Wildberries и Russ протестируют доставку готовой еды — первым партнёром станет «Dostaевский»

На старте услуга будет доступна жителям некоторых районов Москвы и Санкт-Петербурга, в которых работает «Dostaевский».Доставку обещают в течение часа, передаёт РБК со ссылкой на компанию. Минимальная сумма заказа составит 550 рублей для москвичей и 500 для петербуржцев. Её устанавливает партнёр. Цены будут теми же, что в самом «Dostaевском».Wildberries и Russ хотят масштабировать фудтех-направление «по всем регионам присутствия» и ведут переговоры с ресторанами, но названия, а также сроки не раскрывают. Комиссия, которую маркетплейс планирует взимать с партнёров, составит до 3% — «согласно единой оферте». Wildberries уже тестировал доставку из ресторанов в пандемию Covid-19. «Непродолжительный» тест помог понять, что нужно доработать для будущего запуска.По подсчётам РБК, по итогам 2024 года объём рынка доставки готовой еды из ресторанов вырос на 30% год к году, до 649 млрд рублей.Источник фото: ТАССВ июне 2025 года маркетплейс рассказал о желании продавать недвижимость, запустил бета-версию приложения для изучения языков, подтвердил разработку сервиса с электронными и аудиокнигами и приступил к тестам собственных банковских карт. Источник «Ъ» сообщал, что Wildberries также думает запустить виртуального оператора мобильной связи.В июле Wildberries начал тестировать сервис такси в Беларуси.#новости