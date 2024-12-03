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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries начал тестировать быструю доставку продуктов питания в партнёрстве с онлайн-гипермаркетом Vprok.ru

Пока только в некоторых районах Москвы.

  • Среднее время доставки — четыре часа, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wildberries и X5 Group, куда входит Vprok.ru.
  • В ассортимент вошли 35 тысяч товаров: продукты, готовая еда, косметика, средства гигиены, бытовая химия и зоотовары. Они будут попадать в отдельную от основной корзину. Минимальный чек — 4500 рублей. Доставка бесплатная, за неё отвечает Vprok.ru.
  • Wildberries рассчитывает таким образом разнообразить витрину, а Vprok.ru — сформировать ещё один канал заказов. В будущем список партнёров и городов хотят расширить. Минимальный чек тоже могут пересмотреть.
Источник фото: Vprok.ru
Источник фото: Vprok.ru
  • В ассортименте Wildberries были продукты, но их доставляют в течение одного-двух дней до пунктов выдачи заказов. Vprok.ru, в свою очередь, уже представлен в разных сервисах: «Яндекс Еде», «Купере» и других.

#x5group #wildberries #новости

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22
37 комментариев
Вадим Д.

Экспресс-доставка за 4 часа в среднем? Эм... А где экспресс-то?
Ну и разумеется, если привезли не то / тухляк / не привезли — виноват по традициям ВБ, покупатель? Штраф и принудительный заказ на рандомную сумму?

10
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Макгаффин

там, видимо, есть *

* - экспресс-доставка в сравнении с Почтой России

7
1
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Покушай булочек

Ты не понял.. минимальная сумма заказа 5000 руб

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Максим Исаев

Его лицо, когда узнал, что доставка еды за 4 часа это быстро

10
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Слегка Придурковатый

Вот ещё еду на армянском маркетплейсе заказывать, ага. Заколлабились бы лучше с какой-нибудь шашлычной "Арарат", чтоб шашлык-машлык, коньяк-арманьяк, нарды-хуярды. Было бы логичней.

5
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minerva

Шашлычные давно уже в доставках присутствуют ,только коньяк не доставляют увы

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Покушай булочек

Пользовался я этим Vprok.ru. Ужас! Доставка вовремя не приехала, водитель приехал не на тот адрес, все это выдали в пакетах, которые тут же порвались, два раза списали деньги, масло растаяло, пельмени слиплись, зажигалки не доложили, поддержка заблокировала в ТГ после моей жалобы. Пипец.

2
1
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