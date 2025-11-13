Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Ozon запустил чаевые для сотрудников ПВЗ

Максимальная сумма — 300 рублей.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Услуга уже доступна в Москве и области, а до конца ноября 2025 года появится во всех регионах, сообщила компания.
  • Оставлять чаевые можно в приложении Ozon — сразу во время оплаты заказа или после него. Также можно автоматически настроить чаевые, чтобы они списывались без подверждения.
  • Можно оставить чаевые во время оформления заказа — от 10 до 200 рублей, а также во время его получения — от 20 до 300 рублей. Деньги переведут тому сотруднику, с чьего рабочего аккаунта выдали заказ. Они придут на его счёт в «Ozon Банке».
  • При оплате чаевых картами других банков Ozon вычтет из них сумму комиссии за обработку платежа — размер не уточняет. Можно ли покрыть её за свой счёт — неизвестно. При оплате картой «Ozon Банка» забирать ничего не будут.
  • Чаевые сотрудникам ПВЗ также есть у Wildberries и «Яндекс Маркета».

#новости #ozon

33
8
105 комментариев