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Карина Пардаева
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Wildberries запланировал запустить виртуального оператора мобильной связи — «Ъ»

Наиболее вероятный партнёр — T2, говорят эксперты.

  • Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в федеральном операторе связи. Информацию подтвердили два собеседника в крупных телекоммуникационных компаниях. По их словам, компания сейчас договаривается с операторами об условиях запуска.
  • В «Вымпелкоме», «Мегафоне», МТС и Т2 не ответили на вопросы издания о том, ведёт ли Wildberries с ними переговоры о запуске на их сетях.
  • На сети «Мегафона» работает пять пять виртуальных операторов (MVNO) и они «открыты к сотрудничеству». На сети МТС в 17 регионах работает «Т-Мобайл». В Т2 сказали, что открыты к партнёрству и на их сети работает более 25 операторов, а по итогу года 54% всех MVNO-абонентов обслуживаются в их сети.
  • По словам директора департамента телекоммуникационных сервисов J’son & Partners Consulting Кирилла Кучерова, абонентсткая база MVNO Wildberries через пять-шесть лет может быть сопоставима с базой «Т-Мобайла» — это около 6 млн абонентов, «при условии предложения привлекательного для абонентов продукта».
  • Участники MVNO-рынка говорят, что приветствуют выход нового игрока на рынок, так как это стимулирует конкуренцию. В Yota «Ъ» заявили, что не намерены менять стратегию своего развития из-за появления нового игрока на рынке.
  • В апреле 2025 года «Альфа-банк» запустил своего мобильного оператора для клиентов. Заказать обычную SIM-карту или eSIM можно только в отделениях банка в некоторых регионах.

#новости

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