стоимостью до 300 рублей включительно от продавцов на схемах FBO и FBS. Для товаров стоимостью до 100 рублей плата за продажу останется 14%, для товаров по цене от 100,01 рубля до 300 рублей — 20%.
  • Маркетплейс добавил, что в ближайшие дни увеличит вложения в скидки для покупателей — ещё на 5%. Разницу между ценой продавца и итоговой для покупателя компенсируют баллами — ими можно оплатить комиссию за продажу и некоторые другие услуги.
  • Shopper's отмечает со ссылкой на информацию на сайте Ozon для партнёров, что это шестое изменение комиссий за год.

#новости #ozon

8
2
2
1
69 комментариев