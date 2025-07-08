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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries и Russ протестируют доставку готовой еды — первым партнёром станет «Dostaевский»

На старте услуга будет доступна жителям некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга, в которых работает «Dostaевский».

  • Доставку обещают в течение часа, передаёт РБК со ссылкой на компанию. Минимальная сумма заказа составит 550 рублей для москвичей и 500 для петербуржцев. Её устанавливает партнёр. Цены будут теми же, что в самом «Dostaевском».
  • Wildberries и Russ хотят масштабировать фудтех-направление «по всем регионам присутствия» и ведут переговоры с ресторанами, но названия, а также сроки не раскрывают. Комиссия, которую маркетплейс планирует взимать с партнёров, составит до 3% — «согласно единой оферте».
  • Wildberries уже тестировал доставку из ресторанов в пандемию Covid-19. «Непродолжительный» тест помог понять, что нужно доработать для будущего запуска.
  • По подсчётам РБК, по итогам 2024 года объём рынка доставки готовой еды из ресторанов вырос на 30% год к году, до 649 млрд рублей.
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС
  • В июне 2025 года маркетплейс рассказал о желании продавать недвижимость, запустил бета-версию приложения для изучения языков, подтвердил разработку сервиса с электронными и аудиокнигами и приступил к тестам собственных банковских карт. Источник «Ъ» сообщал, что Wildberries также думает запустить виртуального оператора мобильной связи.
  • В июле Wildberries начал тестировать сервис такси в Беларуси.

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