Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries рассматривает покупку страховой компании — «Ъ»

Это может помочь ускорить запуск страховых услуг, считают опрошенные газетой эксперты.

Источник: files.1mi.media / volgograd.bezformata.com
  • Об этом рассказали два источника «Ъ» на страховом рынке. Маркетплейс якобы ищет небольшую компанию с лицензией на ОСАГО и на осуществление других видов страхования сегмента «не жизни».
  • Wildberries готова купить её за 0,5-1 млрд рублей, говорит один из собеседников. По его словам, маркетплейсу уже предлагали несколько вариантов. В Wildberries отказались от комментариев.
  • Опрошенные газетой эксперты отмечают, что одно из преимуществ покупки страховщика по сравнению с созданием собственной компании — скорость. Успешный запуск последней с нуля может занять от полугода до полутора лет.
  • Для Wildberries использование собственной страховой компании может стать способом монетизировать клиентскую базу. Использование данных о клиентах позволит создать удобные страховые продукты и встроить их в клиентские пути покупки других товаров, указывает издание.
  • В октябре 2025 года Wildberries & Russ получила в залог операционную компанию ритейлера косметики «Рив Гош» и, по данным РБК, выкупила государственную долю в почтовом операторе UzPost в Узбекистане.
  • По словам источников The Bell, маркетплейс также присматривался к покупке такси-сервиса «Ситимобил». Компании называли информацию слухами. В сентябре — структура компании приобрела аэропорт Магас в Ингушетии, сообщал глава республики.

#новости

38 комментариев