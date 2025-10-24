Wildberries хочет купить «Ситимобил» — The Bell

В Беларуси маркетплейс уже тестирует сервис WB Taxi.Скриншот vc.ru О том, что маркетплейс решил купить сервис такси «Ситимобил», рассказали два источника The Bell на рынке. Ещё один собеседник в отрасли тоже слышал, что такая сделка может готовиться. Возможные условия пока неизвестны. В Wildberries и «Ситимобиле» на момент выпуска материала не ответили изданию на запросы.Wildberries уже развивает собственный такси-сервис: в июле 2025 года маркетплейс начал тестировать его в Беларуси под названием WB Taxi. Тесты продлятся несколько месяцев, когда завершатся — неизвестно.В августе объединённая компания Wildberries & Russ сообщила, что подразделение по развитию такси возглавил Анатолий Сморгонский — до этого он в том числе руководил такси-сервисом Bibi и Gett в России.Сервис «Ситимобил» появился в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе него и Delivery Club (после продажи сервиса «Яндексу» сменил название на «Маркет Деливери»).В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о закрытии с середины апреля того же года. Но в день закрытия акционеры заявили, что бренд, технологическую платформу и каналы привлечения клиентов такси-сервиса продадут владельцу «Таксовичкоф».В октябре 2025 года Wildberries & Russ получила в залог операционную компанию ритейлера косметики «Рив Гош» и, по данным РБК, выкупила государственную долю в почтовом операторе UzPost в Узбекистане. В сентябре — структура компании приобрела аэропорт Магас в Ингушетии, сообщал глава республики.#новости #ситимобил #wildberries