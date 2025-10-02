Wildberries & Russ получила в залог операционную компанию «Рив Гош»

ООО «РВБ» указано залогодержателем 100%-ной доли кипрской Rive Gauche Group в ООО «Аромалюкс».Источник фото: «Москвич Mag»Внимание на изменения обратил «Интерфакс». «РВБ» также получило в залог 100%, принадлежащие «Аромалюксу», в ООО «Ароматех». Сами компании комментариев пока не давали.В августе 2025 года «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Рив Гош» хотят продать. Основным претендентом называли структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. «Севергрупп» — основной владелец торговой сети «Лента», которая в конце 2024 года выкупила сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги».В конце сентября собеседники «Ъ» рассказали, что приобрести косметическую сеть может Wildberries & Russ и договорённость якобы уже есть.«Рив Гош» основали в 1995 году Павел и Лариса Карабань. У сети больше 250 магазинов. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2024 года выручка юрлица составила 37,4 млрд рублей, а чистый убыток — 1,6 млрд рублей. В «Infoline-Аналитике» оценили бизнес в 5-6 млрд рублей.В апреле 2025 года СМИ писали, что парфюмерно-косметическая сеть «Золотое яблоко» обогнала по выручке за 2024 год и «Рив Гош», и «Лэтуаль». Компания также работает в Беларуси, ОАЭ, Казахстане, Катаре и Саудовской Аравии и планирует выйти в Китай.#новости