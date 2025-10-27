Ozon повысит комиссию за продажу с 10 ноября 2025 года — для большинства категорий на 5%

Но вырастут и скидки от маркетплейса для покупателей.Источник: OzonМаркетплейс сообщил партнёрам, что с 10 ноября 2025 года поднимет плату за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями на 27 октября.Изменения касаются продавцов, работающих по моделям FBO (продажи со склада маркетплейса), FBS (отгрузка товара со склада продавца и доставка силами Ozon) и realFBS (продажи со склада продавца с доставкой сторонним перевозчиком, Ozon — только торговая площадка).Они не затронут товары стоимостью до 300 рублей включительно от продавцов на схемах FBO и FBS. Для товаров стоимостью до 100 рублей плата за продажу останется 14%, для товаров по цене от 100,01 рубля до 300 рублей — 20%.Маркетплейс добавил, что в ближайшие дни увеличит вложения в скидки для покупателей — ещё на 5%. Разницу между ценой продавца и итоговой для покупателя компенсируют баллами — ими можно оплатить комиссию за продажу и некоторые другие услуги.Shopper's отмечает со ссылкой на информацию на сайте Ozon для партнёров, что это шестое изменение комиссий за год.#новости #ozon