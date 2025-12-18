Wildberries запустил доставку готовой еды из «Много лосося»

Пользователи могут заказать «популярные позиции» из «Много лосося» на сайте или в приложении маркетплейса, рассказали в Wildberries. Витрина с блюдами находится в разделе «Экспресс».

Подготовка заказа, упаковка и доставка до двери клиента происходит на стороне партнёра. Время ожидания составляет от 30 минут. Информацию о стоимости доставки и наличии сервисного сбора в Wildberries на момент публикации не уточнили.

На первом этапе заказать еду могут жители некоторых районов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — в действующих зонах покрытия «Много лосося».

Wildberries планирует развивать сервис доставки еды — расширить географию работы, а также подключить новых партнёров.

Маркетплейс уже тестировал доставку из ресторанов в 2021 году. «Непродолжительный» тест помог понять, что нужно доработать для будущего запуска, отмечали в компании.

