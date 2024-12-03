Wildberries начал тестировать быструю доставку продуктов питания в партнёрстве с онлайн-гипермаркетом Vprok.ru

Пока только в некоторых районах Москвы.Среднее время доставки — четыре часа, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wildberries и X5 Group, куда входит Vprok.ru.В ассортимент вошли 35 тысяч товаров: продукты, готовая еда, косметика, средства гигиены, бытовая химия и зоотовары. Они будут попадать в отдельную от основной корзину. Минимальный чек — 4500 рублей. Доставка бесплатная, за неё отвечает Vprok.ru.Wildberries рассчитывает таким образом разнообразить витрину, а Vprok.ru — сформировать ещё один канал заказов. В будущем список партнёров и городов хотят расширить. Минимальный чек тоже могут пересмотреть.Источник фото: Vprok.ruВ ассортименте Wildberries были продукты, но их доставляют в течение одного-двух дней до пунктов выдачи заказов. Vprok.ru, в свою очередь, уже представлен в разных сервисах: «Яндекс Еде», «Купере» и других.#x5group #wildberries #новости
Экспресс-доставка за 4 часа в среднем? Эм... А где экспресс-то?
Ну и разумеется, если привезли не то / тухляк / не привезли — виноват по традициям ВБ, покупатель? Штраф и принудительный заказ на рандомную сумму?
там, видимо, есть *
* - экспресс-доставка в сравнении с Почтой России
Ты не понял.. минимальная сумма заказа 5000 руб
Его лицо, когда узнал, что доставка еды за 4 часа это быстро
Вот ещё еду на армянском маркетплейсе заказывать, ага. Заколлабились бы лучше с какой-нибудь шашлычной "Арарат", чтоб шашлык-машлык, коньяк-арманьяк, нарды-хуярды. Было бы логичней.
Шашлычные давно уже в доставках присутствуют ,только коньяк не доставляют увы
Пользовался я этим Vprok.ru. Ужас! Доставка вовремя не приехала, водитель приехал не на тот адрес, все это выдали в пакетах, которые тут же порвались, два раза списали деньги, масло растаяло, пельмени слиплись, зажигалки не доложили, поддержка заблокировала в ТГ после моей жалобы. Пипец.