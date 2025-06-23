Wildberries запланировал запустить виртуального оператора мобильной связи — «Ъ»

Наиболее вероятный партнёр — T2, говорят эксперты.Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в федеральном операторе связи. Информацию подтвердили два собеседника в крупных телекоммуникационных компаниях. По их словам, компания сейчас договаривается с операторами об условиях запуска.В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и Т2 не ответили на вопросы издания о том, ведёт ли Wildberries с ними переговоры о запуске на их сетях.На сети «Мегафона» работает пять пять виртуальных операторов (MVNO) и они «открыты к сотрудничеству». На сети МТС в 17 регионах работает «Т-Мобайл». В Т2 сказали, что открыты к партнёрству и на их сети работает более 25 операторов, а по итогу года 54% всех MVNO-абонентов обслуживаются в их сети.По словам директора департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилла Кучерова, абонентсткая база MVNO Wildberries через пять-шесть лет может быть сопоставима с базой «Т-Мобайла» — это около 6 млн абонентов, «при условии предложения привлекательного для абонентов продукта».Участники MVNO-рынка говорят, что приветствуют выход нового игрока на рынок, так как это стимулирует конкуренцию. В Yota «Ъ» заявили, что не намерены менять стратегию своего развития из-за появления нового игрока на рынке.В апреле 2025 года «Альфа-банк» запустил своего мобильного оператора для клиентов. Заказать обычную SIM-карту или eSIM можно только в отделениях банка в некоторых регионах.#новости