Таня Боброва
Ритейл

Сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» провела ребрендинг и отказалась от радуги в логотипе

Ритейлер выбрал новыми цветами оттенки жёлтого, кораллового и голубого.

Источник: AdIndex
  • «Улыбка радуги» (с конца 2024 года принадлежит «Ленте») обновила фирменный стиль сети магазинов: поменяла логотип, отказавшись от радуги в пользу коралловой буквы «У».
  • Ритейлер обновил логотип на сайте, в соцсетях и на витринах. «Скоро» обещает обновить и сами торговые точки — их будут оформлять «в тёплой “природной” стилистике».
  • С ребрендингом компании помогало агентство Repina Branding, уточняет AdIndex. В компании объяснили, что хотят сделать сеть «более интересной и современной» для покупателей. Стоимость ребрендинга ритейлер не назвал.
Источник: «Лента»
#новости #улыбкарадуги

