Wildberries запустит собственную доставку товаров за час в Москве

Товары будут привозить из распределительного хаба в Чертаново, стоимость доставки — 99 рублей.Объединённая компания Wildberries & Russ рассказала о запуске собственной экспресс-доставки из первого распределительного хаба в Москве. Он в тестовом режиме откроется в Чертаново: маркетплейс отработает процессы хранения, сборки и доставки в течение часа. Затем оценит результаты и решит, масштабировать ли сервис.Во время пилота в ассортименте будут доступны 1200 товаров повседневного спроса, кроме скоропортящихся продуктов и готовой еды из ресторанов-партнёров. Со временем ассортимент планируют расширять.Пользователи смогут найти товары с экспресс-доставкой из распределительного хаба на сайте или в приложении маркетплейса — у них будет отметка «За 1 час». Также компания планирует добавить специальный раздел в каталоге.Заказать такие товары можно будет только по предоплате. Минимальная сумма заказа — 500 рублей, стоимость доставки — 99 рублей. При сумме от 1500 рублей товары привезут бесплатно.Доставлять заказы будут «курьерские службы Wildberries» в промежутке с 9:00 до 22:00 мск. При оформлении заказа после 22:00 мск маркетплейс обещает доставить его к 9:00 мск следующего дня.В 2024 году Wildberries уже тестировал экспресс-доставку в Москве — в партнёрстве с сетью складов «Даркстор у дома». Тогда время доставки составляло до четырёх часов. В том же году маркетплейс начал тестировать быструю доставку продуктов питания в партнёрстве с онлайн-гипермаркетом Vprok.ru.#новости #wildberries